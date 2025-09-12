Syrax AI (SYRAX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Syrax AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SYRAX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Syrax AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Syrax AI kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Syrax AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Syrax AI (SYRAX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Syrax AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.136442 prekybos kainą 2025 m.

Syrax AI (SYRAX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Syrax AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.143264 prekybos kainą 2026 m.

Syrax AI (SYRAX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SYRAX ateities kaina yra $ 0.150427 su 10.25% augimo norma.

Syrax AI (SYRAX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SYRAX ateities kaina yra $ 0.157948 su 15.76% augimo norma.

Syrax AI (SYRAX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SYRAX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.165846, o augimo norma – 21.55%.

Syrax AI (SYRAX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SYRAX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.174138, o augimo norma – 27.63%.

Syrax AI (SYRAX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Syrax AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.283653 prekybos kainą.

Syrax AI (SYRAX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Syrax AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.462041 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.136442
    0.00%
  • 2026
    $ 0.143264
    5.00%
  • 2027
    $ 0.150427
    10.25%
  • 2028
    $ 0.157948
    15.76%
  • 2029
    $ 0.165846
    21.55%
  • 2030
    $ 0.174138
    27.63%
  • 2031
    $ 0.182845
    34.01%
  • 2032
    $ 0.191987
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.201586
    47.75%
  • 2034
    $ 0.211666
    55.13%
  • 2035
    $ 0.222249
    62.89%
  • 2036
    $ 0.233362
    71.03%
  • 2037
    $ 0.245030
    79.59%
  • 2038
    $ 0.257281
    88.56%
  • 2039
    $ 0.270145
    97.99%
  • 2040
    $ 0.283653
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Syrax AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.136442
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.136460
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.136572
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.137002
    0.41%
Syrax AI (SYRAX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SYRAX kaina yra $0.136442. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Syrax AI (SYRAX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SYRAX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.136460. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Syrax AI (SYRAX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SYRAX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.136572. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Syrax AI (SYRAX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SYRAX kaina yra $0.137002. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Syrax AI kainų statistika

--
----

--

$ 5.57M
$ 5.57M$ 5.57M

40.82M
40.82M 40.82M

--
----

--

Naujausia SYRAX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SYRAX turi 40.82M apyvartą ir $ 5.57M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Syrax AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Syrax AI, dabartinė Syrax AI kaina yra 0.136442USD. Apyvartinė Syrax AI (SYRAX) pasiūla yra 40.82M SYRAX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5,569,778.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.46%
    $ 0.004560
    $ 0.13747
    $ 0.130959
  • 7 dienos
    20.77%
    $ 0.028338
    $ 0.145624
    $ 0.110074
  • 30 dienų
    -8.61%
    $ -0.011752
    $ 0.145624
    $ 0.110074
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Syrax AI kaina pasikeitė $0.004560, atspindinti 3.46% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Syrax AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.145624 ir žemiausia $0.110074. Kainos pokytis buvo 20.77%. Ši naujausia tendencija parodo SYRAX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Syrax AI įvyko -8.61%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.011752 vertę. Tai rodo, kad SYRAX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Syrax AI (SYRAX) kainų prognozės modulis?

Syrax AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SYRAX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Syrax AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SYRAX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Syrax AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SYRAX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SYRAX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Syrax AI potencialą.

Kodėl SYRAX kainų prognozė yra svarbi?

SYRAX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SYRAX dabar?
Pagal jūsų prognozes, SYRAX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SYRAX kainų prognozė?
Remiantis Syrax AI (SYRAX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SYRAX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SYRAX 2026 m.?
1 vieneto Syrax AI (SYRAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SYRAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SYRAX kaina 2027 m.?
Syrax AI (SYRAX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SYRAX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SYRAX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Syrax AI (SYRAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SYRAX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Syrax AI (SYRAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SYRAX 2030 m.?
1 vieneto Syrax AI (SYRAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SYRAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SYRAX kainų prognozė 2040 metams?
Syrax AI (SYRAX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SYRAX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.