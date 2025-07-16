스테이블 코인이란?





스테이블 코인은 법정화폐, 암호화폐 또는 금과 같은 기타 자산으로 뒷받침되는 안정적인 암호화폐로, 그 목적은 미국 달러나 유로와 같은 화폐 통화에 가치를 고정시키는 것입니다. 이는 블록체인의 탈중앙화 특성과 실제 화폐 가격을 결합하여 급격한 가격 변동을 방지합니다. 스테이블 코인은 일반적으로 교환 수단으로 사용됩니다.





최초의 스테이블 코인은 2014년 테더 리미티드(Tether Limited)가 도입한 USDT(테더)로, 미국 달러와 1:1 비율로 고정되어 있습니다. 테더는 발행된 모든 USDT에 대해 해당 금액의 미국 달러가 공식 계정에 보관되어 있다고 주장합니다. 이렇게 하면 발행된 USDT 토큰이 USDT와 USD 사이의 1:1 교환 비율을 유지하면서 동등한 금액의 USD를 담보로 갖게 됩니다. 또한 사용자는 테더 플랫폼에서 자금을 확인할 수 있으므로 투명성이 보장됩니다. 이러한 점은 이론적으로 사용자에게 자산 경험 측면에서 높은 수준의 보안과 유용성을 제공합니다.





또한 USDC, DAI 등 사용자들 사이에서 인기 있는 스테이블 코인도 미국 달러에 가치를 고정하고 1:1 교환 비율을 유지하고 있습니다.









스테이블 코인은 일반적으로 법정화폐 담보 스테이블 코인, 암호화폐 담보 스테이블 코인 및 알고리즘 스테이블 코인 등 세 가지 유형으로 분류됩니다.





법정화폐 담보 스테이블 코인은 시장에서 가장 인기 있는 스테이블 코인입니다. 앞서 언급한 USDT 및 USDC와 같이 법정화폐에 1:1 비율로 직접 고정됩니다. 이러한 유형의 스테이블 코인의 단점은 중앙 집중화, 투명성 부족, 예비 자금 및 보장된 토큰 상환이 없다는 것입니다. USD 준비금이 충분한지 여부, 빈 토큰(empty tokens) 발행이 시장 버블을 일으킬 수 있는지 여부, USD 준비금의 보안 및 담보의 남용 위험에 대한 의문은 여전히 제기되고 있습니다.





암호화폐 담보 스테이블 코인은 법정화폐 담보 스테이블 코인과 유사하지만 DAI에서 볼 수 있듯이 암호화폐를 담보로 사용한다는 점에서 차이가 있습니다. 담보 자체는 신뢰성 문제를 해결하는 탈중앙화 암호화폐입니다. 이 방법을 통해 사용자는 총 스테이블 코인 수량을 초과하는 담보를 락업하여 스테이블 코인을 생성할 수 있습니다. 그러나 문제는 담보 자체에 있습니다. 디지털 자산은 가격 변동이 심하고 예측하지 못한 사건에 대한 탄력성이 부족하다는 것입니다.





비담보 스테이블 코인이라고도 하는 알고리즘 스테이블 코인은 담보나 기타 가치 있는 자산을 뒷받침할 필요가 없습니다. 알고리즘 스테이블 코인의 가치 페깅은 전적으로 알고리즘과 스마트 계약을 통해 이루어집니다. 스마트 계약은 발행된 토큰의 공급을 관리하고 CrvUSD, FEI 등에서 볼 수 있듯이 토큰 공급의 디플레이션/확장 특성을 통해 안정적인 가격이 유지됩니다. 이러한 스테이블 코인의 단점은 안정성이 일반적으로 중앙 집중식 메커니즘에 의해 유지되고 통화 정책이 복잡하고 불분명하고 입증되지 않았으며, 잠재적으로 부적절한 인센티브 조치가 있다는 것입니다. 이러한 유형의 대부분의 프로젝트는 높은 변동성을 경험하며, 2022년 5월 루나(Luna)의 알고리즘 스테이블 코인인 UST가 붕괴되었을 때 볼 수 있듯이 극단적인 상황은 가격 하락 또는 심지어 붕괴로 이어질 수 있습니다.





스테이블 코인의 출현은 실질적인 필요성에 근거합니다. 법정화폐와 달리 암호화폐 시장은 변동성이 큰 경우가 많습니다. 토큰 가치는 초기 가치에서 크게 변동하는 경우가 많기 때문에 투자자가 디지털 자산을 저장하기가 어렵습니다. 스테이블 코인은 기본 자산 또는 화폐 통화와 밀접하게 연결되어 안정적인 평가를 보장함으로써 이 문제를 해결합니다. 따라서 스테이블 코인은 다양한 메커니즘을 통해 안정성을 유지할 수 있기 때문에 격변하는 시장에서 신뢰할 수 있는 안전 자산이라고 할 수 있습니다.









스테이블 코인은 수익의 안정성을 유지하기 위해 안정적인 디지털 채널을 제공합니다. 스테이블 코인은 유동성을 제공하고 보다 안정적인 형태의 탈중앙화 암호화폐 역할을 합니다. 그러나 스테이블 코인은 기본적으로 교환 및 담보 수단이며 고유의 투자 특성이 없습니다.









결론적으로, 한계에도 불구하고 스테이블 코인은 암호화폐 시장의 필수적인 부분으로 남아 있습니다. 스테이블 코인은 가치가 있는 자산으로 뒷받침되는 암호화폐이며, 다양한 규제 메커니즘에 따라 사전 정의된 범위 내에서 안정성을 유지할 수 있습니다. 따라서 스테이블 코인은 거래 수단의 역할을 할 뿐만 아니라, 거래자와 투자자를 위한 "안전한 피난처"가 되어 매우 안전한 장기 투자처로 간주됩니다. 스테이블 코인을 얻고 싶다면 MEXC에서 쉽고 빠르게 구매할 수 있습니다.



