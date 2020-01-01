Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Tokenomics

ຄົ້ນພົບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບ Gluteus Maximus AI (GLUTEU), ລວມທັງການສະຫນອງໂທເຄັນ, ຮູບແບບການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.
Gluteus Maximus AI (GLUTEU) ຂໍ້ມູນ

Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other.

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:
https://www.gluteusmaximus.org/
ບລັອກ Explorer:
https://basescan.org/token/0x06a63c498ef95ad1fa4fff841955e512b4b2198a

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Tokenomics ແລະ ການວິເຄາະລາຄາ

ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບGluteus Maximus AI (GLUTEU), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Tokenomics: ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ການ​ວັດ​ແທກ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ ​ແລະ​ ກໍ​ລະ​ນີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​

ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ Gluteus Maximus AI (GLUTEU) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.

ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:

ການສະໜອງທັງໝົດ:

ຈໍາ​ນວນ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງGLUTEU ໂທເຄັນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ ຫຼື ​ຈະ​ເຄີຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​.

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:

ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.

ການສະໜອງສູງສຸດ:

ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນGLUTEU ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.

FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):

ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.

ອັດຕາເງິນເຟີ້:

ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?

ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.

ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.

FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.

ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈGLUTEU's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງGLUTEUໂທເຄັນກັນເທາະ!

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂໍ້ມູນ Tokenomics ໃນຫນ້ານີ້ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ. ກະລຸນາດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ.