다양한 유형의 MEXC 계정을 구분하는 방법

2025년 7월 16일
신규 사용자, 특히 이제 막 MEXC를 시작한 초보자에게는 여러 개의 계정이 존재한다는 것이 혼란스러울 수 있습니다. 이번 가이드에서는 MEXC의 다양한 계정 유형과 계정 간의 관계에 대해 설명해드리겠습니다.

1. MEXC의 계정 유형


MEXC에는 현물, 선물, 피아트, 카피 트레이딩의 네 가지 계정 유형이 있습니다.

현물 계정


현물 계정은 현물 거래에 사용하는 계정입니다. MEXC 플랫폼에서 현물 거래에 참여할 때 사용하는 암호화폐 자산은 이 현물 계정에서 나옵니다.

선물 계정


선물 계정은 선물 거래에 사용하는 계정입니다. USDT-M 및 Coin-M 선물을 포함하여 MEXC 플랫폼에서 선물 거래에 참여할 때 사용하는 암호화폐 자산은 이 선물 계정에서 나옵니다.

피아트 계정


피아트 계정는 입출금에 사용하는 계정입니다. 법정화폐를 암호화폐로 교환하거나 암호화폐를 다시 법정화폐로 전환할 때 이 피아트 계정을 사용하여 거래가 완료됩니다.

카피 트레이딩 계정


선물 거래에는 카피 트레이딩이라는 거래 방식이 있습니다. 카피 트레이딩은 다른 전문 트레이더를 따라하는 것을 말합니다. 트레이더가 리드 거래를 시작하면 시스템은 트레이더와 동일한 전략에 따라 주문을 체결합니다. 그 결과 트레이더는 수익의 일부를 받게 됩니다. 카피 트레이딩을 통해 선물 거래에 참여하면 이 방식과 관련된 자산은 카피 트레이딩 계정에 보유됩니다. 카피 트레이딩이 선물 거래의 한 형태이긴 하지만 카피 트레이딩과 관련된 자산은 별도의 카피 트레이딩 계정에 보관된다는 점에 유의하시기 바랍니다.

카피 트레이딩에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면 "MEXC 카피 트레이딩 매뉴얼"을 읽어보시기 바랍니다.

2. 서로 다른 계정 간의 관계


자금이 MEXC 플랫폼에 들어오는 시점부터 나갈 때까지 자금이 이동하는 경로를 따라 각 계정 간의 관계를 소개합니다.

거래를 시작하려면 법정화폐를 암호화폐로 변환해야 합니다. 변환된 암호화폐는 피아트 계정에 저장됩니다.

이제 피아트 계정에 암호화폐가 있으므로 현물 거래를 시작하려면 피아트 계정에서 현물 계정로 자금을 이체해야 합니다. 마찬가지로 선물 거래를 시작하려면 피아트 계정에서 선물 계정로 자금을 이체해야 합니다. 이체 기능에는 거래 수수료가 발생하지 않습니다.

현물 계정와 선물 계정 간에 직접 자금을 이체할 수도 있습니다.

카피 트레이딩에 참여하려면 선물 계정 또는 피아트 계정에서 현물 계정으로 암호화폐를 이체해야 합니다. 카피 트레이딩 정보를 제출하면 시스템에서는 귀하가 설정한 자금을 현물 계정에서 카피 트레이딩 계정으로 이체합니다.


일시적으로 거래를 하지 않고 출금을 준비 중이라면 현물 계정, 선물 계정, 카피 트레이딩 계정에서 피아트 계정로 암호화폐를 이체해야 합니다. 그런 다음 출금 절차를 완료하고 법정화폐로 전환하면 됩니다.

3. 계정 간 이체하는 방법


3.1 웹 버전


MEXC 공식 웹사이트를 열고 계정에 로그인합니다. 오른쪽 상단의 [자산]을 클릭하고 [>]를 클릭하여 지갑 개요 페이지로 들어갑니다.


페이지 오른쪽의 [이체]를 클릭합니다. 피아트 계정, 현물 계정, 선물 계정의 세 가지 계정 중 두 가지 계정로 자금을 이체할 수 있습니다.

이체할 암호화폐를 선택하고 금액을 입력합니다. 그런 다음 [이체]를 클릭하여 암호화폐 이체 작업을 완료합니다.


[자산] 페이지에서는 카피 트레이딩 계정로 자금을 이체할 수 없습니다. MEXC 공식 홈페이지 홈페이지로 이동하여 [선물거래] - [카피 트레이딩]을 클릭해야 합니다.



팔로우하려는 트레이더를 선택하고 [팔로우]를 클릭합니다.


트레이더 페이지에서 오른쪽의 [자금 이체]를 클릭합니다.


선물 또는 피아트 계정에서 현물 계정으로 자금을 이체하세요. "암호화폐"를 선택하고 "수량"을 입력한 후 [이체]를 클릭하면 작업이 완료됩니다.

카피 트레이딩 계정로만 암호화폐를 이체하면 암호화폐가 현물 계정에 표시된다는 점에 유의하시기 바랍니다. 카피 트레이딩 정보를 제출하면 시스템에서 설정한 금액을 현물 계정에서 카피 트레이딩 계정로 이체합니다.



3.2 앱 버전


MEXC 앱의 캐러셀 아래 빠른 액세스 영역에서 [더보기]를 탭하고 [공통 기능] - [전송]을 선택합니다. 피아트 계정, 현물 계정, 선물 계정의 세 가지 계정 중 두 가지 계정로 자금을 이체할 수 있습니다.

홈페이지 오른쪽 하단의 [자산]을 탭하고 [이체] 기능을 선택할 수도 있습니다. 두 액세스 방법 모두 동일한 기능을 제공하는 페이지로 이동합니다.


카피 트레이딩 계정로의 자금 이체는 앞서 언급한 이체 채널을 통해서는 불가능합니다. 앱 홈페이지의 빠른 액세스 영역에서 [더보기]를 선택해야 합니다. 그런 다음 [거래]를 탭하고 [카피 트레이딩]을 선택합니다. 팔로우하려는 트레이더를 선택하고 [팔로우]를 탭합니다. 트레이더 페이지 하단으로 스크롤하여 [자금 이체]를 탭합니다.


"자금의 출처"로 피아트 계정 또는 선물 계정을 선택합니다. 그런 다음 암호화폐를 선택하고 수량을 입력한 다음 [즉시 이체]를 클릭하여 작업을 완료합니다.

암호화폐를 카피 트레이딩 계정으로만 이체하면 암호화폐가 현물 계정에 표시된다는 점에 유의하시기 바랍니다. 카피 트레이딩 정보를 제출하면 시스템에서 설정한 금액을 현물 계정에서 카피 트레이딩 계정로 이체합니다.



4. 이런 계정들을 확인하고 관리하는 방법


4.1 웹 버전


MEXC 공식 웹사이트에 접속하여 계정에 로그인합니다. 오른쪽 상단의 [자산]을 클릭하고 [거래 내역]을 클릭하면 [이체] 탭에서 이체 내역을 확인할 수 있습니다. 이 페이지에서 [입금 기록], [출금 기록], [보내기], [기타 기록]도 확인할 수 있습니다.


특정 계정의 세부 정보를 별도로 확인하려면 [거래 내역] 위에 있는 다른 계정의 버튼을 클릭하면 됩니다. 그러면 해당 계정 페이지가 열리고 해당 계정를 확인하고 관리할 수 있습니다.

예를 들어 [현물]을 클릭하면 현물 계정의 현재 총 자산 잔액, 보유 중인 암호화폐, 손익 분석 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 입금, 출금, 보내기, 이체 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.


4.2 앱 버전


MEXC 앱을 열고 로그인합니다. 그런 다음 오른쪽 하단의 [자산]을 탭하고 [개요]를 선택합니다. [이체]를 탭합니다. 이체 페이지 오른쪽 상단의 노트 아이콘을 탭하여 이체 내역 페이지로 들어갑니다. 여기에서 현물 계정와 선물 계정 간의 이체 기록을 확인할 수 있습니다.

이체 페이지에서 다른 계정 간 이체(예: 현물 계정에서 현물 계정로)를 선택한 경우 오른쪽 상단의 노트북 아이콘을 클릭하면 현물 계정와 현물 계정 간 이체 기록이 표시됩니다.


특정 계정의 세부 정보를 별도로 보려면 [자산] 페이지에서 해당 계정을 클릭하면 됩니다. 그러면 해당 계정 페이지가 열리고 해당 계정을 확인하고 관리할 수 있습니다.

예를 들어 [현물]을 선택하면 이 페이지에서 입금, 출금, 이체 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 오른쪽 상단의 노트 아이콘을 누르면 [펀딩 내역] 및 [현물 계정 명세서]를 볼 수 있는 현물 내역 페이지로 이동합니다.



다양한 계정의 의미와 계정 간 자산 이체 방법을 이해하면 일일 거래 과정에서 자금을 빠르게 이동하는 데 도움이 될 수 있으며, MEXC 튜토리얼은 현물 및 선물 거래에 대한 다양한 튜토리얼을 제공합니다. 필요에 따라 튜토리얼을 참고할 수 있습니다.


고지사항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC Learn은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 리스크를 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

