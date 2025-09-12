Neos Credits (NCR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Neos Credits kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NCR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Neos Credits kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Neos Credits kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:45:21(UTC+8)

Neos Credits Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Neos Credits (NCR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Neos Credits galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.034950 prekybos kainą 2025 m.

Neos Credits (NCR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Neos Credits galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.036697 prekybos kainą 2026 m.

Neos Credits (NCR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NCR ateities kaina yra $ 0.038532 su 10.25% augimo norma.

Neos Credits (NCR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NCR ateities kaina yra $ 0.040459 su 15.76% augimo norma.

Neos Credits (NCR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NCR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.042482, o augimo norma – 21.55%.

Neos Credits (NCR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NCR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.044606, o augimo norma – 27.63%.

Neos Credits (NCR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Neos Credits kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.072658 prekybos kainą.

Neos Credits (NCR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Neos Credits kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.118353 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.034950
    0.00%
  • 2026
    $ 0.036697
    5.00%
  • 2027
    $ 0.038532
    10.25%
  • 2028
    $ 0.040459
    15.76%
  • 2029
    $ 0.042482
    21.55%
  • 2030
    $ 0.044606
    27.63%
  • 2031
    $ 0.046836
    34.01%
  • 2032
    $ 0.049178
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.051637
    47.75%
  • 2034
    $ 0.054219
    55.13%
  • 2035
    $ 0.056929
    62.89%
  • 2036
    $ 0.059776
    71.03%
  • 2037
    $ 0.062765
    79.59%
  • 2038
    $ 0.065903
    88.56%
  • 2039
    $ 0.069198
    97.99%
  • 2040
    $ 0.072658
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Neos Credits kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.034950
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.034954
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.034983
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.035093
    0.41%
Neos Credits (NCR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NCR kaina yra $0.034950. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Neos Credits (NCR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NCR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.034954. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Neos Credits (NCR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NCR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.034983. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Neos Credits (NCR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NCR kaina yra $0.035093. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Neos Credits kainų statistika

--
----

--

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

40.65M
40.65M 40.65M

--
----

--

Naujausia NCR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NCR turi 40.65M apyvartą ir $ 1.42M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Neos Credits istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Neos Credits, dabartinė Neos Credits kaina yra 0.034950USD. Apyvartinė Neos Credits (NCR) pasiūla yra 40.65M NCR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,420,885.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.53%
    $ 0.000185
    $ 0.035068
    $ 0.034582
  • 7 dienos
    1.80%
    $ 0.000629
    $ 0.035366
    $ 0.034057
  • 30 dienų
    -0.21%
    $ -0.000076
    $ 0.035366
    $ 0.034057
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Neos Credits kaina pasikeitė $0.000185, atspindinti 0.53% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Neos Credits buvo prekiaujama aukščiausia $0.035366 ir žemiausia $0.034057. Kainos pokytis buvo 1.80%. Ši naujausia tendencija parodo NCR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Neos Credits įvyko -0.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000076 vertę. Tai rodo, kad NCR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Neos Credits (NCR) kainų prognozės modulis?

Neos Credits Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NCR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Neos Credits ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NCR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Neos Credits kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NCR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NCR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Neos Credits potencialą.

Kodėl NCR kainų prognozė yra svarbi?

NCR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NCR dabar?
Pagal jūsų prognozes, NCR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NCR kainų prognozė?
Remiantis Neos Credits (NCR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NCR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NCR 2026 m.?
1 vieneto Neos Credits (NCR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NCR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NCR kaina 2027 m.?
Neos Credits (NCR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NCR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NCR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Neos Credits (NCR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NCR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Neos Credits (NCR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NCR 2030 m.?
1 vieneto Neos Credits (NCR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NCR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NCR kainų prognozė 2040 metams?
Neos Credits (NCR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NCR kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:45:21(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.