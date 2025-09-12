Daugiau apie 8008

8008 Kainos informacija

8008 Oficiali svetainė

8008 Tokenomika

8008 Kainų prognozė

8008 logotipas

8008 kaina (8008)

Neįtraukta į sąrašą

1 8008 į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.70%1D
USD
8008 (8008) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:25:42(UTC+8)

8008 (8008) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00196865
$ 0.00196865$ 0.00196865

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+0.73%

+12.12%

+12.12%

8008 (8008) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas 8008 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 8008 kaina yra $ 0.00196865, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 8008 per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

8008 (8008) rinkos informacija

$ 29.49K
$ 29.49K$ 29.49K

--
----

$ 29.49K
$ 29.49K$ 29.49K

999.18M
999.18M 999.18M

999,179,246.388114
999,179,246.388114 999,179,246.388114

Dabartinė 8008 rinkos kapitalizacija yra $ 29.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. 8008 apyvartoje yra 999.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 999179246.388114. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.49K

8008 (8008) kainos istorija USD

Šiandienos 8008 kainos pokytis į USD: $ 0.
8008 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
8008 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
8008 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.73%
30 dienų$ 0+5.03%
60 dienų$ 0+10.72%
90 dienų$ 0--

Kas yra 8008 (8008)

Remember typing 8008 on your calculator and laughing like a kid? We’re bringing that nostalgic fun to crypto with 8008—a memecoin for those who love humor, nostalgia, and a little mischief. No overhyped promises, no unrealistic claims—just a token built around the love for boobs, community, and celebrating the simple joy of nostalgic memories. Join us and hold your 8008! The only token coded since 3rd grade.

8008 (8008) išteklius

Oficiali svetainė

8008 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos 8008 (8008) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 8008 (8008) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 8008 prognozes.

Peržiūrėkite 8008 kainos prognozę dabar!

8008 į vietos valiutas

8008 (8008) Tokenomika

Supratimas apie 8008 (8008) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 8008išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie 8008 (8008)

Kiek 8008(8008) verta (-as) šiandien?
Dabartinė 8008 kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė 8008 į USD kaina?
Dabartinė 8008 kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra 8008 rinkos kapitalizacija?
8008 rinkos kapitalizacija yra $ 29.49KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra 8008 apyvartoje?
8008 apyvartoje yra 999.18MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) 8008 kaina?
8008 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00196865USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) 8008 kaina?
8008 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra 8008 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis 8008 yra --USD.
Ar 8008 kaina šiais metais kils?
8008 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite 8008 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:25:42(UTC+8)

