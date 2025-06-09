ໂລໂກ້ Circle USYC

Circle USYC ລາຄາ (USYC)

USD

Circle USYC (USYC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$1.089
$1.089$1.089
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Circle USYC (USYC) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Circle USYC (USYC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.089USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 408.86MUSD. USYC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCircle USYCຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Circle USYC ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 375.53M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງUSYC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.USYC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Circle USYC (USYC) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Circle USYC ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCircle USYC ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0068724612.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Circle USYC ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0068388111.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Circle USYC ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0321902539041286.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0--
30 ມື້$ -0.0068724612-0.63%
60 ວັນ$ +0.0068388111+0.63%
90 ວັນ$ +0.0321902539041286+3.05%

Circle USYC (USYC) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Circle USYC: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 1.089
$ 1.089$ 1.089

$ 1.089
$ 1.089$ 1.089

$ 1.12
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--

+0.10%

Circle USYC (USYC) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 408.86M
$ 408.86M$ 408.86M

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375.53M
375.53M 375.53M

ແມ່ນຫຍັງ Circle USYC (USYC)

USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Circle USYC (USYC) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Circle USYC(USYC)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

USYC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 USYC ເຖິງ VND
28,657.035
1 USYC ເຖິງ AUD
A$1.66617
1 USYC ເຖິງ GBP
0.79497
1 USYC ເຖິງ EUR
0.94743
1 USYC ເຖິງ USD
$1.089
1 USYC ເຖິງ MYR
RM4.60647
1 USYC ເຖິງ TRY
42.71058
1 USYC ເຖິງ JPY
¥157.54563
1 USYC ເຖິງ RUB
86.031
1 USYC ເຖິງ INR
93.30552
1 USYC ເຖິງ IDR
Rp17,852.45616
1 USYC ເຖິງ KRW
1,477.60965
1 USYC ເຖິງ PHP
60.77709
1 USYC ເຖິງ EGP
￡E.54.04707
1 USYC ເຖິງ BRL
R$6.07662
1 USYC ເຖິງ CAD
C$1.48104
1 USYC ເຖິງ BDT
133.08669
1 USYC ເຖິງ NGN
1,698.90534
1 USYC ເຖິງ UAH
45.24795
1 USYC ເຖິງ VES
Bs106.722
1 USYC ເຖິງ PKR
Rs307.27224
1 USYC ເຖິງ KZT
554.1921
1 USYC ເຖິງ THB
฿35.64297
1 USYC ເຖິງ TWD
NT$32.60466
1 USYC ເຖິງ AED
د.إ3.99663
1 USYC ເຖິງ CHF
Fr0.89298
1 USYC ເຖິງ HKD
HK$8.53776
1 USYC ເຖິງ MAD
.د.م9.97524
1 USYC ເຖິງ MXN
$20.74545