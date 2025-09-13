Guanciale by Virtuals (GUAN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Guanciale by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GUAN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Guanciale by Virtuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Guanciale by Virtuals kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Guanciale by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Guanciale by Virtuals (GUAN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Guanciale by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2025 m.

Guanciale by Virtuals (GUAN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Guanciale by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2026 m.

Guanciale by Virtuals (GUAN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GUAN ateities kaina yra $ 0 su 10.25% augimo norma.

Guanciale by Virtuals (GUAN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GUAN ateities kaina yra $ 0 su 15.76% augimo norma.

Guanciale by Virtuals (GUAN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GUAN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 21.55%.

Guanciale by Virtuals (GUAN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GUAN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 27.63%.

Guanciale by Virtuals (GUAN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Guanciale by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Guanciale by Virtuals (GUAN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Guanciale by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Guanciale by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0
    0.41%
Guanciale by Virtuals (GUAN) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GUAN kaina yra $0. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Guanciale by Virtuals (GUAN) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GUAN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Guanciale by Virtuals (GUAN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GUAN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Guanciale by Virtuals (GUAN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GUAN kaina yra $0. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Guanciale by Virtuals kainų statistika

--
----

--

$ 165.32K
$ 165.32K$ 165.32K

989.36M
989.36M 989.36M

--
----

--

Naujausia GUAN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GUAN turi 989.36M apyvartą ir $ 165.32K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Guanciale by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Guanciale by Virtuals, dabartinė Guanciale by Virtuals kaina yra 0USD. Apyvartinė Guanciale by Virtuals (GUAN) pasiūla yra 989.36M GUAN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $165,320.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.26%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    10.00%
    $ 0
    $ 0.000202
    $ 0.000148
  • 30 dienų
    -17.84%
    $ 0
    $ 0.000202
    $ 0.000148
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Guanciale by Virtuals kaina pasikeitė $0, atspindinti 1.26% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Guanciale by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.000202 ir žemiausia $0.000148. Kainos pokytis buvo 10.00%. Ši naujausia tendencija parodo GUAN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Guanciale by Virtuals įvyko -17.84%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad GUAN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Guanciale by Virtuals (GUAN) kainų prognozės modulis?

Guanciale by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GUAN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Guanciale by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GUAN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Guanciale by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GUAN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GUAN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Guanciale by Virtuals potencialą.

Kodėl GUAN kainų prognozė yra svarbi?

GUAN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GUAN dabar?
Pagal jūsų prognozes, GUAN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GUAN kainų prognozė?
Remiantis Guanciale by Virtuals (GUAN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GUAN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GUAN 2026 m.?
1 vieneto Guanciale by Virtuals (GUAN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GUAN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GUAN kaina 2027 m.?
Guanciale by Virtuals (GUAN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GUAN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GUAN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Guanciale by Virtuals (GUAN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GUAN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Guanciale by Virtuals (GUAN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GUAN 2030 m.?
1 vieneto Guanciale by Virtuals (GUAN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GUAN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GUAN kainų prognozė 2040 metams?
Guanciale by Virtuals (GUAN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GUAN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.