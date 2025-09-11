Daugiau apie AFC

Arsenal Fan Token (AFC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:32:31(UTC+8)

Arsenal Fan Token (AFC) kainos informacija (USD)

Arsenal Fan Token (AFC) realiojo laiko kaina yra $ 0.3957. Per pastarąsias 24 valandas AFC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.384 iki aukščiausios $ 0.4002 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AFC kaina yra $ 6.5456604784946055, o žemiausia – $ 0.3127281881382334.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AFC per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Arsenal Fan Token (AFC) rinkos informacija

No.1577

$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M

$ 62.89K
$ 62.89K$ 62.89K

$ 15.83M
$ 15.83M$ 15.83M

9.42M
9.42M 9.42M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

CHZ

Dabartinė Arsenal Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 3.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.89K. AFC apyvartoje yra 9.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 40000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.83M

Arsenal Fan Token (AFC) kainos istorija USD

Stebėkite Arsenal Fan Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000991-0.25%
30 dienų$ -0.0256-6.08%
60 dienų$ +0.0554+16.27%
90 dienų$ -0.0009-0.23%
Arsenal Fan Token kainos pokytis šiandien

Šiandien AFC užfiksuotas $ -0.000991 (-0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Arsenal Fan Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0256 (-6.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Arsenal Fan Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AFC rodiklis pasikeitė $ +0.0554 (+16.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Arsenal Fan Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0009 (-0.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Arsenal Fan Token (AFC) pokyčius?

Peržiūrėkite Arsenal Fan Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Arsenal Fan Token (AFC)

Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.

Arsenal Fan Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Arsenal Fan Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AFCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Arsenal Fan Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Arsenal Fan Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Arsenal Fan Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Arsenal Fan Token (AFC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Arsenal Fan Token (AFC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Arsenal Fan Token prognozes.

Peržiūrėkite Arsenal Fan Token kainos prognozę dabar!

Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomika

Supratimas apie Arsenal Fan Token (AFC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AFCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Arsenal Fan Token (AFC)

Ieškote, kaip nusipirkti Arsenal Fan Token? Viskas paprasta ir patogu! Arsenal Fan Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AFC į vietos valiutas

1 Arsenal Fan Token(AFC) į VND
10,412.8455
1 Arsenal Fan Token(AFC) į AUD
A$0.597507
1 Arsenal Fan Token(AFC) į GBP
0.288861
1 Arsenal Fan Token(AFC) į EUR
0.336345
1 Arsenal Fan Token(AFC) į USD
$0.3957
1 Arsenal Fan Token(AFC) į MYR
RM1.669854
1 Arsenal Fan Token(AFC) į TRY
16.334496
1 Arsenal Fan Token(AFC) į JPY
¥58.1679
1 Arsenal Fan Token(AFC) į ARS
ARS$563.67465
1 Arsenal Fan Token(AFC) į RUB
33.432693
1 Arsenal Fan Token(AFC) į INR
34.884912
1 Arsenal Fan Token(AFC) į IDR
Rp6,486.884208
1 Arsenal Fan Token(AFC) į KRW
549.579816
1 Arsenal Fan Token(AFC) į PHP
22.614255
1 Arsenal Fan Token(AFC) į EGP
￡E.19.052955
1 Arsenal Fan Token(AFC) į BRL
R$2.13678
1 Arsenal Fan Token(AFC) į CAD
C$0.546066
1 Arsenal Fan Token(AFC) į BDT
48.19626
1 Arsenal Fan Token(AFC) į NGN
596.830353
1 Arsenal Fan Token(AFC) į COP
$1,551.761292
1 Arsenal Fan Token(AFC) į ZAR
R.6.920793
1 Arsenal Fan Token(AFC) į UAH
16.334496
1 Arsenal Fan Token(AFC) į VES
Bs61.7292
1 Arsenal Fan Token(AFC) į CLP
$380.2677
1 Arsenal Fan Token(AFC) į PKR
Rs112.382757
1 Arsenal Fan Token(AFC) į KZT
213.313956
1 Arsenal Fan Token(AFC) į THB
฿12.575346
1 Arsenal Fan Token(AFC) į TWD
NT$12.009495
1 Arsenal Fan Token(AFC) į AED
د.إ1.452219
1 Arsenal Fan Token(AFC) į CHF
Fr0.312603
1 Arsenal Fan Token(AFC) į HKD
HK$3.078546
1 Arsenal Fan Token(AFC) į AMD
֏151.200927
1 Arsenal Fan Token(AFC) į MAD
.د.م3.573171
1 Arsenal Fan Token(AFC) į MXN
$7.356063
1 Arsenal Fan Token(AFC) į SAR
ريال1.483875
1 Arsenal Fan Token(AFC) į PLN
1.440348
1 Arsenal Fan Token(AFC) į RON
лв1.713381
1 Arsenal Fan Token(AFC) į SEK
kr3.699795
1 Arsenal Fan Token(AFC) į BGN
лв0.660819
1 Arsenal Fan Token(AFC) į HUF
Ft133.006641
1 Arsenal Fan Token(AFC) į CZK
8.254302
1 Arsenal Fan Token(AFC) į KWD
د.ك0.1206885
1 Arsenal Fan Token(AFC) į ILS
1.313724
1 Arsenal Fan Token(AFC) į AOA
Kz362.029887
1 Arsenal Fan Token(AFC) į BHD
.د.ب0.1491789
1 Arsenal Fan Token(AFC) į BMD
$0.3957
1 Arsenal Fan Token(AFC) į DKK
kr2.524566
1 Arsenal Fan Token(AFC) į HNL
L10.371297
1 Arsenal Fan Token(AFC) į MUR
18.00435
1 Arsenal Fan Token(AFC) į NAD
$6.956406
1 Arsenal Fan Token(AFC) į NOK
kr3.929301
1 Arsenal Fan Token(AFC) į NZD
$0.664776
1 Arsenal Fan Token(AFC) į PAB
B/.0.3957
1 Arsenal Fan Token(AFC) į PGK
K1.677768
1 Arsenal Fan Token(AFC) į QAR
ر.ق1.440348
1 Arsenal Fan Token(AFC) į RSD
дин.39.633312

Arsenal Fan Token išteklius

Išsamesnei Arsenal Fan Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Arsenal Fan Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Arsenal Fan Token

Kiek Arsenal Fan Token(AFC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AFC kaina USD valiuta yra 0.3957USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AFC į USD kaina?
Dabartinė AFC kaina USD valiuta yra $ 0.3957. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Arsenal Fan Token rinkos kapitalizacija?
AFC rinkos kapitalizacija yra $ 3.73MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AFC apyvartoje?
AFC apyvartoje yra 9.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AFC kaina?
AFC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.5456604784946055USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AFC kaina?
AFC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.3127281881382334USD.
Kokia yra AFC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AFC yra $ 62.89KUSD.
Ar AFC kaina šiais metais kils?
AFC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AFC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:32:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

