Unisocks ລາຄາ (SOCKS)
ລາຄາສົດຂອງ Unisocks (SOCKS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 9,960.76USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.98MUSD. SOCKS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດUnisocksຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Unisocks ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.62%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 298.99 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSOCKS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SOCKS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Unisocks ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -165.000028001592.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງUnisocks ຖຶງ USD ເປັນ $ +42.3710808880.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Unisocks ຖຶງ USD ເປັນ $ -1,575.4635269200.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Unisocks ຖຶງ USD ເປັນ $ -4,989.596985403236.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -165.000028001592
|-1.62%
|30 ມື້
|$ +42.3710808880
|+0.43%
|60 ວັນ
|$ -1,575.4635269200
|-15.81%
|90 ວັນ
|$ -4,989.596985403236
|-33.37%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Unisocks: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
-1.62%
+14.85%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SOCKS ເຖິງ VND
₫262,117,399.4
|1 SOCKS ເຖິງ AUD
A$15,439.178
|1 SOCKS ເຖິງ GBP
￡7,470.57
|1 SOCKS ເຖິງ EUR
€8,765.4688
|1 SOCKS ເຖິງ USD
$9,960.76
|1 SOCKS ເຖິງ MYR
RM42,532.4452
|1 SOCKS ເຖິງ TRY
₺384,186.5132
|1 SOCKS ເຖິງ JPY
¥1,443,314.124
|1 SOCKS ເຖິງ RUB
₽823,655.2444
|1 SOCKS ເຖິງ INR
₹842,979.1188
|1 SOCKS ເຖິງ IDR
Rp163,291,121.4144
|1 SOCKS ເຖິງ KRW
₩13,950,642.0256
|1 SOCKS ເຖິງ PHP
₱554,415.9016
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￡E.505,608.1776
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R$56,278.294
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C$13,745.8488
|1 SOCKS ເຖິງ BDT
৳1,214,216.644
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₦15,962,715.5456
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₴414,367.616
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Bs856,625.36
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Rs2,808,137.4592
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₸5,126,404.7416
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฿329,701.156
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NT$305,894.9396
|1 SOCKS ເຖິງ AED
د.إ36,555.9892
|1 SOCKS ເຖິງ CHF
Fr8,167.8232
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HK$77,195.89
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.د.م92,236.6376
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$195,031.6808