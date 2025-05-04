ໂລໂກ້ Wrapped Mantle

Wrapped Mantle ລາຄາ (WMNT)

USD

Wrapped Mantle (WMNT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.735293
$0.735293$0.735293
-0.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Wrapped Mantle (WMNT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Wrapped Mantle (WMNT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.734612USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 14.35MUSD. WMNT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດWrapped Mantleຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Wrapped Mantle ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.37%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 19.51M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງWMNT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.WMNT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Wrapped Mantle (WMNT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Wrapped Mantle ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0027543099982687.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງWrapped Mantle ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0075454936.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped Mantle ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0208535043.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Wrapped Mantle ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.3326309445412224.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0027543099982687-0.37%
30 ມື້$ -0.0075454936-1.02%
60 ວັນ$ +0.0208535043+2.84%
90 ວັນ$ -0.3326309445412224-31.16%

Wrapped Mantle (WMNT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Wrapped Mantle: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.732001
$ 0.732001$ 0.732001

$ 0.743384
$ 0.743384$ 0.743384

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

+0.16%

-0.37%

-0.69%

Wrapped Mantle (WMNT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 14.35M
$ 14.35M$ 14.35M

--
----

19.51M
19.51M 19.51M

ແມ່ນຫຍັງ Wrapped Mantle (WMNT)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Wrapped Mantle(WMNT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

WMNT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 WMNT ເຖິງ VND
19,331.31478
1 WMNT ເຖິງ AUD
A$1.1386486
1 WMNT ເຖິງ GBP
0.550959
1 WMNT ເຖິງ EUR
0.64645856
1 WMNT ເຖິງ USD
$0.734612
1 WMNT ເຖິງ MYR
RM3.13679324
1 WMNT ເຖິງ TRY
28.33398484
1 WMNT ເຖິງ JPY
¥106.4452788
1 WMNT ເຖິງ RUB
60.74506628
1 WMNT ເຖິງ INR
62.17021356
1 WMNT ເຖິງ IDR
Rp12,042.81774528
1 WMNT ເຖິງ KRW
1,028.86818272
1 WMNT ເຖິງ PHP
40.88850392
1 WMNT ເຖິງ EGP
￡E.37.28890512
1 WMNT ເຖິງ BRL
R$4.1505578
1 WMNT ເຖິງ CAD
C$1.01376456
1 WMNT ເຖິງ BDT
89.5492028
1 WMNT ເຖິງ NGN
1,177.25980672
1 WMNT ເຖິງ UAH
30.5598592
1 WMNT ເຖິງ VES
Bs63.176632
1 WMNT ເຖິງ PKR
Rs207.10181504
1 WMNT ເຖິງ KZT
378.07541192
1 WMNT ເຖິງ THB
฿24.3156572
1 WMNT ເຖິງ TWD
NT$22.55993452
1 WMNT ເຖິງ AED
د.إ2.69602604
1 WMNT ເຖິງ CHF
Fr0.60238184
1 WMNT ເຖິງ HKD
HK$5.693243
1 WMNT ເຖິງ MAD
.د.م6.80250712
1 WMNT ເຖິງ MXN
$14.38370296