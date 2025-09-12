10 figs kaina (FIGS)
+0.01%
+0.61%
+7.03%
+7.03%
10 figs (FIGS) realiojo laiko kaina yra $5,532.92. Per pastarąsias 24 valandas FIGS svyravo nuo žemiausios kainos $ 5,495.25 iki aukščiausios $ 5,597.17 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FIGS kaina yra $ 117,193, o žemiausia – $ 3,359.95.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FIGS per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +0.61%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė 10 figs rinkos kapitalizacija yra $ 55.33K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FIGS apyvartoje yra 10.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.33K
Šiandienos 10 figs kainos pokytis į USD: $ +33.28.
10 figs 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -496.8263382320.
10 figs 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +177.1580121880.
10 figs 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,454.37888599617.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +33.28
|+0.61%
|30 dienų
|$ -496.8263382320
|-8.97%
|60 dienų
|$ +177.1580121880
|+3.20%
|90 dienų
|$ -4,454.37888599617
|-44.60%
10 figs is literally 10 figs limited supply of ten delicious figs symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana. wtf is 10 figs? $figs is an entirely original meta let’s break it down 👇 figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers 6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs tokenomics: tl:dr there are only 10 $figs Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10 memes part 1: beyond numbers & tokenomics… figs is a just a f****** fruit figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit. memes part 2: fig heads we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas. memes part 3: fig season As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe fig season is coming. memes part 4: fig brained = high IQ + retardio A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin. the community: what is a meme without a community? Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process it’s always a sunny day on the farm, so lock in
Kiek kainuos 10 figs (FIGS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 10 figs (FIGS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų?
Peržiūrėkite 10 figs kainos prognozę dabar!
Supratimas apie 10 figs (FIGS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.
