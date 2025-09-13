Synthesizer Dog (SYNDOG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Synthesizer Dog kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SYNDOG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Synthesizer Dog kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Synthesizer Dog kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Synthesizer Dog Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Synthesizer Dog (SYNDOG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Synthesizer Dog galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000210 prekybos kainą 2025 m.

Synthesizer Dog (SYNDOG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Synthesizer Dog galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000221 prekybos kainą 2026 m.

Synthesizer Dog (SYNDOG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SYNDOG ateities kaina yra $ 0.000232 su 10.25% augimo norma.

Synthesizer Dog (SYNDOG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SYNDOG ateities kaina yra $ 0.000243 su 15.76% augimo norma.

Synthesizer Dog (SYNDOG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SYNDOG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000255, o augimo norma – 21.55%.

Synthesizer Dog (SYNDOG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SYNDOG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000268, o augimo norma – 27.63%.

Synthesizer Dog (SYNDOG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Synthesizer Dog kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000437 prekybos kainą.

Synthesizer Dog (SYNDOG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Synthesizer Dog kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000713 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000210
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000221
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000232
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000243
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000255
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000268
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000282
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000296
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000311
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000326
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000343
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000360
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000378
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000397
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000416
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000437
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Synthesizer Dog kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000210
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000210
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000210
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000211
    0.41%
Synthesizer Dog (SYNDOG) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma SYNDOG kaina yra $0.000210. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Synthesizer Dog (SYNDOG) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė SYNDOG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000210. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Synthesizer Dog (SYNDOG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SYNDOG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000210. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Synthesizer Dog (SYNDOG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SYNDOG kaina yra $0.000211. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Synthesizer Dog kainų statistika

--
----

--

$ 202.08K
$ 202.08K$ 202.08K

959.29M
959.29M 959.29M

--
----

--

Naujausia SYNDOG kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SYNDOG turi 959.29M apyvartą ir $ 202.08K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Synthesizer Dog istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Synthesizer Dog, dabartinė Synthesizer Dog kaina yra 0.000210USD. Apyvartinė Synthesizer Dog (SYNDOG) pasiūla yra 959.29M SYNDOG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $202,082.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    10.25%
    $ 0
    $ 0.000210
    $ 0.000190
  • 7 dienos
    11.10%
    $ 0.000023
    $ 0.000434
    $ 0.000172
  • 30 dienų
    -51.92%
    $ -0.000109
    $ 0.000434
    $ 0.000172
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Synthesizer Dog kaina pasikeitė $0, atspindinti 10.25% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Synthesizer Dog buvo prekiaujama aukščiausia $0.000434 ir žemiausia $0.000172. Kainos pokytis buvo 11.10%. Ši naujausia tendencija parodo SYNDOG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Synthesizer Dog įvyko -51.92%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000109 vertę. Tai rodo, kad SYNDOG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Synthesizer Dog (SYNDOG) kainų prognozės modulis?

Synthesizer Dog Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SYNDOG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Synthesizer Dog ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SYNDOG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Synthesizer Dog kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SYNDOG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SYNDOG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Synthesizer Dog potencialą.

Kodėl SYNDOG kainų prognozė yra svarbi?

SYNDOG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SYNDOG dabar?
Pagal jūsų prognozes, SYNDOG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SYNDOG kainų prognozė?
Remiantis Synthesizer Dog (SYNDOG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SYNDOG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SYNDOG 2026 m.?
1 vieneto Synthesizer Dog (SYNDOG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SYNDOG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SYNDOG kaina 2027 m.?
Synthesizer Dog (SYNDOG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SYNDOG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SYNDOG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Synthesizer Dog (SYNDOG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SYNDOG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Synthesizer Dog (SYNDOG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SYNDOG 2030 m.?
1 vieneto Synthesizer Dog (SYNDOG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SYNDOG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SYNDOG kainų prognozė 2040 metams?
Synthesizer Dog (SYNDOG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SYNDOG kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.