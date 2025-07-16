MEXC에서 Google Authenticator 바인딩 해제하는 방법













MEXC 공식 홈페이지에 접속하여 로그인한 후, 홈페이지 우측 상단의 사용자 아이콘 아래 드롭다운 메뉴에서 [보안]을 선택합니다.









보안 페이지에서 "MEXC/구글 인증" 오른쪽에 있는 [제거] 버튼을 클릭합니다.









[코드 받기]를 클릭하고 연동된 이메일 주소/휴대폰 번호로 전송된 인증 코드를 입력한 다음, 구글 인증 코드를 입력합니다.

정보를 입력한 후 [제출]을 클릭하면 Google Authenticator의 바인딩이 성공적으로 해제됩니다.









Google Authenticator를 분실하여 바인딩 해제 과정에서 'MEXC/구글 인증 코드' 입력란을 채울 수 없는 경우, 아래의 [보안 인증을 재설정하시겠습니까?]를 클릭하시기 바랍니다.





'보안 인증 재설정' 페이지에서 'Google OTP 재설정'에 체크하고 [재설정]을 클릭합니다.









[코드 받기]를 클릭하고 연결된 이메일 주소로 전송된 인증 코드를 입력한 후 [확인]을 클릭합니다.









마지막 로그인 날짜, 로그인 국가 또는 지역을 입력하고, 최근 거래한 페어를 확인한 다음, MEXC의 현재 총 자산을 선택합니다. 그런 다음 [다음 단계]을 클릭합니다.









'보안 인증 재설정' 페이지에서 연락 가능한 휴대폰 번호를 입력하고 SMS 인증 코드를 받습니다. 그런 다음 신분증을 들고 찍은 사진을 제출하고 '약관을 읽고 이해했습니다'에 체크한 후 [제출]을 클릭합니다.





신청서를 제출하면 공식 MEXC 고객 서비스에서 검토합니다. 검토 절차는 영업일 기준 1일이 소요됩니다. 검토가 승인되면 기존 Google Authenticator의 바인딩이 해제됩니다.









보안 페이지로 돌아오면 계정의 Google Authenticator 바인딩이 성공적으로 해제된 것을 확인할 수 있습니다.





Google Authenticator 바인딩 해제 후 24시간 동안은 출금 및 자금 이체가 허용되지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.













다음 튜토리얼은 예시로 iOS 버전의 앱을 사용하지만, 프로세스는 Android 사용자에게도 동일합니다.





MEXC 앱의 홈페이지에서 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 클릭하고 [보안]을 선택합니다. 보안 페이지에서 [Google Authenticator]을 클릭하여 Google Authenticator 수정 페이지로 이동합니다.





로그인 비밀번호, 이메일/SMS 인증 코드, Google 인증 코드를 입력합니다. 그런 다음 [확인]을 클릭하면 Google Authenticator의 바인딩이 성공적으로 해제됩니다.





Google Authenticator를 분실하여 바인딩 해제 과정에서 'MEXC/구글 인증 코드' 입력란을 채울 수 없는 경우, 아래의 [보안 인증을 재설정하시겠습니까?]를 클릭하시기 바랍니다.









'보안 인증 재설정' 페이지에서 'Google OTP 재설정'에 체크하고 [재설정]을 클릭합니다.





[인즈코드 요청]을 클릭하고 연결된 이메일 주소로 전송된 인증 코드를 입력한 후 [제출]을 클릭합니다.





최근 로그인 날짜, 로그인 국가 또는 지역을 입력하고, 최근 거래한 페어를 확인한 다음, MEXC에 보유한 현재 총 자산을 선택합니다. 그런 다음 [다음 단계]을 클릭합니다.





'보안 인증 재설정' 페이지에서 연락 가능한 휴대폰 번호를 입력하고 SMS 인증 코드를 받습니다. 그런 다음 신분증을 들고 찍은 사진을 제출하고 '약관을 읽고 이해했습니다'에 체크한 후 [제출]을 탭합니다.





신청서를 제출하면 공식 MEXC 고객 서비스에서 검토합니다. 검토 절차는 영업일 기준 1일이 소요됩니다. 검토가 승인되면 기존 Google Authenticator의 바인딩이 해제됩니다.









보안 페이지로 돌아오면 계정의 Google Authenticator 바인딩이 성공적으로 해제된 것을 확인할 수 있습니다.









Google Authenticator 바인딩 해제 후 24시간 동안은 출금 및 자금 이체가 허용되지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.



