ໂລໂກ້ Unisocks

Unisocks ລາຄາ (SOCKS)

USD

Unisocks (SOCKS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$9,960.76
$9,960.76$9,960.76
-1.60%(1D)

ລາຄາຂອງ Unisocks (SOCKS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Unisocks (SOCKS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 9,960.76USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.98MUSD. SOCKS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດUnisocksຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Unisocks ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.62%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 298.99 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSOCKS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SOCKS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Unisocks (SOCKS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Unisocks ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -165.000028001592.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງUnisocks ຖຶງ USD ເປັນ $ +42.3710808880.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Unisocks ຖຶງ USD ເປັນ $ -1,575.4635269200.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Unisocks ຖຶງ USD ເປັນ $ -4,989.596985403236.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -165.000028001592-1.62%
30 ມື້$ +42.3710808880+0.43%
60 ວັນ$ -1,575.4635269200-15.81%
90 ວັນ$ -4,989.596985403236-33.37%

Unisocks (SOCKS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Unisocks: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 9,954.53
$ 9,954.53$ 9,954.53

$ 10,138.31
$ 10,138.31$ 10,138.31

$ 198,759
$ 198,759$ 198,759

--

-1.62%

+14.85%

Unisocks (SOCKS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M

--
----

298.99
298.99 298.99

ແມ່ນຫຍັງ Unisocks (SOCKS)

$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Unisocks (SOCKS) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Unisocks(SOCKS)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SOCKS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SOCKS ເຖິງ VND
262,117,399.4
1 SOCKS ເຖິງ AUD
A$15,439.178
1 SOCKS ເຖິງ GBP
7,470.57
1 SOCKS ເຖິງ EUR
8,765.4688
1 SOCKS ເຖິງ USD
$9,960.76
1 SOCKS ເຖິງ MYR
RM42,532.4452
1 SOCKS ເຖິງ TRY
384,186.5132
1 SOCKS ເຖິງ JPY
¥1,443,314.124
1 SOCKS ເຖິງ RUB
823,655.2444
1 SOCKS ເຖິງ INR
842,979.1188
1 SOCKS ເຖິງ IDR
Rp163,291,121.4144
1 SOCKS ເຖິງ KRW
13,950,642.0256
1 SOCKS ເຖິງ PHP
554,415.9016
1 SOCKS ເຖິງ EGP
￡E.505,608.1776
1 SOCKS ເຖິງ BRL
R$56,278.294
1 SOCKS ເຖິງ CAD
C$13,745.8488
1 SOCKS ເຖິງ BDT
1,214,216.644
1 SOCKS ເຖິງ NGN
15,962,715.5456
1 SOCKS ເຖິງ UAH
414,367.616
1 SOCKS ເຖິງ VES
Bs856,625.36
1 SOCKS ເຖິງ PKR
Rs2,808,137.4592
1 SOCKS ເຖິງ KZT
5,126,404.7416
1 SOCKS ເຖິງ THB
฿329,701.156
1 SOCKS ເຖິງ TWD
NT$305,894.9396
1 SOCKS ເຖິງ AED
د.إ36,555.9892
1 SOCKS ເຖິງ CHF
Fr8,167.8232
1 SOCKS ເຖິງ HKD
HK$77,195.89
1 SOCKS ເຖິງ MAD
.د.م92,236.6376
1 SOCKS ເຖິງ MXN
$195,031.6808