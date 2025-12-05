BiržaDEX+
Šiandienos tiesioginė 4444 kaina yra 0.00002061 USD.4444 Rinkos kapitalizacija yra 20,612 USD. Stebėkite 4444 į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!

Daugiau apie 4444

4444 Kainos informacija

Kas yra 4444

4444 Oficiali svetainė

4444 Tokenomika

4444 Kainų prognozė

4444 logotipas

4444 kaina (4444)

Neįtraukta į sąrašą

1 4444 į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-9.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
USD
4444 (4444) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-12-05 10:53:56(UTC+8)

4444 kaina šiandien

Šiandienos 4444 (4444) tiesioginė kaina yra $ 0.00002061, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 10.22%. Dabartinis 4444 į USD konversijos rodiklis yra $ 0.00002061 už 4444.

4444 šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą $ 20,612, o apyvartoje yra 1.00B 4444. Per pastarąsias 24 valandas 4444 prekyba svyravo tarp $ 0.00002052 (žemiausios) ir $ 0.00002396 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 0.00016726, o visų laikų žemiausia – $ 0.00001999.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip 4444 judėjo -1.50% per pastarąją valandą ir -40.46% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė --.

4444 (4444) rinkos informacija

$ 20.61K
$ 20.61K

--
--

$ 20.61K
$ 20.61K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dabartinė 4444 rinkos kapitalizacija yra $ 20.61K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. 4444 apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.61K

4444 Kainų istorija USD

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00002052
$ 0.00002052
24 val. žemiausia
$ 0.00002396
$ 0.00002396
24 val. aukščiausia

$ 0.00002052
$ 0.00002052

$ 0.00002396
$ 0.00002396

$ 0.00016726
$ 0.00016726

$ 0.00001999
$ 0.00001999

-1.50%

-10.22%

-40.46%

-40.46%

4444 (4444) kainos istorija USD

Šiandienos 4444 kainos pokytis į USD: $ 0.
4444 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
4444 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
4444 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-10.22%
30 dienų$ 0--
60 dienų$ 0--
90 dienų$ 0--

Kainos prognozė 4444

4444 (4444) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, 4444 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
4444 (4444) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. 4444 kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

4444 (4444) išteklius

Oficiali svetainė

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie 4444

Kiek 1 4444 bus vertas 2030 m.?
Jei 4444 augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus 4444 potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-12-05 10:53:56(UTC+8)

4444 (4444) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
12-04 09:24:58Sektoriaus naujienos
Crypto Market Rally Returns, ETF Capital Inflows Reach $1.1 Billion, Hitting a 7-Week High
12-03 18:46:22Valiutų politika
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
12-03 10:11:55Sektoriaus naujienos
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
12-03 06:23:37Sektoriaus naujienos
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
12-03 00:03:54Sektoriaus naujienos
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
12-02 14:51:38Sektoriaus naujienos
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%

Naršyti daugiau apie 4444

$0.000

$0.0000

$0.0000

$0.0000000

$0.0000

$0.000000267

$0.67514

$0.007709

$0.00000000002450

$0.0000000107

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.