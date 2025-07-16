강제 청산이란 무엇인가요?









강제 청산은 증거금이 유지 증거금 레벨에 도달하면 발생하며, 포지션을 청산해야 하므로 모든 유지 증거금을 잃게 됩니다. 이 프로세스는 공정 가격이 강제 청산 가격에 도달하면 트리거되며, 이 과정을 일반적으로 "포지션 청산"이라고 합니다.





강제 청산은 일반적으로 시장 변동성이 높은 기간 동안 선물 거래에서 발생합니다. 자산 가격이 크게 변동하는 경우 거래자의 계정 잔액이 유지 증거금 요구 사항을 충족하지 못할 수 있습니다. 이러한 상황을 해결하기 위해 거래 플랫폼은 사전 결정된 규칙에 따라 자동으로 강제 청산을 시작합니다.





예를 들어, 사용자가 특정 가치의 암호화폐 자산을 구매하기 위해 레버리지 거래에 참여했지만 가격이 하락하여 증거금이 부족해지면 거래 플랫폼은 자동으로 포지션의 일부 또는 전부를 매도하여 증거금 부족분을 충당합니다.





MEXC는 유동성 부족이나 시장 조작으로 인한 강제 청산을 방지하기 위해 공정 가격 표시 시스템을 사용합니다.













강제 청산 조건: 포지션 증거금 + 미실현 PNL ≤ 유지 증거금





롱 포지션: 강제 청산 가격 = (유지 증거금 - 포지션 증거금 + 평균 진입 가격 x 수량 x 액면가) / (수량 x 액면가)





숏 포지션: 강제 청산 가격 = (평균 진입 가격 x 수량 x 액면가 - 유지 증거금 +포지션 증거금) / (수량 x 액면가)





참고: 여기서는 거래 수수료가 생략되었습니다.









교차 마진 모드에서는 사용자의 모든 사용 가능한 증거금이 포지션 증거금으로 사용됩니다. 그러나 교차 마진 모드에서는 수익이 발생한 포지션의 미실현 손익을 다른 포지션의 증거금으로 사용할 수 없다는 점에 유의해야 합니다.





위의 공식을 통해 포지션 증거금을 수동으로 늘리면 진입 가격과의 거리를 늘릴 수 있음을 알 수 있습니다. 따라서 강제 청산 위험이 높은 사용자는 수동으로 증거금을 늘려 위험을 완화할 수 있습니다.









강제청산이 트리거되면 시스템은 주문 취소 실행, 롱 포지션과 숏 포지션 간 자전거래, 티어별 청산, 청산의 순서로 진행됩니다. 이 방식을 사용하면 사용자 리스크 한도에 따라 점진적으로 청산할 수 있으므로 모든 포지션의 전체 청산을 피하고 사용자의 리스크를 완화할 수 있습니다.





3.1 주문 취소 실행: 교차 마진 모드에서는 계좌의 모든 현재 주문이 취소됩니다. 격리 마진 모드에서 자동 증거금 추가가 활성화된 경우 선물 페어에 대한 모든 현재 주문이 취소됩니다. 주문 취소를 실행한 후에도 증거금 비율이 여전히 100% 이상이면 프로세스가 다음 단계로 계속 진행됩니다.





3.2 롱 및 숏 포지션 간 자전거래: 자전거래를 통해 롱 및 숏 포지션의 교차 마진 포지션이 동시에 감소합니다(이 단계는 교차 마진 모드에서 강제 청산 프로세스 중에만 적용 가능). 자전거래 실행 후에도 증거금 비율이 여전히 100% 이상이면 프로세스가 다음 단계로 진행됩니다.





3.3 티어별 강제 청산: 사용자의 포지션이 최하위 위험 한도 티어에 있는 경우 프로세스가 다음 단계로 바로 진행됩니다. 사용자 포지션의 위험 한도 티어가 1티어보다 높으면 티어를 낮춰야 합니다. 즉, 현재 티어에 있는 포지션의 일부가 파산 가격으로 강제 청산 엔진에 인수되어 위험 한도 티어가 낮아집니다. 그런 다음 증거금 비율을 낮춘 후 유지 증거금 비율을 기준으로 증거금 비율을 다시 계산합니다. 증거금률이 여전히 100% 이상이면 최하위 티어에 도달할 때까지 위험 한도 티어를 계속 낮춥니다.





3.4 강제 청산: 포지션이 최하위 티어에 있지만 증거금 비율이 100% 이상인 경우 남은 포지션은 강제 청산 엔진이 파산 가격으로 인수합니다. (강제 청산 인수 프로세스는 매칭 시스템을 우회하므로 파산 가격은 시장가 거래 기록이나 차트에 표시되지 않습니다).









사용자의 포지션이 강제 청산 엔진에 의해 파산 가격으로 인수될 때, 남은 포지션이 파산 가격보다 유리한 가격으로 시장에서 체결될 수 있는 경우 잔여 증거금이 보험 기금에 추가됩니다.





파산 가격보다 유리한 가격으로 포지션을 체결할 수 없는 경우 강제 청산으로 인한 손실은 보험 기금으로 보상됩니다. 보험금이 손실을 보상하기에 충분하지 않으면 자동 디레버리징 시스템이 강제 청산된 포지션을 인수합니다.













증거금을 추가하거나 레버리지를 낮추어 강제 청산 위험을 완화할 수 있습니다. 이를 통해 강제 청산 가격이 시장 가격에서 멀어집니다.









스탑로스 가격을 설정하는 것은 강제 청산을 피하고 손실을 제한하고 주문이 청산되는 것을 방지하는 효과적인 방법입니다.





극심한 시장 변동성 또는 청산 가능한 포지션 부족 등의 요인으로 인해 TP/SL 주문이 실패할 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 성공적으로 트리거되면 주문은 시장가로 청산하게 되지만, 시장 변동으로 인해 시장가 주문이 즉시 실행되지 않아 설정 가격과 차이가 날 수 있습니다.









선물 거래 페이지의 기본 설정에서 강제 청산 알림을 활성화하고 증거금 비율을 설정하세요. MEXC는 포지션의 증거금 비율이 귀하가 설정한 값에 도달하거나 초과할 때 경고를 보내며, 포지션당 30분마다 최대 1번의 경고를 보냅니다.













레버리지 도구를 사용하면 더 큰 수익을 달성하는 데 도움이 될 수 있지만 그에 따른 위험도 따릅니다. 선물 거래 시 플랫폼에서 제공하는 도구를 활용하고 합리적인 거래 전략을 채택함으로써 강제 청산을 피할 수 있습니다.