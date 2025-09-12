Italian Brainrot (ITALIANROT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Italian Brainrot kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ITALIANROT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Italian Brainrot kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Italian Brainrot kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:34:55(UTC+8)

Italian Brainrot Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Italian Brainrot (ITALIANROT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Italian Brainrot galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002242 prekybos kainą 2025 m.

Italian Brainrot (ITALIANROT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Italian Brainrot galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002355 prekybos kainą 2026 m.

Italian Brainrot (ITALIANROT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ITALIANROT ateities kaina yra $ 0.002472 su 10.25% augimo norma.

Italian Brainrot (ITALIANROT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ITALIANROT ateities kaina yra $ 0.002596 su 15.76% augimo norma.

Italian Brainrot (ITALIANROT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ITALIANROT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002726, o augimo norma – 21.55%.

Italian Brainrot (ITALIANROT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ITALIANROT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002862, o augimo norma – 27.63%.

Italian Brainrot (ITALIANROT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Italian Brainrot kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004662 prekybos kainą.

Italian Brainrot (ITALIANROT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Italian Brainrot kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007595 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002242
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002355
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002472
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002596
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002726
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002862
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003005
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003156
    40.71%
  • 2033
    $ 0.003313
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003479
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003653
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003836
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004028
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004229
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004440
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004662
    107.89%
Trumpalaikės Italian Brainrot kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002242
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002243
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002245
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002252
    0.41%
Italian Brainrot (ITALIANROT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ITALIANROT kaina yra $0.002242. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Italian Brainrot (ITALIANROT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ITALIANROT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002243. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Italian Brainrot (ITALIANROT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ITALIANROT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002245. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Italian Brainrot (ITALIANROT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ITALIANROT kaina yra $0.002252. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Italian Brainrot kainų statistika

Be to, ITALIANROT turi 999.81M apyvartą ir $ 2.25M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Italian Brainrot istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Italian Brainrot, dabartinė Italian Brainrot kaina yra 0.002242USD. Apyvartinė Italian Brainrot (ITALIANROT) pasiūla yra 999.81M ITALIANROT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,245,672.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    13.13%
    $ 0.000260
    $ 0.002374
    $ 0.001911
  • 7 dienos
    -1.81%
    $ -0.000040
    $ 0.002983
    $ 0.001748
  • 30 dienų
    -34.43%
    $ -0.000772
    $ 0.002983
    $ 0.001748
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Italian Brainrot kaina pasikeitė $0.000260, atspindinti 13.13% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Italian Brainrot buvo prekiaujama aukščiausia $0.002983 ir žemiausia $0.001748. Kainos pokytis buvo -1.81%. Ši naujausia tendencija parodo ITALIANROT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Italian Brainrot įvyko -34.43%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000772 vertę. Tai rodo, kad ITALIANROT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Italian Brainrot (ITALIANROT) kainų prognozės modulis?

Italian Brainrot Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ITALIANROT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Italian Brainrot ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ITALIANROT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Italian Brainrot kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ITALIANROT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ITALIANROT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Italian Brainrot potencialą.

Kodėl ITALIANROT kainų prognozė yra svarbi?

ITALIANROT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ITALIANROT dabar?
Pagal jūsų prognozes, ITALIANROT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ITALIANROT kainų prognozė?
Remiantis Italian Brainrot (ITALIANROT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ITALIANROT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ITALIANROT 2026 m.?
1 vieneto Italian Brainrot (ITALIANROT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ITALIANROT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ITALIANROT kaina 2027 m.?
Italian Brainrot (ITALIANROT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ITALIANROT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ITALIANROT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Italian Brainrot (ITALIANROT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ITALIANROT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Italian Brainrot (ITALIANROT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ITALIANROT 2030 m.?
1 vieneto Italian Brainrot (ITALIANROT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ITALIANROT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ITALIANROT kainų prognozė 2040 metams?
Italian Brainrot (ITALIANROT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ITALIANROT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.