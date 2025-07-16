증거금 및 손익 계산

MEXC는 두 가지 유형의 선물 거래를 제공합니다: USDT-M 선물 (선도 계약)과 코인-M 선물 (인버스 계약)입니다. 계산 원리는 비슷하지만 몇 가지 차이점이 있습니다. 아래에서 구체적인 예시와 설명을 제공해드리겠습니다. 참고: 다음 계산은 증거금 계산을 명확하고 간결하게 하기 위해 매우 복잡한 논리를 피했습니다.









MEXC 무기한 선물에서는 포지션을 오픈하려면 일정 금액의 증거금이 필요합니다. 마진 거래 과정에서 다음 사항에 주의하는 것이 중요합니다.









포지션을 오픈하는 데 필요한 최소 증거금 금액입니다. 또한 오픈 증거금 비율 (포지션 가치/포지션 증거금)도 레버리지 배수를 반영합니다.









포지션을 유지하기 위한 최소 증거금 요건입니다. 이 비율 아래로 떨어지면 청산 또는 부분 청산이 시작됩니다.









오픈 증거금 및 가능한 거래 수수료를 포함하여 포지션을 오픈하기 위해 동결되어야 하는 총 자산입니다.









무기한 선물에서 증거금은 포지션을 오픈하는 데 필요한 주문 비용을 의미합니다. 실제 거래 수수료 또는 리베이트는 궁극적으로 주문 (유형)이 실행되는 방식에 따라 결정됩니다. ( 메이커는 유동성 공급자이고, 테이커는 유동성 소비자입니다.









증거금 금액 = 평균 진입 가격 x 오픈 수량 x 선물 액면가 / 레버리지 배수









증거금 금액 = 오픈 수량 x 선물 액면가 / (레버리지 배수 x 평균 진입가)









USDT-M 선물:





200배 레버리지를 사용하고 50,000 USDT/BTC 가격에 10,000 cont BTC/USDT에 대한 지정가 주문을 제출하고 선물 액면가는 각 cont당 0.0001 BTC인 경우:





증거금 금액 = (10,000 cont x 0.0001 BTC/cont x 50,000 USDT/BTC) / 200배 레버리지 = 250 USDT





Coin-M 선물:





125배 레버리지를 사용하여 50,000 USD/BTC 가격에 100 cont BTC/USD에 대한 지정가 주문을 제출하고 선물 액면가는 cont당 100 USD인 경우:





증거금 금액 = 100 cont x 100 USD / (50,000 USD/BTC x 125배 레버리지) = 0.0016 BTC









사용자의 손익 (PNL)은 거래 수수료, 펀딩 비용 (수입 또는 지출), 포지션 마감 손익이라는 세 가지 요소의 영향을 받습니다.









유동성 소비자 또는 테이커로서 포지션 가치 x 테이커 수수율로 계산된 수수료가 부과됩니다.





유동성 공급자 또는 메이커로서 포지션 가치 x 메이커 수수료율로 계산된 수수료가 부과됩니다.









펀딩 비율 (양수 또는 음수)과 포지션 방향 (롱 또는 숏)에 따라 펀딩 비용을 받거나 발생하게 됩니다.





펀딩 비용 = 펀딩 비율 x 포지션 가치.





포지션 가치 = 포지션 수량 (토큰) x 공정 가격.













USDT-M 선물:





롱 포지션: (청산 가격 - 평균 진입 가격) x 포지션 수량 x 액면가





숏 포지션: (평균 진입 가격 - 청산 가격) x 포지션 수량 x 액면가





Coin-M 선물:





롱 포지션: (1 / 평균 진입 가격 - 1 / 청산 가격) x 포지션 수량 x 액면가





숏 포지션의: (1 / 청산 가격 - 1 / 평균 진입 가격) x 포지션 수량 x 액면가









USDT-M 선물:





롱 포지션: (공정 가격 - 평균 진입 가격) x 포지션 수량 x 액면가





숏 포지션: (평균 진입 가격 - 공정 가격) x 포지션 수량 x 액면가





Coin-M 선물:





롱 포지션: (1 / 평균 진입 가격 - 1 / 공정 가격) x 포지션 수량 x 액면가





숏 포지션: (1 / 공정 가격 - 1 / 평균 진입 가격) x 포지션 수량 x 액면가









USDT-M 선물을 예로 들어 설명합니다:





테이커로서 50,000 USDT/BTC의 가격으로 BTC/USDT 무기한 선물에서 10,000 cont의 롱 포지션을 오픈한다고 가정해 보겠습니다:





테이커 수수료율 = 0.02%, 메이커 수수료율 = 0.00%, 펀딩 비율 = -0.025%, 현재 시장가 = 50,000 USDT/BTC인 경우, 다음과 같이 계산된 거래 수수료가 발생합니다:





50,000 USDT/BTC x 10,000 cont x 0.0001 BTC/cont x 0.02% = 10 USDT





펀딩 비율이 음수인 경우 다음과 같이 계산된 펀딩 비용을 받게 됩니다:





50,000 USDT/BTC x 10,000 cont x 0.0001 BTC/cont x (-0.025%) = -12.5 USDT(수령할 펀딩 비용)





메이커로서 60,000 USDT/BTC의 가격으로 10,000 cont의 포지션을 청산한다고 가정해 보겠습니다:





청산 손익 = (60,000 USDT/BTC - 50,000 USDT/BTC) x 10,000 cont x 0.0001 BTC/cont = 10,000 USDT





청산 수수료 = 60,000 USDT/BTC x 10,000 cont x 0.0001 BTC/cont x 0.00% = 0 USDT





따라서 이 시나리오에서 실현된 총 손익은 다음과 같이 계산됩니다:





= 청산 손익 - 펀딩 비용 - 테이커 수수료 - 메이커 수수료





= 10,000 USDT -（- 12.5 USDT）- 10 USDT - 0 USDT





= 10,002.5 USDT









펀딩 비율 정산 시 현재 공정 가격을 기준으로 포지션 가치를 산정합니다.





계산 결과는 참고용이며, 구체적인 상황은 MEXC 선물 상품 규정을 따릅니다.





튜토리얼과 가이드는 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 실제 운영 체제를 참조하세요.









MEXC 무기한 선물은 포지션 오픈 시 일정 금액의 증거금이 필요합니다. 오픈 증거금은 포지션 오픈에 필요한 최소 금액으로 레버리지 배수를 반영합니다. 유지 증거금은 포지션 유지를 위한 최소 요건으로, 이보다 낮아지면 강제 청산될 수 있습니다. 오픈 비용에는 오픈 증거금과 잠재적 거래 수수료가 포함됩니다. 주문 비용 계산은 선물 유형과 가격에 따라 달라집니다. 손익은 거래 수수료, 펀딩 비용, 청산 손익의 영향을 받습니다. 유동성 소비자, 즉 테이커는 포지션 가치에 테이커 수수료율을 곱한 금액만큼 수수료를 지불합니다. 유동성 공급자, 즉 메이커는 포지션 가치에 메이커 수수료율을 곱한 수수료를 지불합니다. 펀딩 비율과 포지션 방향에 따라 펀딩 비용을 받거나 지불하게 되며, 펀딩 비율에 포지션 가치를 곱한 금액과 동일한 금액이 지급됩니다.





면책조항: 암호화폐 거래에는 위험이 수반됩니다. 이 정보는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 아무런 책임을 지지 않습니다.



