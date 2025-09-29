강제 청산 방지 방법: 자동 증거금 추가로 포지션 안전하게 지키기

암호화폐 선물 거래에서 증거금 관리는 수익성과 리스크 관리 모두를 좌우하는 핵심 기술로, 모든 트레이더가 반드시 숙지해야 합니다. MEXC가 제공하는 다양한 도구 중에서도 자동 증거금 추가 기능은 특히 중요한 역할을 합니다. 이 기능은 필요할 때 포지션에 자동으로 증거금을 추가하여, 강제 청산 위험을 줄이고 거래 전략의 유연성을 높이는 데 도움을 줍니다.

















암호화폐 선물 거래에서 증거금 은 트레이더가 포지션을 오픈하고 유지하기 위해 입금하는 자금을 의미합니다. 시장 변동성이 커져 포지션이 강제 청산가에 근접하면, 시스템이 자동으로 포지션을 청산하여 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 이러한 강제 청산 위험을 줄이기 위해 MEXC는 자동 증거금 추가 기능을 도입했습니다.









자동 증거금 추가는 기존 격리 마진 포지션에 추가 증거금을 자동으로 할당하여 증거금 수준을 높이고 강제 청산을 방지하는 메커니즘입니다. 이 기능을 활성화하면, 포지션이 강제 청산 임계치에 도달하려 할 때 사용 가능한 증거금이 자동으로 해당 포지션으로 이전되어 강제 청산을 방지합니다.





각 자동 증거금 추가는 해당 포지션의 유지 증거금을 충족시키는 데 필요한 금액과 동일합니다. 증거금이 추가되면, 시스템은 보다 유리한 강제 청산가를 재계산합니다. 자동 증거금 추가 과정에서 시스템은 증거금 이전이 원활하게 이루어지도록 포지션과 관련된 모든 미체결 주문을 먼저 취소합니다.









자동 트리거 : 포지션이 강제 청산가에 가까워지면, 시스템이 즉시 추가 증거금을 할당합니다.

점진적 추가 : 각 추가 금액은 해당 포지션의 유지 증거금을 충족시키는 금액과 동일합니다.

최적화된 강제 청산가 : 증거금이 추가되면 보다 유리한 강제 청산가가 재계산됩니다.

주문 취소 우선: 증거금 이전 전에, 포지션과 관련된 모든 미체결 오픈 주문이 취소되어 증거금이 확보됩니다.





간단히 말하면, 이 기능은 포지션을 위한 "자동 충전(auto top-up)" 역할을 하여, 시장 변동성으로 인한 강제 청산 가능성을 줄여줍니다.









자동 증거금 추가 기능을 활성화하면, 트레이더가 변동성이 큰 시장에서도 보다 효율적으로 리스크를 관리할 수 있습니다. 주요 장점은 다음과 같습니다:





강제 청산 위험 감소 : 시스템이 자동으로 자금을 추가하여, 단기적인 시장 변동으로 포지션이 너무 일찍 강제 청산되는 것을 방지합니다.

높은 유연성 : 트레이더가 전략을 조정하고 포지션을 효과적으로 관리할 시간을 더 제공합니다.

향상된 강제 청산가 : 증거금이 추가되면 새롭고 보다 유리한 강제 청산가가 계산되어 포지션 안전성을 높입니다.

자동화된 리스크 관리: 트레이더가 시장을 계속 모니터링하지 않아도, 시스템이 중요한 순간에 자동으로 증거금을 추가합니다.





하지만 다음 사항도 유의해야 합니다:

불리한 가격 움직임이 계속되면 시스템이 사용 가능한 잔고를 반복적으로 차감하여 소진될 수 있습니다.

극단적인 시장 변동이 발생할 경우, 추가 증거금이 적용되더라도 강제 청산이 발생할 수 있습니다.









MEXC는 자동 증거금 추가 기능을 제공하며, 격리 포지션이 강제 청산 위험에 처했을 때 지갑에 있는 사용 가능 자금을 자동으로 포지션 증거금으로 이전합니다.





이 기능은 강제 청산 가능성을 줄이는 데 도움을 주지만, 극단적인 시장 상황에서는 선물 계정 내 자산이 전부 손실될 수 있다는 점을 유의해야 합니다.













선물 거래 페이지 하단의 오픈 포지션 섹션에서 자동 증거금 추가 스위치를 켜면 기능이 활성화됩니다.













선물 거래 화면 하단의 포지션섹션에서 자동 증거금 추가 스위치를 켜면 기능이 활성화됩니다.









참고: 자동 증거금 추가 기능은 격리 마진 모드에서만 사용 가능하며, 교차 마진 모드에서는 지원되지 않습니다.













자동 증거금 추가 기능을 사용할 때 트레이더는 자신의 위험 감수 수준과 거래 전략에 맞춰 초기 증거금 수준을 설정해야 합니다. 실제로는 시장 변동성과 자신의 거래 경험을 고려하여 포지션을 보호하면서 자본 효율을 극대화할 수 있는 증거금 수준을 결정하는 것이 중요합니다.









자동 증거금 추가 기능이 거래 위험을 완전히 제거할 수 있는 것은 아닙니다. 이 기능은 포지션이 강제 청산 위험에 직면했을 때 안전 장치 역할을 하는 것이며, 리스크 관리의 대체 수단은 아닙니다. 따라서 트레이더는 스탑로스 전략과 병행하여 사용해야 하며, 명확한 스탑로스 수준을 설정해야 합니다. 시장 가격이 스탑로스 지점에 도달하면, 추가 손실을 방지하기 위해 포지션을 즉시 청산해야 합니다.









시장 상황은 끊임없이 변동합니다. 자동 증거금 추가 기능을 사용할 때, 트레이더는 시장 동향을 면밀히 관찰하고 거래 전략을 그에 맞춰 조정해야 합니다. 예를 들어, 중요한 긍정 또는 부정 뉴스는 급격한 가격 변동을 초래할 수 있습니다. 이러한 경우, 트레이더는 뉴스의 중요성을 기반으로 포지션의 위험 노출(Risk Exposure)을 평가하고, 증거금 수준이나 스탑로스 지점 조정 여부를 결정해야 합니다.









트레이더는 거래 성과를 정기적으로 검토하고 자동 증거금 추가 기능의 효과성을 평가해야 합니다. 이러한 검토를 바탕으로 거래 전략과 자동 증거금 추가 설정을 조정하면, 리스크 관리와 전반적인 수익성을 지속적으로 개선할 수 있습니다.





자동 증거금 추가는 MEXC가 제공하는 중요한 리스크 관리 도구입니다. 트레이더는 기능 작동 방식을 충분히 이해하고, 적절히 설정하며, 스탑로스 전략과 시장 상황 면밀 관찰과 함께 사용해야 보다 안전하고 안정적인 거래가 가능합니다. 거래에는 항상 리스크가 따르므로 신중하게 접근해야 하며, 모든 거래 기능을 사용하기 전에 관련 위험을 충분히 이해하고 있어야 합니다.





마진 콜(Margin Call)에 대해 더 알고 싶다면, " 증거금 추가란 무엇인가요? "를 참고하시기 바랍니다.









현재 MEXC에서는 수수료 무료 축제 이벤트가 진행 중으로, 수수료 없이 거래할 수 있는 특별한 기회를 제공합니다. 이를 통해 사용자는 거래 비용을 크게 절감하여 "절약과 거래는 늘리고, 수익은 더 얻는" 목표를 달성할 수 있습니다. MEXC 플랫폼에서 이 프로모션을 최대한 활용하면 저비용 거래를 즐기고 시장 흐름을 선점하며, 가장 짧은 투자 기회까지 놓치지 않고 포착하여 장기적인 자산 성장 여정을 가속화할 수 있습니다.









면책 고지: 이 자료는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 특정 자산을 매수, 매도, 보유하라는 권고도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만 제공하며 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 거래 시 관련 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 결정과 결과는 전적으로 사용자 본인의 책임입니다.



