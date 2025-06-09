Circle USYC ລາຄາ (USYC)
ລາຄາສົດຂອງ Circle USYC (USYC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.089USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 408.86MUSD. USYC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCircle USYCຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Circle USYC ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 375.53M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງUSYC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.USYC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Circle USYC ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCircle USYC ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0068724612.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Circle USYC ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0068388111.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Circle USYC ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0321902539041286.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|--
|30 ມື້
|$ -0.0068724612
|-0.63%
|60 ວັນ
|$ +0.0068388111
|+0.63%
|90 ວັນ
|$ +0.0321902539041286
|+3.05%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Circle USYC: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.01%
--
+0.10%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 USYC ເຖິງ VND
₫28,657.035
|1 USYC ເຖິງ AUD
A$1.66617
|1 USYC ເຖິງ GBP
￡0.79497
|1 USYC ເຖິງ EUR
€0.94743
|1 USYC ເຖິງ USD
$1.089
|1 USYC ເຖິງ MYR
RM4.60647
|1 USYC ເຖິງ TRY
₺42.71058
|1 USYC ເຖິງ JPY
¥157.54563
|1 USYC ເຖິງ RUB
₽86.031
|1 USYC ເຖິງ INR
₹93.30552
|1 USYC ເຖິງ IDR
Rp17,852.45616
|1 USYC ເຖິງ KRW
₩1,477.60965
|1 USYC ເຖິງ PHP
₱60.77709
|1 USYC ເຖິງ EGP
￡E.54.04707
|1 USYC ເຖິງ BRL
R$6.07662
|1 USYC ເຖິງ CAD
C$1.48104
|1 USYC ເຖິງ BDT
৳133.08669
|1 USYC ເຖິງ NGN
₦1,698.90534
|1 USYC ເຖິງ UAH
₴45.24795
|1 USYC ເຖິງ VES
Bs106.722
|1 USYC ເຖິງ PKR
Rs307.27224
|1 USYC ເຖິງ KZT
₸554.1921
|1 USYC ເຖິງ THB
฿35.64297
|1 USYC ເຖິງ TWD
NT$32.60466
|1 USYC ເຖິງ AED
د.إ3.99663
|1 USYC ເຖິງ CHF
Fr0.89298
|1 USYC ເຖິງ HKD
HK$8.53776
|1 USYC ເຖິງ MAD
.د.م9.97524
|1 USYC ເຖິງ MXN
$20.74545