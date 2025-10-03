선물 거래에서 MEXC의 다양한 주문 유형을 사용하는 방법: 빠르고 저렴한 비용으로 포지션 구축

빠르게 변화하는 암호화폐 선물 시장에서 포지션을 오픈하는 것은 첫 단계이자 성공과 실패의 열쇠가 되는 경우가 많습니다. 많은 트레이더, 특히 초보자들은 기본적인 시장가 주문과 지정가 주문에만 의존합니다. 이는 슬리피지로 인해 기회를 놓치거나 거래 비용이 증가할 수 있습니다.





실제로 MEXC와 같은 플랫폼은 특정 거래 시나리오에 맞춰 설계된 다양한 주문 유형을 제공합니다. 이러한 도구를 숙달하면 트레이더는 더욱 정밀하고 통제력 있게 전략을 실행할 수 있습니다.





이 글에서는 MEXC 선물 거래에서 사용 가능한 다양한 주문 유형에 대한 전체적인 개요를 제공하고, 이러한 주문 유형을 함께 사용하여 빠르고 효율적이며 저렴한 비용으로 포지션을 구축하는 방법을 설명합니다.





MEXC는 선물 거래를 위해 지정가 주문, 시장가 주문, 트리거 주문, 추적 손절매 주문, 그리고 Post Only의 다섯 가지 주문 유형을 제공합니다. 각 주문은 고유한 기능을 제공하며, 트레이더는 자신의 필요와 거래 목표에 따라 선택할 수 있습니다.

















지정가 주문은 시장이 특정 가격에 도달하면 매수 또는 매도하는 주문입니다. 트레이더는 주문 가격을 설정할 수 있으며, 해당 가격 또는 더 나은 가격에 거래가 체결됩니다.

지정가 주문이 제출되면 호가창에 동일 가격 또는 더 나은 가격에 이미 주문이 있는 경우, 가장 유리한 가격으로 즉시 체결됩니다. 그렇지 않은 경우, 지정가 주문은 체결될 때까지 호가창에 남아 시장 깊이를 확보하는 데 기여합니다.









장점: 정확한 비용 관리

슬리피지 없음: 체결 가격은 설정한 한도보다 낮아지지 않으므로 진입 비용을 정확하게 제어할 수 있습니다.

메이커 역할: 주문이 기존 주문과 즉시 일치하지 않지만 호가창에 남아 있는 경우, 메이커 수수료가 낮아지는 경우가 많습니다.





단점:

시장 상황에 따라 체결이 보장되지 않습니다.

주문이 체결되기 전까지 일정 시간 동안 보류될 수 있습니다.









지정가 주문은 일반적으로 트레이더가 특정 고정 가격에 매수 또는 매도하고자 할 때 사용됩니다. 다음은 지정가 주문 사용의 두 가지 일반적인 예입니다:





예시 1: 트레이더 A가 BTC 무기한 선물 거래를 하고 있습니다. 현재 가격은 40,000 USDT입니다. A가 39,000 USDT에 매수하고자 하는 경우, 지정가 주문을 제출할 수 있습니다. 시장 가격이 39,000 USDT 이하로 하락하면 주문이 발동되어 체결됩니다.





예시 2: 현재 BTC 무기한 선물 가격은 40,000 USDT입니다. A가 41,000 USDT에 매도하고자 하는 경우, 지정가 주문을 제출할 수 있습니다. 시장 가격이 41,000 USDT 이상으로 상승하면 주문이 트리거되어 체결됩니다.









지정가 주문 시, GTC(Good Till Canceled), IOC(Immediate or Cancel), FOK(Fill or Kill)의 세 가지 유효 시간 설정 중에서 선택할 수 있습니다.





GTC(Good Till Canceled): 주문은 완전히 체결되거나 수동으로 취소될 때까지 유효합니다.

IOC(Immediate or Cancel): 주문은 즉시 체결을 시도합니다. 지정된 가격으로 체결되지 않는 부분은 취소됩니다.

FOK(Fill or Kill): 주문은 지정된 가격으로 즉시 완전히 체결되어야 합니다. 그렇지 않으면 주문은 완전히 취소됩니다.









웹사이트: 선물 거래 페이지로 이동하여 지정가를 선택하고 가격과 수량을 입력한 후, 롱 오픈 또는 숏 오픈을 클릭하세요.









앱: 선물 거래 페이지로 가서 지정가를 선택하고 가격과 수량을 입력한 다음, 롱 오픈 또는 숏 오픈을 누릅니다.

















시장가 주문은 가장 좋은 시장 가격으로 즉시 실행되는 주문 유형입니다.









장점: 시장가 주문은 사용자가 가격을 설정할 필요가 없어 주문이 빠르게 체결됩니다.

단점: 시장가 주문은 빠른 체결을 보장하지만, 체결 가격을 보장할 수는 없습니다. 시장 가격이 급등락하여 예상 가격 대비 슬리피지가 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 완화하기 위해 MEXC의 가격 보호 기능을 활성화할 수 있습니다. 이 기능은 변동성이 극심한 기간 동안 비정상적인 스탑로스 또는 수익 실현 트리거를 방지합니다.









시장가 주문은 일반적으로 트레이더가 현재 시장 가격으로 빠르게 매수 또는 매도하고 싶을 때 사용됩니다. 두 가지 일반적인 예는 다음과 같습니다:





예시 1: BTC 무기한 선물 가격이 40,000 USDT를 빠르게 돌파했습니다. 트레이더 A는 즉시 매수를 원하며, 포지션 진입을 위해 시장가를 수락할 의향이 있습니다. 이 경우, A는 시장가 주문을 사용하여 매수할 수 있습니다.





예시 2: BTC 무기한 선물 가격이 39,000 USDT 아래로 빠르게 하락했습니다. 트레이더 A는 즉시 매도하기를 원하며, 포지션을 청산하기 위해 시장가를 수락할 의향이 있습니다. 이 경우, A는 시장가 주문을 사용하여 매도할 수 있습니다.









웹사이트: 선물 거래 페이지로 이동하여 시장가를 선택하고 수량을 입력한 후 롱 오픈 또는 숏 오픈을 클릭하세요.









앱: 선물 거래 페이지로 가서 시장가를 선택하고 가격과 수량을 입력한 다음, 롱 오픈 또는 숏 오픈을 누릅니다.





















트리거 주문을 사용하면 사용자가 트리거 가격, 주문 가격 및 수량을 미리 설정할 수 있습니다. 시장 가격이 트리거 가격에 도달하면 시스템은 자동으로 지정된 주문 가격에 주문을 실행합니다. 스탑 주문이 발동되기 전에는 포지션이나 증거금이 동결되지 않습니다.









장점: 트리거 주문은 지속적인 모니터링 필요성을 줄여 사용자가 진입 및 청산 시점을 미리 계획할 수 있도록 합니다. 또한, 거래 중 수익을 확보하거나 손실을 제한하는 데 도움이 됩니다.

단점: 포지션 한도, 증거금 부족 또는 시장 상황으로 인해 트리거 주문이 항상 성공적으로 발동되지 않을 수 있습니다.









트리거 주문은 일반적으로 진입 또는 청산 가격을 미리 설정하는 데 사용됩니다.





시나리오 1: 스탑로스. 트레이더 A는 진입 가격이 40,000 USDT인 BTC 무기한 선물 롱 포지션을 보유하고 있습니다. A는 39,000 USDT가 주요 지지선이라고 생각하며, 가격이 이 수준을 하회할 경우 추가 하락 가능성이 높습니다. A는 트리거 가격을 39,000 USDT로, 주문 가격을 시장가 39,000 USDT 이하로 설정할 수 있습니다. 가격이 39,000 USDT로 하락하면 트리거 주문이 발동되고 시스템은 롱 포지션을 청산하는 주문을 실행합니다.





시나리오 2: 돌파 진입. 트레이더 A는 BTC 무기한 선물 가격이 39,000 USDT에 거래되는 것을 보고, 가격이 40,000 USDT를 돌파하면 강력한 상승 추세가 시작될 수 있다고 생각합니다. A는 발동 가격을 40,000 USDT로, 주문 가격을 40,000 USDT 이상으로 설정할 수 있습니다. 가격이 40,000 USDT로 상승하면 발동 주문이 발동되고 롱 포지션을 오픈하는 주문이 제출됩니다.









트리거 주문을 사용할 때는 최신 가격, 공정 가격, 인덱스 가격의 세 가지 유형의 트리거 가격이 있다는 점을 알아야 합니다.





최 신 가격: MEXC 선물 주문장에서 가장 최근 거래된 가격입니다.

공정 가격: 단일 플랫폼에서 비정상적인 가격 변동으로 인한 손실을 방지하기 위해 도입된 보호 메커니즘입니다. 주요 거래소의 가중치를 적용한 가격 데이터를 사용하여 계산되며 시장 가격을 보다 공정하게 반영합니다.

인덱스 가격: MEXC에서 여러 주요 거래소의 현물 가격을 기반으로 계산하며, 각기 다른 가중치를 적용합니다.









웹사이트: 선물 거래 페이지로 이동하여 트리거 주문을 선택하고, 트리거 가격, 가격, 수량을 입력한 후, 롱 오픈 또는 숏 오픈을 클릭하세요.









앱: 선물 거래 페이지로 이동하여 트리거 주문을 선택하고, 트리거 가격, 가격, 수량을 입력한 후, 롱 오픈 또는 숏 오픈을 누릅니다.

















추적 손절매 주문은 시장이 하락한 후 거래를 제출하는 조건부 전략 주문입니다. 선물 시장 가격이 사용자가 미리 설정한 활성화 가격과 추적 비율(또는 금액)을 모두 충족할 때 주문이 실행됩니다.





트리거 가격 계산법:





매도 주문 시:

트리거 가격 = 최고 도달 가격 – 추적 변동률 (가격 차이)

트리거 가격 = 최고 도달 가격 × (1 – 추적 변동률 % (비율))

매수 주문 시:

트리거 가격 = 최저 도달 가격 + 추적 변동률 (가격 차이)

트리거 가격 = 최저 도달 가격 × (1 + 추적 변동률 % (비율))





또한 사용자는 추적 손절매 주문을 활성화하는 조건으로 작용하는 활성화 가격을 설정할 수 있습니다. 시스템은 선택한 가격 유형에 따라 시장이 활성화 가격에 도달하거나 초과한 경우에만 실제 트리거 가격을 추적하고 계산하기 시작합니다. 활성화 가격이 설정되지 않은 경우 주문은 체결 즉시 활성화됩니다. 활성화 가격은 세 가지 가격 유형(최신 가격, 공정 가격 또는 인덱스 가격)을 기준으로 설정할 수 있습니다.









장점: 수익에 대한 통제력을 높여주고, 트레이더가 거래 전략을 보다 체계적으로 복제할 수 있게 합니다.

단점: 암호화폐 시장은 변동성이 매우 높아 적절한 콜백(추적) 비율을 설정하기 어렵습니다.









추적 손절매 주문은 일반적으로 시장 저점에서 반등할 때 매수하거나 가격 급등 후 하락할 때 매도하는 데 사용됩니다. 아래는 두 가지 예시입니다:





시나리오 1: 반등 시 매수. BTC 무기한 선물 시장 가격이 39,000 USDT까지 하락했다고 가정합니다. 트레이더 A는 가격이 계속 하락할 것으로 보지만 37,000 USDT 근처에서 반등할 것으로 예상합니다. A는 반등이 1%에 도달하면 매수하고자 합니다. 따라서 A는 실행가격 37,000 USDT, 추적 변동폭 1%로 추적 스탑을 설정하고 매수 추적 손절매 주문을 체결합니다.





시나리오 2: 하락 시 매도. BTC 무기한 선물 시장 가격이 40,000 USDT까지 상승했다고 가정합니다. 트레이더 A는 가격이 계속 상승할 것으로 보이지만 42,000 USDT에 도달한 후 하락할 수 있다고 생각합니다. A는 하락폭이 1%에 도달하면 매도하고자 합니다. 따라서 A는 실행 가격 42,000 USDT, 추적 변동폭 1%로 추적 스탑을 설정하고 매도 숏 추적 손절매 주문을 체결합니다.









웹: 선물 거래 페이지로 진입한 후, 추적 손절매를 선택하고 추적 변동폭과 수량을 입력한 다음 롱 매수 또는 숏 매도를 클릭합니다.









앱: 선물 거래 페이지로 진입한 후, 추적 손절매를 선택하고 비율과 수량을 입력한 다음 롱 오픈 또는 숏 오픈을 누릅니다.





















Post Only는 주문이 즉시 체결되지 않도록 보장합니다. 항상 메이커가 됩니다. 주문이 기존 주문과 즉시 체결되면 자동으로 취소됩니다.





메이커는 지정된 가격과 수량으로 지정가 주문을 내는 트레이더로, 다른 사용자가 주문을 체결할 때까지 기다려 시장에 유동성을 추가합니다. 반면 테이커는 기존 지정가 주문이나 시장가 주문에 대해 직접 체결하여 시장의 유동성을 소모합니다.









장점: MEXC 선물 거래에서 메이커 주문은 테이커 주문보다 훨씬 낮은 수수료를 받습니다. Post Only를 사용하면 항상 0%의 수수료를 지불하게 됩니다.

단점: Post Only는 기존 주문을 수락하는 대신 보류 주문을 제출하기 때문에 즉시 체결된다는 보장이 없습니다.









Post Only는 일반적으로 유동성 공급자가 수수료 혜택을 얻기 위해 사용합니다. 아래는 두 가지 예시입니다.





예시 1(강세 상황): 트레이더 A가 BTC에 대해 강세 입장을 취한다고 가정해 보겠습니다. 현재 BTC 무기한 가격은 40,000 USDT입니다. A가 39,000 USDT(시장가보다 낮음)에 매수 주문을 설정하면 해당 주문은 즉시 체결되지 않습니다. 주문이 성공적으로 등록되어 A는 메이커가 됩니다. 그러나 A가 41,000 USDT(시장가보다 높음)에 매수 주문을 설정하면 해당 주문은 즉시 체결되어 취소되므로 A는 메이커로 유지됩니다.





예시 2(약세 상황): 트레이더 A가 BTC에 대해 약세 입장을 취한다고 가정해 보겠습니다. 현재 BTC 무기한 가격은 40,000 USDT입니다. A가 41,000 USDT(시장가보다 높음)에 매도 주문을 설정하면 해당 주문은 즉시 체결되지 않습니다. 주문이 성공적으로 등록되어 A는 메이커가 됩니다. 하지만 A가 39,000 USDT(시장 가격보다 낮은 가격)에 매도 주문을 설정하면 주문은 즉시 체결되어 취소되고, A는 메이커로 남게 됩니다.









웹사이트: 선물 거래 페이지로 이동하여 Post Only를 선택하고 가격과 수량을 입력한 후, 롱 오픈 또는 숏 오픈을 클릭하세요.









앱: 선물 거래 페이지로 가서 Post Only를 선택하고 가격과 금액을 입력한 후 롱 오픈 또는 숏 오픈을 누릅니다.









MEXC에서 다양한 주문 유형을 숙달하는 것은 수동적인 가격 수락에서 능동적인 거래 관리로의 전환을 의미합니다. 트레이더는 시장에 참여하는 것뿐만 아니라 자신의 계획에 대한 전략가이자 실행자 역할을 수행해야 합니다. 지정가 주문은 비용 관리에 도움이 되고, 시장가 주문은 체결 속도를 보장하며, 트리거 주문과 스탑로스/수익 실현 주문은 모든 거래에 규율과 전략을 통합합니다. 이제부터는 이러한 주문 유형을 결합하여 거래해 보세요. 포지션을 시작하는 것이 더욱 신중하고 효율적이며 비용 효율적이 된다는 것을 알게 될 것입니다.









면책 조항: 본 자료는 투자, 세금, 법률 문제, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 자문을 구성하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 것도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보일 뿐이며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 결정 및 결과는 전적으로 사용자의 책임입니다.



