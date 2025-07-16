1. 2단계 인증 (2FA)이란 무엇인가요? 2단계 인증 (2FA)은 사용자가 두 가지 이상의 서로 다른 유형의 인증을 제공해야 하는 보안 조치입니다. 이렇게 하면 비밀번호를 도난당하거나 유출되더라도 권한이 없는 사람이 계정에 접근하기가 더 어려워집니다. 이 방법은 사용자 계정의 보안을 크게 강화합니다. 2단계 인증의 일반적인 형태에는 SMS 인증 코드, 1. 2단계 인증 (2FA)이란 무엇인가요? 2단계 인증 (2FA)은 사용자가 두 가지 이상의 서로 다른 유형의 인증을 제공해야 하는 보안 조치입니다. 이렇게 하면 비밀번호를 도난당하거나 유출되더라도 권한이 없는 사람이 계정에 접근하기가 더 어려워집니다. 이 방법은 사용자 계정의 보안을 크게 강화합니다. 2단계 인증의 일반적인 형태에는 SMS 인증 코드,
Google Authenticator 바인딩

2025년 7월 16일
0m
2단계 인증 (2FA)은 사용자가 두 가지 이상의 서로 다른 유형의 인증을 제공해야 하는 보안 조치입니다. 이렇게 하면 비밀번호를 도난당하거나 유출되더라도 권한이 없는 사람이 계정에 접근하기가 더 어려워집니다. 이 방법은 사용자 계정의 보안을 크게 강화합니다.

2단계 인증의 일반적인 형태에는 SMS 인증 코드, 동적 인증 코드(예: Google Authenticator), 생체 인식(예: 안면 인식 또는 지문 잠금 해제) 등이 있습니다. MEXC 플랫폼은 계정 로그인, 자금 이체 및 기타 거래에 2단계 인증을 사용하여 사용자 자산의 안전을 보장합니다.

이 도움말 문서에서는 Google Authenticator를 설정하고 사용하는 방법에 대한 자세한 튜토리얼을 제공합니다.

2. Google Authenticator란 무엇인가요?


Google Authenticator는 SMS 기반 동적 인증과 유사하게 작동하는 동적 비밀번호 도구입니다. 일단 연결되면 30초마다 동적 인증 코드를 생성합니다. 휴대폰의 오프라인 모드에서도 계속 사용할 수 있습니다.

3. Google 인증기 연결의 중요성


Google Authenticator를 활성화하면 MEXC 에서 로그인, 거래, 출금 시 보안이 크게 강화되어 해커의 계정 비밀번호 도용으로 인한 금전적 손실 가능성을 효과적으로 줄일 수 있습니다.

4. Google Authenticator 다운로드


iOS 사용자: 해외 Apple ID를 사용하여 App Store에 로그인하고 'Google Authenticator'를 검색하여 다운로드합니다.
Android 사용자: Google Play 스토어에 로그인하고 'Google Authenticator'를 검색하여 다운로드합니다.

5. Google Authenticator를 연동하는 방법은 무엇인가요?


5.1 단계: 계정에 로그인하고 오른쪽 상단의 사람 모양 아이콘을 클릭한 후 [보안]을 선택합니다.


5.2 단계: 클릭하여 Google Authenticator를 연결합니다.


5.3 단계: 이미 Google Authenticator를 다운로드하여 설치한 경우 [다음]을 바로 클릭합니다. 설치하지 않은 경우 페이지의 QR 코드를 스캔하여 설치 및 다운로드할 수 있습니다.

iOS 사용자는 App Store에서 데모 동영상을 통해 구체적인 단계를 배울 수 있으며, Android 사용자는 Google Play 를 클릭할 수 있습니다.


5.4 단계: Google Authenticator를 열고 QR 코드를 스캔하거나 키를 복사하여 Google Authenticator에 추가합니다.

동시에 키의 백업본을 안전한 장소에 보관하는 것을 잊지 마세요. 이 키는 휴대폰 교체 또는 분실 시 Google Authenticator를 복구하는 데 사용할 수 있습니다. 연결하기 전에 위 키의 백업을 반드시 보관하시기 바랍니다.


5.5 단계: [코드 받기]를 클릭합니다. 연동된 이메일 주소로 받은 인증 코드를 입력한 후, Google Authenticator의 코드를 복사하여 입력합니다. 입력 후 [제출]을 클릭하여 Google 인증서를 연결합니다.


면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


