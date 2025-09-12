0xsim by Virtuals kaina (SAGE)
0xsim by Virtuals (SAGE) realiojo laiko kaina yra $0.00211256. Per pastarąsias 24 valandas SAGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00211184 iki aukščiausios $ 0.00216077 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAGE kaina yra $ 0.00919017, o žemiausia – $ 0.00042127.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAGE per pastarąją valandą pasikeitė -2.23%, per 24 valandas – -2.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė 0xsim by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 2.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SAGE apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.11M
Šiandienos 0xsim by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
0xsim by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001784673.
0xsim by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0043307659.
0xsim by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010361765890888334.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-2.23%
|30 dienų
|$ -0.0001784673
|-8.44%
|60 dienų
|$ +0.0043307659
|+205.00%
|90 dienų
|$ +0.0010361765890888334
|+96.26%
Your AI-powered key to navigating crypto with confidence: 0xsim.ai. We deliver real-time market analytics, deep token insights, and intelligent AI analysis across all major EVM networks and Solana. Easily understand the market with clear charts, volume data, and trend analysis. Our AI, uniquely trained on comprehensive token data, provides actionable insights, putting expert analysis at your fingertips. Trade smarter with our upcoming limitless limit orders, allowing you to trigger trades based on virtually any future event you can describe – quantitative or qualitative. Utilizing reliable 0xv2 for EVM and Jupiter for Solana, 0xsim.ai makes sophisticated crypto tools accessible through the power of AI. Visit terminal.0xsim.ai to get started!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.