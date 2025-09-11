Arsenal Fan Token (AFC) realiojo laiko kaina yra $ 0.3957. Per pastarąsias 24 valandas AFC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.384 iki aukščiausios $ 0.4002 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AFC kaina yra $ 6.5456604784946055, o žemiausia – $ 0.3127281881382334.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AFC per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Arsenal Fan Token (AFC) rinkos informacija
No.1577
$ 3.73M
$ 3.73M
$ 62.89K
$ 62.89K
$ 15.83M
$ 15.83M
9.42M
9.42M
40,000,000
40,000,000
CHZ
Dabartinė Arsenal Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 3.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.89K. AFC apyvartoje yra 9.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 40000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.83M
Arsenal Fan Token (AFC) kainos istorija USD
Stebėkite Arsenal Fan Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000991
-0.25%
30 dienų
$ -0.0256
-6.08%
60 dienų
$ +0.0554
+16.27%
90 dienų
$ -0.0009
-0.23%
Arsenal Fan Token kainos pokytis šiandien
Šiandien AFC užfiksuotas $ -0.000991 (-0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Arsenal Fan Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0256 (-6.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Arsenal Fan Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AFC rodiklis pasikeitė $ +0.0554 (+16.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Arsenal Fan Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0009 (-0.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Arsenal Fan Token (AFC) pokyčius?
Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.
Arsenal Fan Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Arsenal Fan Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AFCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Arsenal Fan Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Arsenal Fan Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Arsenal Fan Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Arsenal Fan Token (AFC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Arsenal Fan Token (AFC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Arsenal Fan Token prognozes.
Supratimas apie Arsenal Fan Token (AFC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AFCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Arsenal Fan Token (AFC)
Ieškote, kaip nusipirkti Arsenal Fan Token? Viskas paprasta ir patogu! Arsenal Fan Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.