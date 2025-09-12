666 kaina (666)
-0.27%
-1.32%
-1.61%
-1.61%
666 (666) realiojo laiko kaina yra $0.174201. Per pastarąsias 24 valandas 666 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.174008 iki aukščiausios $ 0.177625 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 666 kaina yra $ 0.318858, o žemiausia – $ 0.083702.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 666 per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – -1.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė 666 rinkos kapitalizacija yra $ 1.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. 666 apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 9998632.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.74M
Šiandienos 666 kainos pokytis į USD: $ -0.0023352397565121.
666 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0316349190.
666 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0977917031.
666 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.07468896599497656.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0023352397565121
|-1.32%
|30 dienų
|$ -0.0316349190
|-18.16%
|60 dienų
|$ +0.0977917031
|+56.14%
|90 dienų
|$ +0.07468896599497656
|+75.06%
The 666 XRP Meme Coin project blends community-driven fun with real-world rewards on the XRP Ledger. It aims to empower holders by offering value through engagement, monthly giveaways to those in need, and fostering a culture of compassion and generosity. It trades on platforms like XMagnetic, XPMarket, and First Ledger, and operates on a trustline system. The project is led by a pseudonymous founder, "Lucifer," emphasizing bold ideas and community impact.
