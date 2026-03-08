PowerAI (POWERAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite PowerAI kainų prognozes 2027, 2028, 2029, 2030 ir vėlesniems metams. Nuspėkite, kiek POWERAI galėtų augti per ateinančius penkerius metus ar ilgiau, naudodami momentines prognozes, pagrįstas rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte PowerAI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

PowerAI kainos prognozė
$0.1477
$0.1477$0.1477
+36.88%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-03-08 22:33:22(UTC+8)

PowerAI Kainos prognozė 2026 – 2050 m. (USD)

PowerAI (POWERAI) Kainų prognozė 2026 (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, PowerAI galimas 0.00% augimas. Jo prekybos kaina gali siekti . $ 0.1477 2026.

PowerAI (POWERAI) Kainų prognozė 2027 (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, PowerAI galimas 5.00% augimas. Jo prekybos kaina gali siekti . $ 0.155085 2027.

PowerAI (POWERAI) Kainos prognozė 2028 (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modelį, prognozuojama, kad POWERAI pasieks $ 0.162839 per 2028, o tai rodo 10.25% augimo tempą.

PowerAI (POWERAI) Kainos prognozė 2029 (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modelį, prognozuojama, kad POWERAI pasieks $ 0.170981 per 2029, o tai rodo 15.76% augimo tempą.

PowerAI (POWERAI) Kainos prognozė 2030 (po 4 metų)

Pagal aukščiau pateiktą kainos prognozavimo modelį, tikslinė POWERAI kaina 2030 yra $ 0.179530, o numatomas augimo tempas 21.55%.

PowerAI (POWERAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 14 metų)

2040 m. PowerAI kaina galėtų išaugti 97.99%. Ji gali pasiekti $ 0.292435 prekybos kainą.

PowerAI (POWERAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 24 metų)

2050 m. PowerAI kaina galėtų išaugti 222.51%. Ji gali pasiekti $ 0.476347 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2026
    $ 0.1477
    0.00%
  • 2027
    $ 0.155085
    5.00%
  • 2028
    $ 0.162839
    10.25%
  • 2029
    $ 0.170981
    15.76%
  • 2030
    $ 0.179530
    21.55%
  • 2031
    $ 0.188506
    27.63%
  • 2032
    $ 0.197932
    34.01%
  • 2033
    $ 0.207828
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2034
    $ 0.218220
    47.75%
  • 2035
    $ 0.229131
    55.13%
  • 2036
    $ 0.240587
    62.89%
  • 2037
    $ 0.252617
    71.03%
  • 2038
    $ 0.265247
    79.59%
  • 2039
    $ 0.278510
    88.56%
  • 2040
    $ 0.292435
    97.99%
  • 2050
    $ 0.476347
    222.51%

Trumpalaikės PowerAI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • March 8, 2026(Šiandien)
    $ 0.1477
    0.00%
  • March 9, 2026(Rytoj)
    $ 0.147720
    0.01%
  • March 15, 2026(Šią savaitę)
    $ 0.147841
    0.10%
  • April 7, 2026(30 dienų)
    $ 0.148306
    0.41%
PowerAI (POWERAI) Kainų prognozė šiandien

March 8, 2026(Šiandien) numatoma POWERAI kaina yra $0.1477. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

PowerAI (POWERAI) Kainos prognozavimas rytoj

March 9, 2026(Rytoj), kainos prognozė POWERAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.147720. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

PowerAI (POWERAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal March 15, 2026(Šią savaitę), kainos prognozė POWERAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.147841. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

PowerAI (POWERAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma POWERAI kaina yra $0.148306. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė PowerAI kainų statistika

$ 0.1477
$ 0.1477$ 0.1477

+36.88%

--
----

--
----

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

--

Naujausia POWERAI kaina yra $ 0.1477. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +36.88%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.27M.
Be to, POWERAI turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti PowerAI (POWERAI)

Bandote įsigyti POWERAI? Dabar galite POWERAI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti PowerAI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti POWERAI dabar

PowerAI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje PowerAI, dabartinė PowerAI kaina yra 0.1485USD. Apyvartinė PowerAI (POWERAI) pasiūla yra 0.00 POWERAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.19%
    $ 0.023500
    $ 0.161
    $ 0.0841
  • 7 dienos
    -0.64%
    $ -0.2696
    $ 0.7977
    $ 0.0841
  • 30 dienų
    -0.40%
    $ -0.100399
    $ 4.695
    $ 0.0841
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas PowerAI kaina pasikeitė $0.023500, atspindinti 0.19% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas PowerAI buvo prekiaujama aukščiausia $0.7977 ir žemiausia $0.0841. Kainos pokytis buvo -0.64%. Ši naujausia tendencija parodo POWERAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį PowerAI įvyko -0.40%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.100399 vertę. Tai rodo, kad POWERAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą PowerAI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą POWERAI kainų istoriją

Kaip veikia PowerAI (POWERAI) kainų prognozės modulis?

PowerAI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas POWERAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius PowerAI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą POWERAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti PowerAI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja POWERAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina POWERAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą PowerAI potencialą.

Kodėl POWERAI kainų prognozė yra svarbi?

POWERAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į POWERAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, POWERAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio POWERAI kainų prognozė?
Remiantis PowerAI (POWERAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama POWERAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 POWERAI 2027?
Dabartinė 1 PowerAI (POWERAI) kaina yra $0.1477. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo modeliu, tikimasi, kad POWERAI padidės 0.00%, pasiekdamas -- 2027.
Kokia prognozuojama POWERAI kaina 2028?
Prognozuojama, kad PowerAI (POWERAI) kasmet augs 0.00% ir pasieks -- už POWERAI kainą iki 2028.
Kokia numatoma tikslinė POWERAI kaina 2029?
Remiantis jūsų kainos prognozės duomenimis, tikimasi, kad PowerAI (POWERAI) augs iki 0.00%, o numatoma tikslinė -- kaina bus 2029.
Kokia numatoma tikslinė POWERAI kaina 2030?
Remiantis jūsų kainos prognozės duomenimis, tikimasi, kad PowerAI (POWERAI) augs iki 0.00%, o numatoma tikslinė -- kaina bus 2030.
Kokia POWERAI kainų prognozė 2040 metams?
PowerAI (POWERAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 POWERAI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-03-08 22:33:22(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.