1. 신원 인증이란 무엇인가요?


신원 인증은 다양한 수단을 통해 사용자의 신원을 인증하는 절차를 말합니다. 신원 인증의 목적은 특정 신원을 주장하는 사용자가 실제로 본인이 맞는지 인증하는 것입니다.

거래소에서 가장 일반적인 신원 인증 방법은 KYC(고객에 대해 알기)로, 일반적으로 이름, 신분증, 운전면허증, 여권 및 기타 관련 세부 정보와 같은 사용자의 유효한 개인 신원 정보를 인증해야 합니다.

신원 인증 절차에 대한 요구 사항은 금융 기관이 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 범죄 활동을 방지하도록 요구하는 은행 비밀보안법(Bank Secrecy Act, BSA)에서 비롯됩니다.

2. 신원 인증이 중요한 이유


입출금 거래의 경우, 신원 인증을 통해 거래의 보안을 효과적으로 보장할 수 있습니다. 신원 인증을 통해 사용자가 합법적인 거래 활동을 하고 있는지 인증할 수 있으므로 사기 행위 및 잠재적인 금융 범죄의 위험을 줄일 수 있습니다.

다양한 수준의 신원 인증을 통해 기관은 리소스를 보다 효과적으로 할당하고 잠재적인 위협을 최소화할 수 있습니다.

암호화폐 거래소는 신원 인증 정보를 기반으로 사용자의 거래 보안과 규정 준수를 보장합니다. 신원 인증이 없다면 범죄 사용자는 이러한 허점을 악용하여 법적 제재를 회피할 수 있으며, 거래소도 이에 대한 책임을 져야 합니다.

3. 신원 인증 수행 방법


MEXC는 기본 신원 인증과 고급 신원 인증 두 가지 유형의 신원 인증을 제공합니다.

기본 KYC 인증은 기본적인 개인 정보 인증을 포함합니다. 여기에는 국적, 이름, 신분증 및 번호, 생년월일, 신분증 사진 등 기본적인 세부 정보가 포함됩니다.

기본 KYC 인증은 일반적으로 24시간 정도 소요되며, 인증이 성공적으로 완료되면 출금 한도가 증가합니다. 24시간 출금 한도는 80 BTC까지 늘릴 수 있습니다.


기본 KYC 인증을 조건으로 하는 고급 KYC 인증에는 안면 인식 인증이 추가됩니다. 고급 KYC 인증의 검토 시간은 약 48시간이 소요됩니다. 완료 후에는 24시간 출금 한도가 200 BTC로 증가합니다.


자세한 신원 인증 단계에 대해 자세히 알아보려면 웹과 앱에서 KYC 절차에 대한 종합적인 가이드를 제공하는 'KYC 인증하는 방법' 문서를 참조하세요.

4. 기관 인증


MEXC는 기관 인증을 지원하여 기관 계정을 개설할 수 있습니다. 본인 인증 페이지에서 오른쪽 상단 모서리 [기관 인증으로 전환]을 클릭하여 기관 인증 절차를 시작하세요.


기관 인증은 5가지 프로세스로 나뉩니다: 문서 준비, 데이터 입력, 회원 정보, 파일 업로드 및 검토입니다.

인증 절차를 시작하기 전에 이사회 결의 문서, 각서 및 정관, 사업자등록증, 주주명부 사본, 이사 명부 사본 등 일련의 서류를 준비해야 합니다.

필요한 서류를 모두 준비했으면 [지금 인증하기]를 클릭하고 화면의 안내에 따라 기관 인증 절차를 완료하세요. 필요한 자료를 모두 준비하지 않은 경우, 인증 과정에서 문제가 발생하여 종료되고 정보를 반복해서 입력해야 하는 불편을 피하기 위해 인증 절차를 시작하지 않는 것이 좋습니다.



기관 인증에 대해 자세히 알아보려면 초보자 가이드 문서 "기관 인증 방법"을 읽어보세요. 이 문서는 기관 인증에 대한 자세한 소개를 제공하고 있습니다. 도움이 되길 바랍니다.

