Google Authenticator 바인딩



1. 2단계 인증 (2FA)이란 무엇인가요?

2단계 인증 (2FA)은 사용자가 두 가지 이상의 서로 다른 유형의 인증을 제공해야 하는 보안 조치입니다. 이렇게 하면 비밀번호를 도난당하거나 유출되더라도 권한이 없는 사람이 계정에 접근하기가 더 어려워집니다. 이 방법은 사용자 계정의 보안을 크게 강화합니다.

2단계 인증의 일반적인 형태에는 SMS 인증 코드, 동적 인증 코드(예: Google Authenticator), 생체 인식(예: 안면 인식 또는 지문 잠금 해제) 등이 있습니다. MEXC 플랫폼은 계정 로그인, 자금 이체 및 기타 거래에 2단계 인증을 사용하여 사용자 자산의 안전을 보장합니다.

이 도움말 문서에서는 Google Authenticator를 설정하고 사용하는 방법에 대한 자세한 튜토리얼을 제공합니다.







Google Authenticator 는 SMS 기반 동적 인증과 유사하게 작동하는 동적 비밀번호 도구입니다. 일단 연결되면 30초마다 동적 인증 코드를 생성합니다. 휴대폰의 오프라인 모드에서도 계속 사용할 수 있습니다.









Google Authenticator를 활성화하면 MEXC 에서 로그인, 거래, 출금 시 보안이 크게 강화되어 해커의 계정 비밀번호 도용으로 인한 금전적 손실 가능성을 효과적으로 줄일 수 있습니다.









iOS 사용자: 해외 Apple ID를 사용하여 App Store에 로그인하고 'Google Authenticator'를 검색하여 다운로드합니다.

Android 사용자: Google Play 스토어에 로그인하고 'Google Authenticator'를 검색하여 다운로드합니다.









5.1 단계: 계정에 로그인하고 오른쪽 상단의 사람 모양 아이콘을 클릭한 후 [보안]을 선택합니다.









5.2 단계: 클릭하여 Google Authenticator를 연결합니다.









5.3 단계: 이미 Google Authenticator를 다운로드하여 설치한 경우 [다음]을 바로 클릭합니다. 설치하지 않은 경우 페이지의 QR 코드를 스캔하여 설치 및 다운로드할 수 있습니다.





iOS 사용자는 App Store 에서 데모 동영상을 통해 구체적인 단계를 배울 수 있으며, Android 사용자는 Google Play 를 클릭할 수 있습니다.









5.4 단계: Google Authenticator를 열고 QR 코드를 스캔하거나 키를 복사하여 Google Authenticator에 추가합니다.





동시에 키의 백업본을 안전한 장소에 보관하는 것을 잊지 마세요. 이 키는 휴대폰 교체 또는 분실 시 Google Authenticator를 복구하는 데 사용할 수 있습니다. 연결하기 전에 위 키의 백업을 반드시 보관하시기 바랍니다.









5.5 단계: [코드 받기]를 클릭합니다. 연동된 이메일 주소로 받은 인증 코드를 입력한 후, Google Authenticator의 코드를 복사하여 입력합니다. 입력 후 [제출]을 클릭하여 Google 인증서를 연결합니다.



