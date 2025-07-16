선물 정보 페이지의 용어 설명

선물 거래 초보자는 MEXC 선물 페이지에서 거래할 때 이러한 전문 용어와 그 의미에 익숙하지 않을 수 있습니다. MEXC 선물 거래 페이지에는 각 거래 페어에 대한 관련 정보가 제공됩니다. USDT-M 무기한 선물 거래 페어인 BTC/USDT를 예로 들어보겠습니다. MEXC 홈페이지를 클릭하고 내비게이션 바에서 [선물거래] - [USDT-M 선물]을 선택선물 거래 초보자는 MEXC 선물 페이지에서 거래할 때 이러한 전문 용어와 그 의미에 익숙하지 않을 수 있습니다. MEXC 선물 거래 페이지에는 각 거래 페어에 대한 관련 정보가 제공됩니다. USDT-M 무기한 선물 거래 페어인 BTC/USDT를 예로 들어보겠습니다. MEXC 홈페이지를 클릭하고 내비게이션 바에서 [선물거래] - [USDT-M 선물]을 선택
선물 거래 초보자는 MEXC 선물 페이지에서 거래할 때 이러한 전문 용어와 그 의미에 익숙하지 않을 수 있습니다. MEXC 선물 거래 페이지에는 각 거래 페어에 대한 관련 정보가 제공됩니다. USDT-M 무기한 선물 거래 페어인 BTC/USDT를 예로 들어보겠습니다.

MEXC 홈페이지를 클릭하고 내비게이션 바에서 [선물거래] - [USDT-M 선물]을 선택하면 USDT-M 선물 페이지로 들어갑니다.


BTC/USDT 거래 페어를 검색하여 선택한 후 [거래 규칙] - [모든 선물 거래 규칙 보기]를 클릭하여 선물 정보 페이지로 들어갑니다.


첫 번째 탭인 [선물 세부 정보]를 선택합니다. 이 페이지에는 BTC/USDT 거래 페어에 대한 자세한 선물 정보가 표시됩니다. 드롭다운 메뉴를 사용하여 다른 거래 페어를 선택하고 관련 선물 세부 정보를 볼 수도 있습니다.


세부 정보 페이지의 용어 정의


1. 선물 기본 정보


무기한 선물: 무기한 선물 계약이라고도 하는 무기한 선물은 기존 금융 선물 계약에서 발전한 것으로, 주요 차이점은 무기한 선물에는 결제일이 없다는 것입니다. 즉, 강제청산으로 인해 포지션이 청산되지 않는 한 무기한 오픈 상태로 유지됩니다.

인덱스 가격: 주요 주요 거래소의 가격을 참조하고 해당 가격의 가중 평균을 계산하여 얻은 종합 가격 지수입니다. 현재 페이지에 표시되는 인덱스 가격은 BTC 인덱스 가격입니다. BTC의 인덱스 가격은 BYBIT, HUOBI 및 MEXC의 가격을 참조하여 구합니다.

공정 가격: 인덱스 가격과 시장 가격을 기준으로 계산된 선물의 실시간 공정 가격입니다. 포지션의 미실현 손익을 계산하고 포지션 청산을 결정하는 데 사용됩니다. 가격 조작을 방지하기 위해 선물의 최신 가격에서 벗어날 수 있습니다.

선물 액면가(1 Cont): 선물 1 Cont의 가치를 나타냅니다. USDT-M 선물의 경우, 각 Cont는 토큰 수량으로 측정됩니다. Coin-M 선물의 경우, 각 Cont는 미국 달러로 측정됩니다. 예를 들어, BTC의 선물 액면가는 1 Cont = 0.0001 BTC입니다.

최소 가격 변동: 선물의 계약당 최소 가격 변동폭입니다. 예를 들어 BTC의 최소 가격 변동폭은 0.1입니다.

최소 주문 금액: 선물 단일 주문에 대한 최소 주문 수량입니다. 예를 들어, BTC의 최소 거래 금액은 0.0001 BTC입니다.

지정가 주문 가격 상한/가격 하한 비율: 매수 지정가 주문 가격은 (1 + 가격상한비율) * 인덱스 가격보다 낮거나 같아야 합니다. 매도 지정가 주문 가격은 (1 - 가격하한비율) * 인덱스 가격보다 높거나 같아야 합니다.

최대 미체결 주문 수량: 각 거래 페어 대한 최대 지정가 주문 수입니다.

가격 보호: 가격 보호 기능을 활성화한 후 TP/SL(트리거 주문)이 트리거 가격에 도달하고 선물의 최신 가격과 공정 가격의 가격 차이가 해당 선물에 대해 설정된 한계치를 초과하는 경우 TP/SL(트리거 주문)이 거부됩니다. 가격 보호는 활성화한 경우에만 적용되며 활성화하기 전에 체결한 과거 주문에는 적용되지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.

2. 증거금


초기 증거금: 포지션 오픈에 필요한 최소 증거금 금액입니다.

초기 증거금률: 포지션 오픈 시점의 포지션 가치를 포지션 증거금으로 나눈 값입니다. 초기 증거금률은 레버리지 배수에 해당합니다.

유지 증거금: 포지션 유지에 필요한 최소 증거금입니다. 포지션의 증거금 잔액이 유지 증거금 아래로 떨어지면 포지션이 청산되거나 감소합니다. 유지 증거금 = 포지션 액면가 * 유지 증거금률

유지 증거금률: 유지 증거금률은 사용자의 포지션 수량에 따라 계산되며 레버리지 배수의 영향을 받지 않습니다.

위험 한도: MEXC는 모든 거래 계정에 대해 위험 한도 메커니즘을 구현하여 티어별 증거금 모델을 사용하여 리스크를 관리합니다. 레버리지 배수는 포지션 수량에 따라 결정되며, 포지션 수량이 클수록 낮은 레버리지 배수를 사용할 수 있습니다. 사용자는 레버리지 배수를 직접 조정할 수 있으며 초기 증거금률은 사용자가 선택한 레버리지 배수를 기준으로 계산됩니다.

부가가치 위험 한도: 다른 토큰에 대한 무기한 선물은 다른 위험 한도와 증분 제한 티어에 해당합니다. 예를 들어 ZK 무기한 선물의 위험 한도는 5티어로 나뉩니다.


3. 수수료


펀딩 비율: 무기한 선물 시장 가격과 현물 시장 가격의 가격 차이에 따라 펀딩 비용은 롱 트레이더와 숏 트레이더 간에 주기적으로 교환됩니다. 시장이 상승장일 때 펀딩 비율은 플러스이며 무기한 선물 거래의 매수 트레이더는 매도 트레이더에게 펀딩 비용을 지불합니다. 반대로 시장이 하락장일 때는 펀딩 비율이 마이너스가 되며 무기한 선물 거래의 숏 트레이더는 롱 트레이더에게 펀딩 비용을 지불하게 됩니다.

참고: 펀딩 비율은 시장 심리에 따라 변동하며 거래 페어에 따라 펀딩 비율이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 최신 펀딩 비율을 참조하시기 바랍니다.

청구 주기: 일반적으로 MEXC의 모든 무기한 선물에 대한 펀딩 비용은 8시간마다 계산됩니다.

포지션 디레버리징(ADL): 트레이더의 포지션이 청산되면 남은 포지션은 MEXC의 무기한 선물 청산 시스템에 의해 인수됩니다. 청산된 포지션이 시장에서 청산될 수 없고 시장 가격이 파산 가격에 도달하면 자동 디레버리징 시스템은 반대 방향으로 포지션을 보유한 트레이더의 포지션을 감소시킵니다. 디레버리징 순서는 레버리지와 수익률에 따라 결정됩니다.

미실현 손익: 포지션을 청산하기 전에 표시되는 매수/매도 포지션의 손익입니다.
롱: 수량(cont) * 선물 액면가(cont) * (공정가 - 평균 진입가)
숏: 수량 (cont) * 선물 액면가(cont) * (평균 진입가 - 공정가)

손익분기점: 포지션 청산 후 표시되는 롱/숏 포지션의 손익분기점입니다.
롱: 수량(cont) * 선물 크기(cont) * (평균 종가 - 평균 진입가)
숏: 수량(cont) * 선물 크기(cont) * (평균 진입가 - 평균 종가)

유동성 메이커: 기존 주문과 즉시 체결되지 않지만 호가창에 남아 시장에 유동성을 공급하는 주문을 하는 거래자를 말합니다.

유동성 메이커 거래 수수료: 유동성 메이커에게 부과되는 수수료율입니다. MEXC 플랫폼의 메이커 수수료율은 0%입니다.

유동성 테이커: 기존 주문과 즉시 매칭되는 주문을 제출하여 시장의 유동성을 소비하는 트레이더를 말합니다.

유동성 테이커 거래 수수료: 유동성 테이커에게 부과되는 수수료율입니다. MEXC 무기한 선물 시장에서 테이커 수수료율은 0.02%입니다.

강제청산 거래 수수료: 사용자의 포지션이 강제청산될 때 MEXC는 일정 비율을 강제청산 수수료로 부과합니다. 예를 들어, BTC 무기한 선물의 청산 수수료율은 0.02%입니다.

4. 기타


포지션 디레버리징(ADL): 거래자의 포지션이 청산되면 남은 포지션은 MEXC의 무기한 선물 청산 시스템에 의해 인수됩니다. 청산된 포지션이 시장에서 청산될 수 없고 시장 가격이 파산 가격에 도달하면 포지션 디레버리징 시스템은 반대 방향으로 포지션을 보유한 거래자의 포지션을 감소시킵니다. 디레버리징 순서는 레버리지와 수익률에 따라 결정됩니다.


선물 거래와 관련된 용어를 이해하는 것은 선물 도구 사용법을 배우는 첫 단계에 불과합니다. 다음으로 거래를 통해 실전 경험을 쌓아야 합니다. 선물을 거래하기 전에 MEXC에서 제공하는 선물 모의 거래 플랫폼을 사용하여 연습할 수 있습니다. 익숙해지면 실거래 선물 거래로 넘어갈 수 있습니다.


고지사항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC Learn은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 리스크를 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

