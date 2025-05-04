Noooomeme ລາຄາ (NOOOO)
ລາຄາສົດຂອງ Noooomeme (NOOOO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00085664USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 854.73KUSD. NOOOO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດNoooomemeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Noooomeme ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.31%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 997.77M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງNOOOO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.NOOOO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Noooomeme ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງNoooomeme ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0005680435.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Noooomeme ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001230774.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Noooomeme ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000401295617171252.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-1.31%
|30 ມື້
|$ +0.0005680435
|+66.31%
|60 ວັນ
|$ +0.0001230774
|+14.37%
|90 ວັນ
|$ -0.000401295617171252
|-31.90%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Noooomeme: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
-1.31%
+28.62%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Welcome to $NOOOO, the revolutionary meme coin that transcends mere investment. Embrace a currency that embodies hope, unity, and the collective power of positive intentions. Join our journey of faith and financial empowerment. We are $NOOOO on Solana! With $NOOOO brain cells, $NOOOO will rise to the top. $NOOOO! Libs meltdown $NOOOO meltsup - you are not bullish enough on Liberal Meltdowns. The blue collar memecoin on Solana . The dogecoin of politics On the solana blockchain, They know the irl NOOOO meme, and it evokes emotion- disgust for woke ideology and because of that $NOOOO will exceed $1B mc quicker then you faded it anon.. billions.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 NOOOO ເຖິງ VND
₫22.5424816
|1 NOOOO ເຖິງ AUD
A$0.001327792
|1 NOOOO ເຖິງ GBP
￡0.00064248
|1 NOOOO ເຖິງ EUR
€0.0007538432
|1 NOOOO ເຖິງ USD
$0.00085664
|1 NOOOO ເຖິງ MYR
RM0.0036578528
|1 NOOOO ເຖິງ TRY
₺0.0330406048
|1 NOOOO ເຖິງ JPY
¥0.124127136
|1 NOOOO ເຖິງ RUB
₽0.0708355616
|1 NOOOO ເຖິງ INR
₹0.0724974432
|1 NOOOO ເຖິງ IDR
Rp14.0432764416
|1 NOOOO ເຖິງ KRW
₩1.1997757184
|1 NOOOO ເຖິງ PHP
₱0.0476805824
|1 NOOOO ເຖິງ EGP
￡E.0.0434830464
|1 NOOOO ເຖິງ BRL
R$0.004840016
|1 NOOOO ເຖິງ CAD
C$0.0011821632
|1 NOOOO ເຖິງ BDT
৳0.104424416
|1 NOOOO ເຖິງ NGN
₦1.3728169984
|1 NOOOO ເຖິງ UAH
₴0.035636224
|1 NOOOO ເຖິງ VES
Bs0.07367104
|1 NOOOO ເຖິງ PKR
Rs0.2415039488
|1 NOOOO ເຖິງ KZT
₸0.4408783424
|1 NOOOO ເຖິງ THB
฿0.028354784
|1 NOOOO ເຖິງ TWD
NT$0.0263074144
|1 NOOOO ເຖິງ AED
د.إ0.0031438688
|1 NOOOO ເຖິງ CHF
Fr0.0007024448
|1 NOOOO ເຖິງ HKD
HK$0.00663896
|1 NOOOO ເຖິງ MAD
.د.م0.0079324864
|1 NOOOO ເຖິງ MXN
$0.0167730112