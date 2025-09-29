지정가 주문 쉽게 하기: 더 효율적으로 거래하는 방법





암호화폐 시장에서 지정가 주문은 투자자가 거래 실행 가격을 정밀하게 통제할 수 있도록 하는 핵심 거래 메커니즘입니다.













지정가 주문은 트레이더가 원하는 주문 가격을 지정할 수 있게 합니다. 주문은 지정된 가격 또는 더 유리한 가격에 체결됩니다.





지정가 주문이 제출되면, 현재 호가창에 지정된 가격에 일치하는 주문이 이미 존재할 경우 거래는 즉시 가능한 최상의 가격으로 체결됩니다. 일치하는 주문이 없을 경우, 지정가 주문은 체결되거나 트레이더에 의해 취소될 때까지 호가창에 남아 있습니다.









매수 가격/매도 가격: 트레이더가 암호화폐를 매수하거나 매도하기 위해 설정한 지정 가격.

매수 수량/매도 수량: 트레이더가 구매하거나 판매하려는 암호화폐의 양.

거래 가치: 거래에 포함된 암호화폐의 총 가치.

TP/SL: 트레이더는 지정가 주문 시 TP/SL 조건을 사전 설정할 수 있습니다. 주문이 완전히 체결되면 시스템은 사전 설정된 가격과 체결 수량을 기반으로 해당 TP/SL 주문을 자동으로 생성합니다.

참고: 발동된 주문 금액이 플랫폼의 최소 주문 요건 미만일 경우, 해당 지시는 무효로 간주됩니다.









암호화폐 거래에서 가장 흔히 사용되는 두 가지 주문 유형 은 지정가 주문과 시장가 주문 입니다. 이들은 실행 규칙, 속도 및 적용 가능한 시나리오 측면에서 상당히 다릅니다:





카테고리 제한적? 속도 체결 난이도 적합 대상 지정가 주문 네 느림 보장되지 않음 가격을 통제하거나 이상적인 가격 수준을 기다리는 것 시장가 주문 아니오 빠름 보장됨 속도를 최우선으로 하고, 불확실한 실행 가격을 수용함





요약:

지정가 주문 은 진입 또는 청산 가격을 정밀하게 통제하고자 하는 트레이더에게 적합합니다. 높은 가격을 쫓거나 지나치게 낮은 가격에 매도하는 것을 방지하는 데 도움이 되지만, 체결되지 않을 위험이 있습니다.

시장가 주문은 즉시 체결을 보장하므로 시간에 민감한 트레이더나 신속한 시장 진입 또는 엑싯을 원하는 트레이더에게 이상적입니다.









지정가 주문의 주요 장점은 통제력과 전략적 유연성에 있습니다:





가격 통제 : 트레이더는 원하는 가격 범위 내에서 주문을 설정하여 갑작스러운 시장 변동성으로 인한 불리한 체결을 피할 수 있습니다.

리스크 관리: 수익 실현 및 스탑로스 기능과 결합 시, 지정가 주문은 트레이더가 사전에 청산 시점을 설정할 수 있게 하여 수익을 확보하고 잠재적 손실을 통제하는 데 도움을 줍니다.

변동성 시장에서의 효과성: 가격 변동 기간 동안 지정가 주문은 트레이더가 이상적인 가격 수준을 포착하고 전반적인 거래 효율성을 개선할 수 있게 합니다.





요약하자면, 지정가 주문은 시장에 진입하는 초보자에게 필수적인 도구일 뿐만 아니라, 더 복잡한 거래 전략을 개발하는 고급 트레이더에게도 중요한 메커니즘입니다.









MX/USDT 거래 페어를 예시로 들어 설명하겠습니다. 거래 페어를 예시로 들어 설명하겠습니다.









1) MEXC 공식 웹사이트에 접속하여 계정에 로그인한 후 현물 거래 페이지를 엽니다.





2) 지정가 주문 옵션을 선택합니다.









3) 원하는 가격과 구매하려는 MX 금액을 입력하세요.





4) 원하시면 TP/SL을 설정하여 자동으로 리스크를 관리할 수도 있습니다.





5) MX 매수를 클릭하여 주문을 제출하세요.





6) 주문 내역은 미체결 주문 섹션에 표시됩니다.





7) 시장 가격이 설정 가격(또는 그보다 유리한 가격)에 도달하면 주문이 체결됩니다. 체결 후에는 오픈 포지션 섹션에서 MX 토큰을 확인할 수 있습니다.

















1) MEXC 앱을 열고 계정에 로그인한 후 하단의 거래를 탭하여 현물 거래 페이지로 이동합니다.





2) 지정가 주문을 선택합니다.





3) 원하는 가격과 수량을 입력합니다.





4) (선택 사항) TP/SL을 활성화하고 설정합니다.





5) MX 매수를 탭하여 지정가 주문을 체결합니다.





6) 주문 내역은 미체결 주문 탭에서 확인 가능합니다.





7) 시장 가격이 설정 가격(또는 그보다 유리한 가격)에 도달하면 주문이 체결됩니다. 체결 후 포지션 탭에서 MX 토큰 보유 내역을 확인할 수 있습니다.













지정가 매도 주문은 매수 주문과 동일한 방식으로 진행됩니다. 매도하려는 MX의 가격과 수량을 입력한 후 MX 매도를 클릭하여 주문을 제출하세요. 주문은 미체결 주문 섹션에 표시됩니다.





시장 가격이 지정된 가격(또는 더 유리한 가격)에 도달하면 지정가 주문이 체결됩니다. 거래 완료 후 해당 USDT 토큰이 포지션에 표시됩니다.













사용자가 사전에 가격을 설정할 수 있어 고가 추격이나 저가 공황 매도를 방지합니다.

변동성이 큰 시장에서 이상적인 매수 또는 매도 기회를 포착하는 데 도움이 됩니다.

이익 실현 및 손절매 설정과 결합하면 위험을 효과적으로 관리하고 손익 목표를 확보할 수 있습니다.









시장 가격이 설정 수준에 도달하지 않으면 주문이 오랫동안 체결되지 않을 수 있습니다.

유동성이 낮은 경우, 가격이 도달하더라도 주문이 완전히 체결되지 않을 수 있습니다.

극단적인 시장 상황에서 주문이 무효화되거나 기회를 놓치지 않도록 TP/SL 수준을 신중하게 설정해야 합니다.









지정가 주문은 현물 및 선물 거래에서 가장 흔히 사용되는 주문 유형 중 하나입니다. 특정 가격을 설정함으로써 트레이더는 이상적인 수준에서 자산을 매수하거나 매도할 수 있으며, 동시에 TP/SL 도구를 활용한 리스크 관리가 가능합니다. 전략적으로 적용하고 개인의 거래 스타일 및 리스크 허용 범위에 맞출 경우, 지정가 주문은 투자자가 시장 도전에 더 큰 자신감으로 맞서도록 지원하여 장기적인 자산 증식을 위한 꾸준한 발걸음을 내딛게 합니다.









추천 읽을거리:





MEXC 거래 플랫폼 기능 MEXC 선물 거래의 주요 장점과 독보적인 기능을 알아보고, 선물 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 기회를 포착하세요.

선물 거래 가이드(앱) MEXC 앱에서 선물 거래를 시작하는 단계별 과정을 배우고, 쉽게 시작하여 자신 있게 거래하세요.





면책 조항: 본 자료에 제공된 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 어떠한 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 것도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며 투자 조언을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련된 위험을 완전히 이해하고 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.



