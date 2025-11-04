Goldn ລາຄາ (GOLDN)
-0.46%
-8.50%
-22.68%
-22.68%
Goldn (GOLDN) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ --. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, GOLDNມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. GOLDNລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.00218317, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, GOLDNມີການປ່ຽນແປງ-0.46%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -8.50%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -22.68%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານGoldnການຊື້ຂາຍ$ 11.54M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງGOLDNແມ່ນ14.00Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ14000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 11.54M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Goldn ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGoldn ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Goldn ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Goldn ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-8.50%
|30 ມື້
|$ 0
|-33.02%
|60 ວັນ
|$ 0
|-43.19%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.
We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.
Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.
Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.
Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.
Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງGoldn (GOLDN) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ GOLDN ດຽວນີ້!
|ເວລາ (UTC+8)
|ປະເພດ
|ຂໍ້ມູນ
|11-03 17:18:56
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
