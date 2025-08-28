안전한 거래를 위해 꼭 알아야 할 선물 거래의 위험

다른 투자 유형과 비교했을 때 선물 거래 는 더 높은 수준의 위험을 수반합니다. 이는 가격 변동이 귀하의 포지션에 불리한 방향으로 급격히 움직일 수 있기 때문입니다. 예상보다 큰 손실이 발생할 수 있으며, 포지션을 유지하기 위해 추가 증거금 을 입금해야 할 수도 있습니다. 따라서 MEXC는 선물 거래에 참여하기 전에 관련 위험을 완전히 이해하고 평가하시기를 강력히 권장합니다.













선물 거래는 기초 암호화폐를 실제로 보유하지 않고도 가격 변동을 통해 수익을 얻을 수 있는 파생상품 거래의 한 형태입니다. 간단히 말해, 사용자는 시장 예측에 따라 매수(롱) 또는 매도(숏) 포지션을 취할 수 있습니다.





전통적인 현물 거래와 달리 선물 거래는 레버리지를 지원하여 사용자가 적은 자본으로 더 큰 포지션을 제어할 수 있으며, 이는 수익을 증대시킬 수 있지만 동시에 위험도 증가시킵니다. 가장 일반적인 형태는 만기일이 없는 무기한 선물로, 사용자가 시간에 따라 포지션을 유연하게 유지할 수 있습니다. 유연성과 자본 효율성 덕분에 선물 거래는 많은 암호화폐 투자자들에게 핵심 도구로 자리 잡았습니다.





그러나 선물 시장에서 지속적으로 수익을 내기 위해서는 관련된 위험을 깊이 이해하는 것이 필수적입니다. 레버리지 사용과 암호화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 수익과 손실 모두 확대될 수 있습니다. 단 한 번의 잘못된 판단이나 부적절한 위험 관리로 인해 짧은 기간 내에 심각한 손실, 심지어 강제 청산까지 발생할 수 있습니다. 위험을 완전히 이해하는 것만이 사용자가 안정적인 전략을 수립하고 자금을 보호할 수 있는 유일한 방법입니다.









적절히 레버리지를 활용하면 투자자는 자본 효율성을 크게 향상시키고 더 큰 수익 잠재력을 잠금 해제할 수 있습니다. 그러나 이러한 잠재적 이익과 함께 위험도 증가합니다. 따라서 MEXC 사용자는 선물 거래에서 레버리지가 어떻게 작동하는지 명확히 이해하는 것이 필수적입니다.





무기한 선물 거래 시 MEXC 사용자는 개인별 거래 선호도에 따라 레버리지 배수를 설정해야 합니다. MEXC의 USDT-M 무기한 선물 은 1배에서 500배까지 조정 가능한 레버리지를 지원합니다(현재 BTCUSDT ETHUSDT 거래 페어만 500배 레버리지를 지원합니다).





예를 들어, 100,000 USDT 상당의 BTCUSDT 포지션을 오픈할 계획이라면 MEXC 에서 10배, 50배, 100배, 또는 최대 500배까지의 레버리지를 선택할 수 있습니다. 선택한 레버리지는 초기 증거금 요구량에 직접적인 영향을 미칩니다. 레버리지가 낮을수록 초기 증거금 요구량이 증가하며, 레버리지가 높을수록 초기 증거금 요구량이 감소합니다.





동일한 포지션에서 레버리지 수준별 초기 증거금 요구 비교 레버리지 10배 50배 100배 200배 500배 초기 증거금 10,000 USDT 2,000 USDT 1,000 USDT 500 USDT 200 USDT









마진 거래에서 명목 레버리지와 효과적 레버리지의 개념은 초보자들에게 자주 혼동됩니다. 위험을 효과적으로 관리하고 적절한 레버리지 수준을 설정하기 위해 이 두 개념의 차이를 이해하는 것이 중요합니다.





예를 들어, 앨리스라는 사용자가 MEXC 선물 계정에 10,000 USDT를 보유하고 있다고 가정해 보겠습니다. 교차 마진 모드를 사용해 1,000 USDT를 증거금으로 할당하고 10배 레버리지를 선택했습니다. 거래 수수료와 슬리피지를 무시할 때, 주문이 완전히 체결된 후 이 포지션의 실제 레버리지는 얼마일까요? 이 시점에서 레버리지는 두 가지 관점에서 설명될 수 있습니다: 명목 레버리지는 앨리스가 거래 전에 선택한 10배 설정을 의미합니다. 그러나 효과적인 레버리지를 계산하려면 앨리스의 교차 마진 계정에 있는 총 자산을 고려해야 합니다. 결과는 다음과 같습니다: 1,000 USDT × 10배 / 10,000 USDT = 1배.





다른 시나리오에서 앨리스가 격리 마진 모드를 사용하고 자동 증거금 추가 기능을 활성화하지 않은 경우, 선택한 레버리지 배수가 실제 적용되는 효과적인 레버리지입니다.









암호화폐 파생상품 시장은 상대적으로 짧은 역사로 인해 전통적인 금융 시장과 여러 면에서 차이가 있으며, 특히 거래 규칙에서 두드러집니다. 예를 들어, 미국 주식 시장과 달리 암호화폐 선물 거래에는 서킷브레이커(circuit breaker) 나 가격 변동 제한 장치가 존재하지 않습니다. 동시에 대부분의 암호화폐는 상대적으로 작은 유통 시가 총액을 가지고 있어 짧은 시간 내에 급격한 가격 변동에 더 취약합니다.





암호화폐 자산의 가격이 짧은 기간 내에 큰 변동성을 보이면, 특히 고레버리지를 사용하는 트레이더의 선물 거래 포지션에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 수학적 관점에서 보자면, 앨리스라는 투자자가 선물 포지션에서 10배의 실효 레버리지를 사용하고 있다고 가정해 보겠습니다. 이때 자산 가격이 반대 방향으로 10% 움직이면 포지션은 완전히 강제 청산 됩니다. 강제 청산 임계값은 다음 표를 통해 더 잘 이해할 수 있습니다:





레버리지 수준별 강제 청산을 유발하는 가격 변동 임계값 (수학적 분석) 레버리지 10배 50배 100배 200배 500배 강제 청산을 유발하는 가격 변동 10% 2% 1% 0.5% 0.2%





위 표에 제시된 예시는 순수하게 수학적 계산에 기반한 참고 임계값일 뿐입니다. 그러나 실제 거래에서는 강제 청산을 유발하는 조건이 훨씬 더 복잡합니다. 유지 증거금률 계산이나 대규모 강제 청산으로 촉발될 수 있는 연쇄 효과와 같은 요소들이 결과에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.













계단식 강제 청산 은 선물 거래에서 사용되는 단계적 청산 메커니즘입니다. 이는 계정의 증거금이 부족해지거나 시장 가격이 크게 변동할 때, 트레이더의 포지션을 한 번에 전부 청산하는 대신 점진적으로 줄여 나가도록 설계된 방식입니다. 그 목적은 위험을 낮추고 전체 포지션이 한 번에 청산되는 것을 방지하는 데 있습니다. 이 메커니즘은 보통 고배율 레버리지를 지원하는 플랫폼에서 채택되며, 기존의 일괄 강제 청산 시스템보다 발전된 방식으로 평가됩니다. 이를 통해 트레이더의 자금을 보호하고, 시장 변동성이 미치는 광범위한 영향을 최소화할 수 있습니다.





위험 한도의 가장 낮은 단계에 있는 포지션은 다음 단계로 직접 진행됩니다. 포지션이 더 높은 위험 단계(티어 1보다 높은 단계)로 떨어지면 단계 축소 절차가 시작됩니다. 이 경우 현재 위험 단계에 있는 포지션의 일부가 청산 임계값에서 강제 청산 엔진에 의해 인수되어 위험 수준을 감소시킵니다. 시스템은 새로운 낮은 위험 등급을 기반으로 증거금률을 재계산합니다. 강제 청산 조건이 여전히 충족된다면 등급 하향 조정 프로세스는 포지션이 가장 낮은 등급에 도달할 때까지 계속됩니다.









선물 거래에서의 강제 청산 은 시장 변동성이 극심해져 트레이더의 계정에 있는 증거금이 포지션을 유지하기에 부족해지며, 이로 인해 시스템이 포지션을 자동으로 강제 청산하는 상황을 의미합니다. 포지션이 이미 가장 낮은 위험 등급에 있지만 증거금률이 100% 이상인 경우, 청산 임계값에 도달하면 남은 포지션은 청산 엔진에 의해 강제 청산됩니다.









변동성이 높은 거래 환경에서 높은 레버리지를 사용해 대규모 포지션을 보유한 트레이더는 심각한 청산 위험에 직면할 수 있습니다. 보험 기금이 소진될 경우 자동 레버리지 조정(ADL) 시스템이 트리거되어 다른 트레이더에게 추가 위험이 발생할 수 있습니다.





이를 완화하기 위해 MEXC는 모든 거래 계정에 위험 한도 메커니즘을 적용합니다. 이 시스템은 위험 관리를 위해 티어벌 증거금 모델을 사용합니다: 포지션 규모가 클수록 허용되는 최대 레버리지가 낮아집니다. 트레이더는 레버리지를 수동으로 조정할 수 있지만, 초기 증거금 요건은 선택한 레버리지에 따라 결정됩니다.





자세한 규칙은 MEXC의 공식 문서인 선물 거래 위험 한도 를 참조해 주시기 바랍니다.

















포지션을 오픈하기 전에 레버리지를 설정해야 합니다. 직접 조정하지 않을 경우, MEXC는 기본적으로 20배 레버리지를 적용하며, 이는 사용자가 필요에 따라 변경할 수 있습니다. 선택한 레버리지는 열 수 있는 최대 포지션 수량을 결정합니다. 레버리지가 높을수록 열 수 있는 최대 포지션 수량은 작아집니다. 레버리지 설정을 변경하면, 플랫폼은 업데이트된 포지션 한도를 보여주는 알림창을 표시합니다.













유지 증거금은 강제 청산 가격에 직접적인 영향을 미칩니다. MEXC는 강제 청산을 피하기 위해 증거금 잔고가 유지 증거금 수준으로 떨어지기 전에 포지션을 청산하시기를 강력히 권장합니다.





비정상적인 가격 변동이나 극한 시장 조건 기간에는 시스템이 시장 안정성을 유지하기 위해 추가 조치를 취할 수 있습니다. 이러한 조치에는 다음이 포함될 수 있으나 이에 국한되지 않습니다: 특정 선물 계약의 최대 레버리지 조정; 다양한 티어별 포지션 한도 변경; 또는 다양한 티어별 유지 증거금률 변경.









선물 거래에서 위험을 효과적으로 줄이기 위해서는 다음과 같은 핵심 실천 사항이 필요합니다:





레버리지를 신중하게 적절히 활용

스탑로스 및 수익 실현 주문 설정

포지션 규모를 관리하고 거래 계획 엄격히 준수

감정적인 의사결정 피하기













무기한 선물은 중립적인 금융 상품입니다. 적절히 사용되고 적절한 위험 관리가 이루어질 경우, 투자자가 합리적인 수익을 얻을 수 있도록 돕고 암호화폐 시장에 참여하는 효과적인 도구로 활용될 수 있습니다.













현재 MEXC는 수수료 무료 축제 이벤트를 진행하고 있습니다. 참여를 통해 사용자는 거래 비용을 대폭 절감하여 "더 많이 절약하고, 더 많이 거래하고, 더 많이 획득하기"라는 목표를 달성할 수 있습니다. MEXC 플랫폼에서는 이 이벤트를 통해 저렴한 거래 수수료를 누릴 수 있을 뿐만 아니라, 시장 동향을 앞서 파악하고 최대한 효율적으로 투자 기회를 포착할 수 있습니다. 자산 성장으로 향하는 여정을 가속화하기 위한 이상적인 시작점입니다.





면책 조항: 본 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 자문을 구성하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 것도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 본 정보를 참고 목적으로만 제공하며 투자 조언을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.



