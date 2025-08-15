USDT-M vs Coin-M 선물 | MEXC 선물 유형에 대한 완벽한 가이드

암호화폐 선물 거래 세계에서 USDT-M 선물과 Coin-M 선물은 가장 흔하면서도 뚜렷한 두 가지 선물 유형입니다. 트레이더에게는 두 유형의 차이점, 시작 방법, 그리고 적합한 선물 유형을 이해하는 것이 거래 성공의 핵심입니다. 1. USDT-M vs Coin-M 선물: 주요 차이점 설명 1.1 USDT-M 및 Coin-M 선물이란 무엇인가요? USDT암호화폐 선물 거래 세계에서 USDT-M 선물과 Coin-M 선물은 가장 흔하면서도 뚜렷한 두 가지 선물 유형입니다. 트레이더에게는 두 유형의 차이점, 시작 방법, 그리고 적합한 선물 유형을 이해하는 것이 거래 성공의 핵심입니다. 1. USDT-M vs Coin-M 선물: 주요 차이점 설명 1.1 USDT-M 및 Coin-M 선물이란 무엇인가요? USDT
암호화폐 선물 거래 세계에서 USDT-M 선물과 Coin-M 선물은 가장 흔하면서도 뚜렷한 두 가지 선물 유형입니다. 트레이더에게는 두 유형의 차이점, 시작 방법, 그리고 적합한 선물 유형을 이해하는 것이 거래 성공의 핵심입니다.

1. USDT-M vs Coin-M 선물: 주요 차이점 설명


1.1 USDT-M 및 Coin-M 선물이란 무엇인가요?


USDT-M 선물(선형 선물이라고도 함)은 USDT 또는 USDC와 같은 스테이블코인으로 표시되고 결제되는 선물입니다. MEXC에서는 USDT가 모든 USDT-M 선물의 결제 통화입니다. 이 유형의 가장 큰 장점은 손익이 USDT로 결제되어 트레이더가 법정화폐 기준으로 수익을 계산하기 쉽고, 직관적이며 초보자도 쉽게 이해할 수 있다는 것입니다.

Coin-M 선물(인버스 선물이라고도 함)은 암호화폐(예: BTC, ETH, XRP)로 결제되는 선물로, 스테이블코인을 증거금으로 보유할 필요가 없습니다. MEXC는 현재 BTC와 ETH를 포함한 다양한 Coin-M 선물을 제공하고 있습니다. Coin-M 선물의 가장 큰 장점은 자본 활용도가 향상되어 사용자가 암호화폐만 보유하더라도 선물 거래를 할 수 있다는 것입니다.

1.2 비교

유형
USDT-M 선물
Coin-M 선물
일반 이름
선형 선물
인버스 선물
정산 단위
USDT
코인 (BTC 및 ETH 등)
증거금
USDT
코인 (BTC 및 ETH 등)
보유 시간
제한 없음
제한 없음
레버리지 유형
격리/교차
격리/교차


위 표에서 알 수 있듯이, USDT-M 선물과 Coin-M 선물은 정산 단위와 증거금에 명확한 차이가 있지만, 보유 기간과 레버리지 유형은 동일합니다. 이는 트레이더들에게 다양한 선택지를 제공합니다.

2. USDT-M 선물과 Coin-M 선물 중 어떻게 선택해야 하나요?


USDT-M 선물과 Coin-M 선물은 각각 고유한 장점을 가지고 있습니다. 트레이더들은 자신의 자산 상태, 시장 분석, 투자 목표에 따라 결정을 내리는 것이 좋습니다.


2.1 Coin-M 선물 거래의 장점


Coin-M 선물은 보유 자산을 USDT로 교환할 필요 없이 MEXC Coin-M 선물 시장에서 헤지 및 거래가 가능하기 때문에 암호화폐 보유자에게 더욱 매력적입니다. 즉, 사용자는 시장 가격이 불리한 상황에서 암호화폐를 저가에 매도하지 않아도 되어, 교환으로 인한 잠재적 손실을 피할 수 있습니다.

시장이 강세일 때 투자자들은 수익을 극대화하기 위해 암호화폐 자산을 보유하는 경향이 있습니다. Coin-M 선물은 코인으로 결제되기 때문에 모든 수익은 장기 암호화폐 보유 자산의 형태로 남아 있습니다. 이는 사용자가 선호하는 암호화폐의 보유량을 장기적으로 늘릴 수 있는 훌륭한 수단이며, 자산 가치의 상승과 가치 보존이라는 목적을 달성하는 데 도움이 됩니다.

2.2 USDT-M 선물의 장점


USDT 외에 다른 암호화폐 자산을 보유하고 있지 않다면 USDT-M 선물 거래를 고려해 볼 수 있습니다. MEXC의 USDT-M 선물 시장은 트레이더들이 레버리지를 현명하게 활용하여 수익을 극대화할 수 있도록 최대 500배의 레버리지를 제공하는 수백 개의 거래 페어를 제공합니다.

3. USDT-M 선물 또는 Coin-M 선물 주문을 설정하는 방법은 무엇인가요?


MEXC 플랫폼에서 트레이더는 USDT-M 선물 또는 Coin-M 선물 주문을 쉽게 선택하고 설정할 수 있습니다. 현재 플랫폼은 수백 개의 USDT-M 선물 페어와 BTC 및 ETH 마진 선물을 제공합니다.

3.1 웹


MEXC 웹사이트에서는 USDT-M과 Coin-M 선물 중 두 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다.

1) 상단 탐색 바에서 선물을 선택하고 USDT-M 또는 Coin-M 을 선택하여 거래 페이지로 이동합니다.

2) 이미 선물 거래 페이지에 있는 경우, 거래 페어 옆에 있는 [▼] 버튼을 사용하여 USDT-MCoin-M을 전환하고 드롭다운 목록에서 선택할 수도 있습니다.



3.2 앱


MEXC 앱을 열고 페이지 하단의 선물을 누르세요. 선물 페이지 상단에서 USDT-M 또는 Coin-M을 선택할 수 있습니다.



4. 자주 묻는 질문(FAQs)


Q1: USDT-M 선물과 Coin-M 선물 중 어느 것이 더 위험한가요?


Coin-M 선물은 코인 가격 변동으로 인해 “이중 위험”을 수반하지만, 더 높은 수익을 올릴 수 있는 잠재력도 있습니다. USDT-M 선물은 리스크 관리에 더 적합하며, 명확한 손익 데이터를 제공합니다.

Q2: USDT-M과 Coin-M 선물 간 전환은 언제든 가능한가요?


예, 거래 페어를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 그러나 두 유형 간에 포지션을 전환할 수 없으며, 포지션을 수동으로 청산한 후 다시 오픈해야 합니다.

USDT-M 및 Coin-M 선물은 각각 고유한 장점이 있습니다. MEXC 선물 거래 플랫폼은 유연한 옵션을 제공합니다. USDT-M 및 Coin-M 선물을 이해하고 효과적으로 활용하면 변동이 심한 시장에서 보다 안정적인 수익을 달성할 수 있습니다.


추천 읽을거리:

왜 MEXC 선물을 선택해야 될까요? MEXC 선물 플랫폼을 돋보이게 하는 기능과 장점을 깊이 있게 살펴보기
M-Day에 참여하는 방법은?M-Day 이벤트 참여부터 일일 70,000 USDT 이상 에어드랍 수령까지 완벽 가이드
선물 거래 가이드(앱)MEXC 앱에서 선물 거래를 한 단계씩 배우기

면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언으로 해석되지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언으로 해석되지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

