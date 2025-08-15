USDT-M vs Coin-M 선물 | MEXC 선물 유형에 대한 완벽한 가이드

암호화폐 선물 거래 세계에서 USDT-M 선물과 Coin-M 선물은 가장 흔하면서도 뚜렷한 두 가지 선물 유형입니다. 트레이더에게는 두 유형의 차이점, 시작 방법, 그리고 적합한 선물 유형을 이해하는 것이 거래 성공의 핵심입니다.

















USDT-M 선물 (선형 선물이라고도 함)은 USDT 또는 USDC와 같은 스테이블코인으로 표시되고 결제되는 선물입니다. MEXC에서는 USDT가 모든 USDT-M 선물의 결제 통화입니다. 이 유형의 가장 큰 장점은 손익이 USDT로 결제되어 트레이더가 법정화폐 기준으로 수익을 계산하기 쉽고, 직관적이며 초보자도 쉽게 이해할 수 있다는 것입니다.





Coin-M 선물 (인버스 선물이라고도 함)은 암호화폐(예: BTC, ETH, XRP)로 결제되는 선물로, 스테이블코인을 증거금으로 보유할 필요가 없습니다. MEXC는 현재 BTC와 ETH를 포함한 다양한 Coin-M 선물을 제공하고 있습니다. Coin-M 선물의 가장 큰 장점은 자본 활용도가 향상되어 사용자가 암호화폐만 보유하더라도 선물 거래를 할 수 있다는 것입니다.





유형 USDT-M 선물 Coin-M 선물 일반 이름 선형 선물 인버스 선물 정산 단위 USDT 코인 (BTC 및 ETH 등) 증거금 USDT 코인 (BTC 및 ETH 등) 보유 시간 제한 없음 제한 없음 레버리지 유형 격리/교차 격리/교차





위 표에서 알 수 있듯이, USDT-M 선물과 Coin-M 선물은 정산 단위와 증거금에 명확한 차이가 있지만, 보유 기간과 레버리지 유형은 동일합니다. 이는 트레이더들에게 다양한 선택지를 제공합니다.









USDT-M 선물과 Coin-M 선물은 각각 고유한 장점을 가지고 있습니다. 트레이더들은 자신의 자산 상태, 시장 분석, 투자 목표에 따라 결정을 내리는 것이 좋습니다.













Coin-M 선물은 보유 자산을 USDT로 교환할 필요 없이 MEXC Coin-M 선물 시장에서 헤지 및 거래가 가능하기 때문에 암호화폐 보유자에게 더욱 매력적입니다. 즉, 사용자는 시장 가격이 불리한 상황에서 암호화폐를 저가에 매도하지 않아도 되어, 교환으로 인한 잠재적 손실을 피할 수 있습니다.





시장이 강세일 때 투자자들은 수익을 극대화하기 위해 암호화폐 자산을 보유하는 경향이 있습니다. Coin-M 선물은 코인으로 결제되기 때문에 모든 수익은 장기 암호화폐 보유 자산의 형태로 남아 있습니다. 이는 사용자가 선호하는 암호화폐의 보유량을 장기적으로 늘릴 수 있는 훌륭한 수단이며, 자산 가치의 상승과 가치 보존이라는 목적을 달성하는 데 도움이 됩니다.









USDT 외에 다른 암호화폐 자산을 보유하고 있지 않다면 USDT-M 선물 거래를 고려해 볼 수 있습니다. MEXC의 USDT-M 선물 시장은 트레이더들이 레버리지를 현명하게 활용하여 수익을 극대화할 수 있도록 최대 500배의 레버리지를 제공하는 수백 개의 거래 페어를 제공합니다.









MEXC 플랫폼에서 트레이더는 USDT-M 선물 또는 Coin-M 선물 주문을 쉽게 선택하고 설정할 수 있습니다. 현재 플랫폼은 수백 개의 USDT-M 선물 페어와 BTC 및 ETH 마진 선물을 제공합니다.









MEXC 웹사이트에서는 USDT-M과 Coin-M 선물 중 두 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다.





1) 상단 탐색 바에서 선물을 선택하고 USDT-M 또는 Coin-M 을 선택하여 거래 페이지로 이동합니다.





2) 이미 선물 거래 페이지에 있는 경우, 거래 페어 옆에 있는 [▼] 버튼을 사용하여 USDT-M과 Coin-M을 전환하고 드롭다운 목록에서 선택할 수도 있습니다.

















MEXC 앱을 열고 페이지 하단의 선물을 누르세요. 선물 페이지 상단에서 USDT-M 또는 Coin-M을 선택할 수 있습니다.

















Coin-M 선물은 코인 가격 변동으로 인해 “이중 위험”을 수반하지만, 더 높은 수익을 올릴 수 있는 잠재력도 있습니다. USDT-M 선물은 리스크 관리에 더 적합하며, 명확한 손익 데이터를 제공합니다.









예, 거래 페어를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 그러나 두 유형 간에 포지션을 전환할 수 없으며, 포지션을 수동으로 청산한 후 다시 오픈해야 합니다.





USDT-M 및 Coin-M 선물은 각각 고유한 장점이 있습니다. MEXC 선물 거래 플랫폼은 유연한 옵션을 제공합니다. USDT-M 및 Coin-M 선물을 이해하고 효과적으로 활용하면 변동이 심한 시장에서 보다 안정적인 수익을 달성할 수 있습니다.









