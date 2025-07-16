MEXC에서 토큰 기본 정보 알아보기





토큰을 구매할 때 사람들은 일반적으로 자신에게 친숙한 프로젝트의 토큰이나 친구가 추천하는 토큰을 선택합니다. 하지만 추천 토큰이라 할지라도 구매 후 토큰에 대한 기본적인 이해를 갖추는 것이 중요합니다.





MEXC 플랫폼에서 거래용으로 등록된 토큰에는 일반적으로 해당 소개가 함께 제공되므로 이러한 토큰에 대해 편리하게 알아볼 수 있습니다. MX 토큰을 예로 들어 설명드리겠습니다.









MEXC 공식 웹사이트에 로그인하여 거래 인터페이스에 접속 후, 차트 상단에 있는 [정보]를 선택하세요. 여기에서 소개, 이름, 발행 가격, 발행 시간, 최대 공급량 및 관련 링크를 포함하여 MX 토큰에 대한 정보를 찾을 수 있습니다. 아래 이미지와 같이 이러한 요약을 통해 MX 토큰에 대한 기본적인 정보를 빠르게 얻을 수 있습니다.













앱 내 차트 아래 [정보]를 선택하시면, 발행 시점, 최대 공급량, 유통량, 발행 가격, 소개, 공식 링크 등 해당 암호화폐에 대한 기본 정보를 확인할 수 있습니다. 이 정보는 웹 버전과 동일합니다.









[거래 데이터]를 선택하면, "자금 흐름 분석", "최근 5일 대형 주문 순 유입", "24시간 순 자금 유입" 등 현재 암호화폐 거래 데이터 차트 분석도 확인할 수 있습니다.





"자금 흐름 분석" 차트에서, 시장 테이커 측에서 매수자가 실행한 주문은 매수 주문으로 간주되는 반면, 시장 메이커 측에서 매수자가 실행한 주문은 매도 주문으로 간주됩니다. 대, 중, 소 주문의 한도는 해당 거래 페어의 특정 기간 동안의 평균 거래 금액을 기준으로 결정됩니다. 다양한 기간을 선택하여 자금 흐름의 변화를 관찰할 수 있습니다.





'자금 흐름 분석', '최근 5일 대형 주문 순 유입', '24시간 순 자금 유입' 세 가지 차트는 주로 서로 다른 기간의 자금 흐름 변화를 나타냅니다. 이 차트를 기반으로 시장 동향에 대해 스스로 판단할 수 있습니다. 또한 모든 차트는 공유 기능을 지원합니다.









MEXC는 상장된 토큰에 대한 가장 기본적인 토큰 정보와 데이터 지표를 제공하여 거래하려는 토큰의 기본 정보를 빠르게 파악할 수 있도록 도와줍니다.





토큰에 대한 보다 포괄적인 이해를 원한다면 프로젝트 공식 웹사이트나 제3자 전문 데이터 웹사이트를 통해 토큰에 대한 정보에 접근할 수 있습니다. 이는 최종 구매 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.





고지사항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC Learn은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 리스크를 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.



