MEXC 카피 트레이딩 튜토리얼 (앱)





카피 트레이딩은 다른 트레이더의 모든 활동을 카피하는 것을 포함하여 다른 트레이더가 수행한 거래를 카피하는 프로세스입니다. 이전 콘텐츠에서는 웹 플랫폼에서의 카피 트레이딩 튜토리얼 을 소개했습니다. 이번 글에서는 MEXC 앱의 카피 트레이딩에 대한 튜토리얼을 소개해드리겠습니다.









1) MEXC 앱 홈 화면을 열고 [더보기]를 탭합니다.





2) [거래]에서 [카피 트레이딩]을 선택해 카피 트레이딩 화면에 접속합니다.





3) 카피 트레이딩 화면에서 아래로 스크롤하면 전체 순위, 최고 수익률, 최고 손익 등으로 분류된 상위 트레이더 목록을 볼 수 있습니다. 또한 [모든 트레이더]를 누르면 현재 모든 트레이더 목록을 볼 수 있습니다. 마음에 드는 트레이더를 선택하고 [카피 트레이딩]을 누르면 카피 트레이딩 설정 화면으로 들어갑니다.









4) 카피 트레이딩 설정 화면에서 팔로우하려는 카피 트레이딩 페어를 선택합니다. [전체]를 선택하여 모든 선물 페어를 팔로우하거나 하나 이상의 선물을 선택하여 팔로우할 수 있습니다.





5) 화면을 계속 아래로 스크롤하면 [스마트 비율], [고정 금액], [고정 비율] 등 세 가지 유형의 카피 트레이딩 옵션이 표시됩니다.

스마트 비율: 각 주문의 자본금 비율에 따라 트레이더의 포지션 크기를 카피합니다.

고정 금액: 각 카피 트레이딩에 동일한 금액의 증거금을 투자합니다.

고정 비율: 각 카피 트레이딩의 주문 수량은 트레이더가 완료한 주문 수량의 배수입니다.





스마트 비율을 예로 들어 카피 트레이딩 방법을 설명하겠습니다. 다른 카피 트레이딩 방법도 스마트 비율과 유사합니다.





6) 카피 트레이딩을 하려면 카피 트레이딩 자금이 30 USDT 이상이어야 합니다. 사용 가능한 현물 계정 잔액이 이 요건을 충족하지 않는 경우 [자금 이체]를 클릭하여 선물 또는 법정화폐 계정에서 충전할 수 있습니다.



카피 트레이딩 계정의 총 자산이 미리 설정한 계정 스탑로스 금액에 도달하면, 카피 트레이딩이 종료됩니다. 모든 포지션은 시장가로 청산되며, 남은 자산은 현물 계정으로 이체됩니다. 시장 변동성으로 인해 종료 시점의 실제 총 자산은 설정한 값과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



“트레이더의 청산 설정"에서 포지션 청산을 따를지 여부를 선택할 수 있습니다. 즉, 트레이더의 포지션이 청산될 경우 카피 트레이딩도 청산에 따를지 여부를 결정할 수 있습니다.





“추가 설정"에서 ‘리스크 관리 설정’, ‘마진 설정’, ‘레버리지 및 슬리피지 설정’을 조정할 수 있습니다.





모든 설정이 완료되면 [다음 단계]를 클릭합니다.





7) 카피 트레이딩 설정을 다시 확인합니다. 모든 설정이 올바른지 확인한 후 [제출]을 클릭하면 카피 트레이딩 절차가 완료됩니다.













MEXC 카피 트레이딩 [상위 트레이더] 화면에서 트레이더 목록은 처음에는 전체 순위, 최고 수익률, 최고 손익, 최대 팔로워에 따라 분류되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 각 트레이더의 패널에서 7일간 ROI, 7일간 손익, 7일간 승률, 거래 빈도, 수익 분배 비율 등 다양한 트레이더의 과거 정보를 볼 수 있습니다.





[모든 트레이더] 화면에서 7일간 ROI, 총 ROI, 총 승률 등 다양한 기준에 따라 트레이더를 정렬하여 마음에 드는 트레이더를 선택할 수 있습니다.





원하는 트레이더를 선택한 후 해당 트레이더의 프로필을 클릭하면 트레이더 상세 정보 화면으로 이동합니다. 트레이더 상세 정보 화면에서 해당 트레이더의 모든 트레이딩 관련 정보를 확인할 수 있습니다. 선택한 트레이더의 “성과”, “리드 거래 통계”, “팔로워” 부분을 검토하여 MEXC에서 제공하는 트레이더에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 이를 통해 트레이더의 성과와 거래 내역을 종합적으로 볼 수 있습니다.









트레이더의 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 카피 트레이딩 자금을 현명하게 배분하고 스탑로스 및 수익실현(TP/SL) 주문을 설정하며 개인 자산이 특정 범위 내에서 변동하는지 확인하는 것이 좋습니다.









MEXC 카피 트레이딩 홈화면에서 프로필 카드의 [>] 아이콘을 탭하고 [나의 카피 트레이딩]을 선택합니다. “나의 카피 트레이딩” 화면에서 [나의 트레이더]를 선택하면 현재 카피 트레이딩을 확인할 수 있습니다. [팔로우 취소] 또는 [편집]을 누를 수 있습니다.





[편집]을 탭하면 “카피 트레이딩 매개변수 설정” 화면으로 돌아가서 참여하려는 선물 카피 트레이딩 유형을 재구성하고 카피 트레이딩 방법과 같은 일반 또는 고급 설정을 변경할 수 있습니다. [팔로우 취소]를 탭하면 현재 트레이더를 더 이상 팔로우할 수 없습니다.





카피 트레이딩 금액 옆에 있는 연필 아이콘을 탭하여 수정할 수 있습니다. 카피 트레이딩 금액을 늘리거나 줄일 수 있지만, 카피 트레이딩 자금은 최소 30 USDT를 유지해야 한다는 점에 유의하시기 바랍니다.







