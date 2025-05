THAT ການຄາດເດົາລາຄາ

ສົງໄສວ່າອະນາຄົດຈະເປັນແນວໃດສຳລັບ THAT (THAT)?

ທ່ານຢາກຮູ້ບໍວ່າລາຄາ THAT ຈະເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026 ຫຼື ເຖິງປີ 2050? ເຄື່ອງມການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ THAT ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກຳລັງແຮງແກ່ທ່ານໃນການສຳຫຼວດເປົ້າໝາຍລາຄາທີ່ອາດມີໂດຍອີງຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ. ໜ້າເວັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເບິ່ງເຫັນສະຖານະການລາຄາໃນອະນາຄົດໂດຍການໃສ່ອັດຕາສ່ວນການຂະຫຍາຍຕົວ - ບວກ ຫຼື ລົບ ແລະ ຄິດໄລ່ທັນທີວ່າມູນຄ່າຂອງ THAT ອາດຈະພັດທະນາໄປຕາມເວລາ. . ຄຸນນະສົມບັດແບບໂຕ້ຕອບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດຕ່າງໆໃນເວລາທີ່ກໍານົດການຄາດຄະເນລາຄາສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ.

ໃສ່ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງ THAT ລາຄາຂອງທ່ານ ໃສ່ເປີເຊັນການຄາດເດົາລາຄາຂອງທ່ານ ແລະ ສຳຫຼວດແນວໂນ້ມລາຄາທັນທີ. (ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ການຄາດຄະເນລາຄາທັງໝົດແມ່ນອີງໃສ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້.) % ຄິດໄລ່ ຕົວຈິງ ການຄາດເດົາ THAT ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2025-2050 ອີງ​ຕາມ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ THAT ​ຂອງ​ທ່ານ​, ມູນ​ຄ່າ​ຂອງ THAT ​ແມ່ນຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໂດຍ 238.64% ​ຮອດ​ລາ​ຄາ​0.003878USD ໃນ​ປີ 2050​. ປີ ລາຄາ ການຂະຫຍາຍຕົວ 2025 $ 0.001145 0.00%

2026 $ 0.001202 5.00%

2030 $ 0.001461 27.63%

2040 $ 0.002381 107.89%

2050 $ 0.003878 238.64% THAT (THAT) ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2025 ໃນ2025, ລາຄາຂອງ THAT ອາດຈະເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງ 0.00% ມັນອາດຈະສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍໃນລະດັບ 0.001145 USD. THAT (THAT) ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2026 ໃນ2026, ລາຄາຂອງ THAT ອາດຈະເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງ 5.00% ມັນອາດຈະສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍໃນລະດັບ 0.001202 USD. THAT (THAT) ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2030 ໃນ2030, ລາຄາຂອງ THAT ອາດຈະເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງ 27.63% ມັນອາດຈະສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍໃນລະດັບ 0.001461 USD. THAT (THAT) ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2040 ໃນ2040, ລາຄາຂອງ THAT ອາດຈະເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງ 107.89% ມັນອາດຈະສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍໃນລະດັບ 0.002381 USD. THAT (THAT) ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບ 2050 ໃນ2050, ລາຄາຂອງ THAT ອາດຈະເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງ 238.64% ມັນອາດຈະສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍໃນລະດັບ 0.003878 USD. ການຄາດເດົາລາຄາໄລຍະສັ້ນ THAT ສໍາລັບມື້ນີ້, ມື້ອື່ນ, ອາທິດນີ້ ແລະ 30 ມື້ ວັນທີ ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ ການຂະຫຍາຍຕົວ May 6, 2025(ມື້ນີ້) $ 0.001145 0.00%

May 7, 2025(ມື້ອື່ນ) $ 0.001145 0.01%

May 13, 2025(ອາທິດນີ້) $ 0.001146 0.10%

June 5, 2025(30 ມື້) $ 0.001150 0.41% THAT (THAT) ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ໃນມື້ນີ້ ລາຄາທີ່ຄາດຄະເນສໍາລັບ THAT ໃນວັນທີ May 6, 2025(ມື້ນີ້) , ແມ່ນ $0.001145. ການຄາດຄະເນນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຜົນການຄິດໄລ່ຂອງອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕທີ່ສະໜອງໃຫ້, ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຫັນພາບລວມຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບມື້ນີ້. THAT (THAT) ການຄາດເດົາລາຄາມື້ອື່ນ ສໍາລັບ May 7, 2025(ມື້ອື່ນ), ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ THAT, ການນໍາໃຊ້ 5% ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາປີ ແມ່ນ $0.001145. ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ສະເໜີການຄາດຄະເນສໍາລັບມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນ ໂດຍອີງໃສ່ພາລາມິເຕີທີ່ເລືອກ. THAT (THAT) ການຄາດເດົາລາຄາໃນອາທິດນີ້ ໂດຍ May 13, 2025(ອາທິດນີ້), ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ THAT, ການນໍາໃຊ້ອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີ 5% ແມ່ນ $0.001146. ການຄາດຄະເນປະຈໍາອາທິດນີ້ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕດຽວກັນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງແນວໂນ້ມລາຄາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນມື້ຂ້າງໜ້າ. THAT (THAT) ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ 30 ມື້ ຊອກຫາຢູ່ໃນ 30 ມື້ຂ້າງໜ້າ, ລາຄາຄາດຄະເນສໍາລັບ THAT ແມ່ນ $0.001150. ການຄາດຄະເນນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການນໍາໃຊ້ 5% ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາປີເພື່ອຄາດຄະເນວ່າຄ່າຂອງໂທເຄັນ ສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼັງຈາກໜຶ່ງເດືອນ.

ປະຫວັດລາຄາ THAT ອີງຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດທີ່ເກັບກໍາຢູ່ໃນໜ້າລາຄາສົດ THAT, ລາຄາໃນປັດຈຸບັນ THAT ແມ່ນ 0.00114532 USD. ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ THAT(THAT) ແມ່ນ, 291.02M THAT ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມູນຄ່າຕະຫຼາດ $333.31K. ໄລຍະເວລາ ປ່ຽນແປງ(%) ປ່ຽນແປງ(USD) ສູງ ຕໍ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ -2.08% $ -- $ 0.001171 $ 0.001133

7 ວັນ -0.95% $ -0.000010 $ 0.001172 $ 0.001128

30 ມື້ 1.25% $ 0.000014 $ 0.001172 $ 0.001128 ການປະຕິບັດໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, THAT ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວລາຄາຂອງ $--, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ -2.08% ການປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າ. ປະສິດທິພາບໃນ 7 ມື້ ໃນໄລຍະ 7 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, THAT ໄດ້ ແລກປ່ຽນ ໃນ ລະດັບ ສູງ ຂອງ $0.001172 ແລະ ຕ່ໍາ ຂອງ $0.001128. ມັນ ໄດ້ ເຫັນ ການ ປ່ຽນ ແປງ ລາຄາ ຂອງ -0.95%. ແນວ ໂນ້ມ ເມື່ອ ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ THATຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຕໍ່ ໄປ ໃນ ຕະຫລາດ. ປະສິດທິພາບໃນ 30 ມື້ ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, THAT ໄດ້ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງ 1.25%, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນປະມານ 0.000014$ ກັບມູນຄ່າຂອງມັນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ THAT ສາມາດເຫັນການປ່ຽນແປງລາຄາຕື່ມອີກໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

ໂມດູນການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ THAT ( THAT) ​ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ໂມດູນການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ THAT ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄາດຄະເນລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງ THAT ໂດຍອີງໃສ່ສົມມຸດຕິຖານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທ່ານເອງ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຊື້ຂາຍໃນບາງໂອກາດ ຫຼື ນັກລົງທຶນທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ, ໂມດູນນີ້ສະເໜີວິທີທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີການໂຕ້ຕອບເພື່ອຄາດຄະເນມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງໂທເຄັນ.

1. ໃສ່ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງທ່ານ ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການໃສ່ອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນບວກ ຫຼື ທາງລົບ, ຂຶ້ນກັບການຄາດຄະເນຕະຫຼາດຂອງທ່ານ. ນີ້ສາມາດສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄາດຫວັງຂອງທ່ານສໍາລັບ THAT ໃນປີຕໍ່ໄປ, ຫ້າປ, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງທົດສະວັດໃນອະນາຄົດ. 2. ຄິດໄລ່ລາຄາໃນອະນາຄົດ ເມື່ອທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປໃນອັດຕາການເຕີບໂຕ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ປຸ່ມ 'ຄິດໄລ່'. ໂມດູນຈະຄິດໄລ່ລາຄາ THAT ໃນອະນາຄົດທີ່ຄາດໄວ້ທັນທີ, ໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບທີ່ຊັດເຈນວ່າການຄາດຄະເນຂອງທ່ານມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນແນວໃດໃນໄລຍະເວລາ. 3. ສຳຫຼວດສະຖານະການຕ່າງໆ ທ່ານສາມາດທົດລອງອັດຕາການເຕີບໂຕຕ່າງໆເພື່ອເບິ່ງວ່າສະພາບຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາ THAT ແນວໃດ . ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດວິເຄາະທັງການຄາດຄະເນໃນແງ່ດີ ແລະ ແງ່ລົບ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈແບບມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ. 4. ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຊຸມຊົນ ໂມດູນຍັງປະສົມປະສານຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປຽບທຽບການຄາດຄະເນຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນລວມນີ້ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຊຸມຊົນຮັບຮູ້ອະນາຄົດຂອງ THAT.

ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການສໍາລັບການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​

ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນ, ໂມດູນໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:

ສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍແບບ Exponential (EMA): ຊ່ວຍຕິດຕາມແນວໂນ້ມລາຄາຂອງໂທເຄັນໂດຍການຫຼຸດການເໜັງຕີງອອກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປີ້ນກັບທ່າອ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ແຖບ Bollinger: ວັດແທກການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະຊື້ເກີນ ຫຼື ຂາຍເກີນ.

ດັດສະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງສາຍສໍາພັນ (RSI): ປະເມີນຈັງຫວະຂອງ THAT ເພື່ອກໍານົດວ່າມັນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີທ່າອ່ຽງ Bullish ຫຼື Bearish.

ການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ Convergence/Divergence (MACD): ປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທິດທາງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາເພື່ອກໍານົດຈຸດເຂົ້າ ແລະ ອອກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໂດຍການລວມຕົວຊີ້ບອກເຫຼົ່ານີ້ກັບຂໍ້ມູນຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ໂມດູນສະໜອງການຄາດຄະເນລາຄາແບບເຄື່ອນໄຫວ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທ່າແຮງໃນອະນາຄົດຂອງ THAT.

ເປັນຫຍັງການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ THAT ຈຶ່ງສຳຄັນ?

ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ THAT ​ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ນັກລົງທຶນມີສ່ວນຮ່ວມສຳລັບຈຸດປະສົງຕ່າງໆ:

ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການລົງທຶນ: ການຄາດເດົາຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນສ້າງຍຸດທະສາດ. ໂດຍການຄາດຄະເນລາຄາໃນອະນາຄົດ, ພວກເຂົາສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າຈະຊື້, ຂາຍ ຫຼື ຖືສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ.

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເໜັງຕີງຂອງລາຄາທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນສາມາດວັດແທກຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນຄຣິບໂຕໂດຍສະເພາະ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.

ການວິເຄາະຕະຫຼາດ: ການຄາດເດົາມັກຈະມີການວິເຄາະແນວໂນ້ມຕະຫຼາດ, ຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນປະຫວັດ. ການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈເຖິງນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຫຼັກຊັບ: ໂດຍການຄາດຄະເນວ່າສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ໃດອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ດີ, ນັກລົງທຶນສາມາດຫຼາກຫຼາຍຫຼັກຊັບຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃນທົ່ວຊັບສິນຕ່າງໆ.

ການວາງແຜນໄລຍະຍາວ: ນັກລົງທຶນທີ່ຊອກຫາກໍາໄລໃນໄລຍະຍາວແມ່ນອີງໃສ່ການຄາດຄະເນເພື່ອກໍານົດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ.

ການ​ກະ​ກຽມ​ທາງ​ຈິດ​ໃຈ​: ການຮູ້ສະຖານະການລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ກະກຽມນັກລົງທຶນທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ: ການຄາດຄະເນລາຄາຄຣິບໂຕ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສົນທະນາພາຍໃນຊຸມຊົນນັກລົງທຶນ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ.

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ (FAQ):

ປັດໄຈໃດແດ່ທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ລາຄາ THAT? ລາຄາຂອງ THAT ແມ່ນອິດທິພົນໂດຍປັດໃຈຈໍານວນໜຶ່ງ. ມັນປະກອບມີຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ການສະໜອງໂທເກັນ, ການປັບປຸງການພັດທະນາໂຄງການ, ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ແນວໂນ້ມຕະຫຼາດ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ໂດຍລວມ. ການຕິດຕາມປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈການປ່ຽນແປງລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບການຄິດໄລ່ THAT ແມ່ນແນວໃດ? ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ THAT ໜ້ານີ້ແມ່ນອີງໃສ່ການປະສົມປະສານຂອງຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ, ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການ (ເຊັ່ນ: EMA ແລະ Bollinger Bands), ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້. ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ສະໜອງການຄາດຄະເນທີ່ຄາດຄະເນແຕ່ບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ຂ້ອຍສາມາດອີງໃສການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນໄດ້ບໍ? ການຄາດຄະເນລາຄາສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຄວນຈະຖືກນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ເປັນໜຶ່ງໃນຫຼາຍເຄື່ອງມືໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານ. ຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລມີຄວາມຜັນຜວນສູງ ແລະ ການຄາດຄະເນແມ່ນບໍ່ແນ່ນອນ. ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃດໆ. ຄວາມສ່ຽງຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບ THAT? ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ cryptocurrencies ທັງຫມົດ, THAT ມີຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນ: ການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ, ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ, ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ແລະການແຂ່ງຂັນພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ການປະເມີນການລົງທຶນທີ່ມີທ່າແຮງ. ລາຄາຂອງ THAT ທີ່ປັບປຸງຢູ່ໃນໜ້າການຄາດເດົາລາຄາຂອງ MEXC ເລື້ອຍໆເທົ່າໃດ? ລາຄາຂອງ THAT ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງເພື່ອສະທ້ອນຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ, ລວມທັງປະລິມານການຊື້ຂາຍ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງລາຄາພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ. ຂ້ອຍຈະແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດສໍາລັບ THAT ການຄາດເດົາລາຄາ? ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ແບ່ງ​ປັນ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​​ຂອງ​ທ່ານສຳລັບ THAT ​ໂດຍ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນໂທເຄັນຕາມຄວາມຮູ້ສຶກທີ່​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ໜ້າ​ນີ້​. ປ້ອນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານກ່ຽວກັບອະນາຄົດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ THAT ແລະ ປຽບທຽບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານກັບຊຸມຊົນ MEXC ທີ່ກວ້າງກວ່າ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຄາດເດົາລາຄາໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວແມ່ນຫຍັງ? ການຄາດຄະເນລາຄາໄລຍະສັ້ນແມ່ນເນັ້ນໃສ່ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດໃນທັນທີ, ໂດຍປົກກະຕິຕັ້ງແຕ່ສອງສາມມື້ເຖິງຫຼາຍເດືອນ. ການຄາດຄະເນໄລຍະຍາວພິຈາລະນາແນວໂນ້ມທີ່ກວ້າງຂວາງ, ປັດໃຈພື້ນຖານ ແລະ ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີທ່າແຮງໃນຫຼາຍປີ. ຄວາມຮູ້ສຶກໃນຕະຫຼາດມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ລາຄາຂອງ THAT? ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກລວມແລະຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບ THAT. ຄວາມຮູ້ສຶກໃນທາງບວກສາມາດຂັບລົດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເພີ່ມລາຄາຂອງໂທເຄັນ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮູ້ສຶກທາງລົບສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມກົດດັນການຂາຍ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາ. ຂ້ອຍສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ THAT ໄດ້ຢູ່ໃສ? ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ THAT (THAT), ລວມທັງກໍລະນີການນໍາໃຊ້ຂອງມັນ, ການປັບປຸງໂຄງການ ແລະ ລາຄາ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງໜ້າລາຄາຂອງ MEXC THAT. ມັນປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼາຍສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການການຊື້ຂາຍທັງໝົດຂອງທ່ານ.