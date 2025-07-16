탈중앙화 대출이란?





DEX 거래소와 마찬가지로 탈중앙화 대출 역시 탈중앙화 금융의 핵심 요소 중 하나입니다. 2020년 여름의 탈중앙화 금융 (DeFi)가 다양한 DEX 간의 경쟁으로 유동성 경쟁을 촉발했다면, 컴파운드 대출과 DEX의 통합은 흥미로운 트렌드의 프롤로그가 될 것입니다.









기존 금융 시스템에서는 사용자가 금융 서비스를 이용하려면 은행 계좌가 있어야 하고 신원 확인을 완료해야 합니다. 대출과 같은 활동을 위해서는 상당한 개인 정보 및 담보 정보를 제공해야 하며, 이 과정에서 여러 단계의 조사를 거쳐야 하므로 번거로운 절차가 될 수 있습니다.





탈중앙화 금융(DeFi) 서비스의 경우, 담보를 제공할 수 있는 사람이라면 누구나 제3자에게 정보를 공개할 필요 없이 대출을 완료할 수 있습니다. 대출자는 암호화폐 자산을 담보로 제공하고 이자를 지불하여 대출을 받을 수 있고, 대출자는 플랫폼에 자산을 입금하여 이자를 받을 수 있습니다.





승인 없이도 운영할 수 있는 탈중앙화 금융 (DeFi)의 핵심은 스마트 컨트랙트를 사용해 대출 관계를 촉진하는 데 있습니다. 모든 대출 조건은 사전에 스마트 컨트랙트에 인코딩되며, 조건이 충족되면 당사자 간의 대출 관계는 컨트랙트 내에서 자동으로 실행됩니다. 따라서 제3자의 유지 및 관리가 필요하지 않습니다.





탈중앙화 대출은 기존 금융에 존재하는 수많은 장벽을 무너뜨렸습니다. 한편으로는 암호화폐 자산의 활용도를 높였고, 다른 한편으로는 더 많은 사용자가 암호화폐를 보유함으로써 불로소득을 창출할 수 있게 했습니다. 이러한 현상은 탈중앙화 금융 (DeFi)의 폭발적인 성장과 암호화폐 세계의 발전을 이끈 핵심 원동력이었습니다.









현재 탈중앙화 금융 (DeFi)의 주요 대출 방식은 다음 세 가지 유형으로 분류할 수 있습니다:









대출 과정에서 양 당사자는 플랫폼에서 주문을 하고 플랫폼은 중매인 역할을 합니다. 또한 대출자가 제때 상환할 수 없는 경우 플랫폼은 자동으로 청산 절차를 시작합니다. 이러한 유형의 서비스를 제공하는 플랫폼으로는 dYdX, dharma 등이 있습니다. P2P 모델은 매치메이킹이 필요하므로 상대적으로 효율성이 떨어질 수 있습니다.









이 모델에서 가장 잘 알려진 플랫폼 중 하나는 이더리움 블록체인을 기반으로 하는 Maker입니다. Maker에서 사용자는 이더를 예치하고 미국 달러에 고정된 다이(DAI)라는 스테이블코인을 빌릴 수 있습니다. 이 플랫폼은 담보 비율을 150% 이상으로 유지해야 합니다.





Maker의 특징은 MKR 토큰 보유자의 투표를 통해 이자율이 결정된다는 점입니다. 그러나 이러한 탈중앙화된 거버넌스 방식으로 인해 이자율은 상당히 변동성이 클 수 있습니다. 예를 들어, 한 달 만에 2.5%에서 19.5%로 상승한 적이 있습니다.









이는 현재 시장에서 가장 주류적인 탈중앙화 금융 (DeFi) 대출 및 차입 모델입니다. 두 개의 주요 플랫폼인 Compound와 Aave가 이 모델을 활용합니다.





유동성 풀 거래 모델은 전통적인 은행 대출 방식과 비슷합니다. 사용자는 필요에 따라 입출금할 수 있으며, 유동성 자금 풀에 대출자의 자금을 모을 수 있습니다. 풀에 충분한 자본이 있는 한, 대출자는 언제든지 자금을 이용할 수 있습니다. 이 시스템은 알고리즘을 사용하여 수요와 공급의 균형을 맞추고 이자율을 설정합니다.





Compound





Compound는 모든 사용자가 플랫폼의 유동성 풀에 자산을 입금할 수 있도록 합니다. 지분 증명 토큰 메커니즘의 설계는 업계에서도 널리 채택되고 있습니다. 사용자가 자산을 제공하면 소유권 증명으로 Compound에서 cTokens을 받게 됩니다. cToken의 환율은 자산의 이자에 따라 결정되며, 시간이 지남에 따라 가치가 증가합니다. 입금 사용자는 cTokens를 보유하기만 하면 자동으로 이자를 받을 수 있습니다.





Aave





Aave는 유동성 풀 모델에 기반한 대출 프로토콜 플랫폼이기도 합니다. 사용자는 언제든지 자산을 예치하여 이자를 받거나 다른 유형의 자산을 빌려줄 수 있습니다. 이 외에도 Aave는 무담보 대출인 'flash loans'이라는 탈중앙화 금융 (DeFi) 분야의 선구적인 상품을 도입했습니다.





플래시 론은 담보 없이도 대출이 가능하지만, 이자를 포함한 대출과 상환이 단일 이더리움 블록(15초) 내에 완료되어야 한다는 조건이 있습니다. 블록 내에서 작업이 완료되지 않으면 스마트 컨트랙트는 전체 프로토콜과 자산 안전을 보장하기 위해 이전의 모든 작업을 취소합니다.





플래시 론은 다양한 탈중앙화 금융 (DeFi) 디앱에서 차익 거래를 수행할 때 자본 효율성을 제공하기 때문에 차익 거래자에게 특히 유용합니다.





Maker





Maker는 가장 초기의 탈중앙 금융 대출 프로토콜 중 하나입니다. Maker를 통해 사용자는 토큰을 과다 담보로 설정하여 DAI를 생성할 수 있으며, 이를 통해 과다 담보 대출이 가능합니다. 현재 Maker는 30개 이상의 다양한 토큰을 담보로 지원합니다. DAI는 미국 달러에 페깅된 탈중앙화 스테이블코인입니다. Maker는 대출 프로토콜일 뿐만 아니라 스테이블코인 DAI의 발행자 역할도 하고 있습니다.









지금까지 다양한 모델을 소개해드리며 탈중앙화 금융(DeFi) 상품에 대한 기초적인 이해도를 쌓았습니다. 하지만 탈중앙 금융 공간에서 자금 이동이 비수탁적이고 효율적이라는 특성을 고려할 때, 탈중앙화 금융 (DeFi)가 어떻게 대출자와 플랫폼 모두의 안전을 보장하는지 궁금하신 적이 있으신가요?





탈중앙화 금융 (DeFi)에는 전통적인 신용 지표가 없기 때문에 모든 주요 플랫폼의 핵심 원칙은 과잉담보입니다. 이는 엄격한 청산 프로세스를 구현하는 스마트 컨트랙트를 통해 시행됩니다.





초과담보는 채무 불이행 위험을 어느 정도 완화하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 대출자가 100 USDT를 대출할 경우, 플랫폼은 최소 150 USDT 상당의 이더리움을 담보로 요구할 수 있습니다. 담보 가치가 100 USDT로 떨어지면 대출자는 더 많은 담보를 입금해야 하거나, 스마트 콘트랙트가 대출자의 자산을 보호하기 위해 담보를 매각할 수 있습니다. 실제 플랫폼에서는 담보 가치가 120 USDT 미만으로 떨어지면 담보금 충전 알림을 보내거나 부분 청산을 시작하는 등 더 엄격한 조치를 취할 수도 있습니다.





그러나 암호화폐의 높은 변동성은 그 자체로 위험을 수반합니다. 급격한 폭락이 발생할 확률은 낮지만, 블랙 스완 이벤트가 발생하면 탈중앙 금융 플랫폼의 보안에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 컨트랙트 취약점으로 인해 탈중앙 금융 플랫폼에서 자산이 도난당한 사례도 있었습니다. 따라서 사용자는 탈중앙화 금융 (DeFi)의 유연성과 편리함을 누릴 수 있지만, 이자 수익과 초기 투자금을 모두 잃을 수 있으므로 원금 보호를 위한 적절한 자금 관리에도 주의를 기울여야 합니다.









탈중앙화 금융(DeFi)은 스마트 컨트랙트를 통해 대출과 차입을 혁신하여 제3자 인증이 필요 없게 합니다. 따라서 사용자의 진입 장벽이 크게 낮아집니다. 또한, 자본 활용도를 더욱 높일 수 있는 레버리지 대출과 같은 혁신적인 대출 모델이 등장하면서 탈중앙화 금융 (DeFi) 공간은 계속 진화하고 있습니다. 탈중앙화 금융 (DeFi) 대출 시장은 미래에 대한 엄청난 잠재력을 지니고 있으며, 발전함에 따라 상당한 성장과 혁신의 여지가 있습니다.



