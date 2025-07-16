선물 정보 페이지의 용어 설명





선물 거래 초보자는 MEXC 선물 페이지에서 거래할 때 이러한 전문 용어와 그 의미에 익숙하지 않을 수 있습니다. MEXC 선물 거래 페이지에는 각 거래 페어에 대한 관련 정보가 제공됩니다. USDT-M 무기한 선물 거래 페어인 BTC/USDT를 예로 들어보겠습니다.





MEXC 홈페이지를 클릭하고 내비게이션 바에서 [선물거래] - [USDT-M 선물]을 선택하면 USDT-M 선물 페이지로 들어갑니다.









BTC/USDT 거래 페어를 검색하여 선택한 후 [거래 규칙] - [모든 선물 거래 규칙 보기]를 클릭하여 선물 정보 페이지로 들어갑니다.









첫 번째 탭인 [선물 세부 정보]를 선택합니다. 이 페이지에는 BTC/USDT 거래 페어에 대한 자세한 선물 정보가 표시됩니다. 드롭다운 메뉴를 사용하여 다른 거래 페어를 선택하고 관련 선물 세부 정보를 볼 수도 있습니다.

















무기한 선물: 무기한 선물 계약이라고도 하는 무기한 선물은 기존 금융 선물 계약에서 발전한 것으로, 주요 차이점은 무기한 선물에는 결제일이 없다는 것입니다. 즉, 강제청산으로 인해 포지션이 청산되지 않는 한 무기한 오픈 상태로 유지됩니다.





인덱스 가격: 주요 주요 거래소의 가격을 참조하고 해당 가격의 가중 평균을 계산하여 얻은 종합 가격 지수입니다. 현재 페이지에 표시되는 인덱스 가격은 BTC 인덱스 가격입니다. BTC의 인덱스 가격은 BYBIT, HUOBI 및 MEXC의 가격을 참조하여 구합니다.





공정 가격: 인덱스 가격과 시장 가격을 기준으로 계산된 선물의 실시간 공정 가격입니다. 포지션의 미실현 손익을 계산하고 포지션 청산을 결정하는 데 사용됩니다. 가격 조작을 방지하기 위해 선물의 최신 가격에서 벗어날 수 있습니다.





선물 액면가(1 Cont): 선물 1 Cont의 가치를 나타냅니다. USDT-M 선물의 경우, 각 Cont는 토큰 수량으로 측정됩니다. Coin-M 선물의 경우, 각 Cont는 미국 달러로 측정됩니다. 예를 들어, BTC의 선물 액면가는 1 Cont = 0.0001 BTC입니다.





최소 가격 변동: 선물의 계약당 최소 가격 변동폭입니다. 예를 들어 BTC의 최소 가격 변동폭은 0.1입니다.





최소 주문 금액: 선물 단일 주문에 대한 최소 주문 수량입니다. 예를 들어, BTC의 최소 거래 금액은 0.0001 BTC입니다.





지정가 주문 가격 상한/가격 하한 비율: 매수 지정가 주문 가격은 (1 + 가격상한비율) * 인덱스 가격보다 낮거나 같아야 합니다. 매도 지정가 주문 가격은 (1 - 가격하한비율) * 인덱스 가격보다 높거나 같아야 합니다.





최대 미체결 주문 수량: 각 거래 페어 대한 최대 지정가 주문 수입니다.





가격 보호: 가격 보호 기능을 활성화한 후 TP/SL(트리거 주문)이 트리거 가격에 도달하고 선물의 최신 가격과 공정 가격의 가격 차이가 해당 선물에 대해 설정된 한계치를 초과하는 경우 TP/SL(트리거 주문)이 거부됩니다. 가격 보호는 활성화한 경우에만 적용되며 활성화하기 전에 체결한 과거 주문에는 적용되지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.









초기 증거금: 포지션 오픈에 필요한 최소 증거금 금액입니다.





초기 증거금률: 포지션 오픈 시점의 포지션 가치를 포지션 증거금으로 나눈 값입니다. 초기 증거금률은 레버리지 배수에 해당합니다.





유지 증거금: 포지션 유지에 필요한 최소 증거금입니다. 포지션의 증거금 잔액이 유지 증거금 아래로 떨어지면 포지션이 청산되거나 감소합니다. 유지 증거금 = 포지션 액면가 * 유지 증거금률





유지 증거금률: 유지 증거금률은 사용자의 포지션 수량에 따라 계산되며 레버리지 배수의 영향을 받지 않습니다.





위험 한도: MEXC는 모든 거래 계정에 대해 위험 한도 메커니즘을 구현하여 티어별 증거금 모델을 사용하여 리스크를 관리합니다. 레버리지 배수는 포지션 수량에 따라 결정되며, 포지션 수량이 클수록 낮은 레버리지 배수를 사용할 수 있습니다. 사용자는 레버리지 배수를 직접 조정할 수 있으며 초기 증거금률은 사용자가 선택한 레버리지 배수를 기준으로 계산됩니다.





부가가치 위험 한도: 다른 토큰에 대한 무기한 선물은 다른 위험 한도와 증분 제한 티어에 해당합니다. 예를 들어 ZK 무기한 선물의 위험 한도는 5티어로 나뉩니다.













펀딩 비율: 무기한 선물 시장 가격과 현물 시장 가격의 가격 차이에 따라 펀딩 비용은 롱 트레이더와 숏 트레이더 간에 주기적으로 교환됩니다. 시장이 상승장일 때 펀딩 비율은 플러스이며 무기한 선물 거래의 매수 트레이더는 매도 트레이더에게 펀딩 비용을 지불합니다. 반대로 시장이 하락장일 때는 펀딩 비율이 마이너스가 되며 무기한 선물 거래의 숏 트레이더는 롱 트레이더에게 펀딩 비용을 지불하게 됩니다.





참고: 펀딩 비율은 시장 심리에 따라 변동하며 거래 페어에 따라 펀딩 비율이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 : 펀딩 비율은 시장 심리에 따라 변동하며 거래 페어에 따라 펀딩 비율이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 최신 펀딩 비율 을 참조하시기 바랍니다.





청구 주기: 일반적으로 MEXC의 모든 무기한 선물에 대한 펀딩 비용은 8시간마다 계산됩니다.





포지션 디레버리징(ADL): 트레이더의 포지션이 청산되면 남은 포지션은 MEXC의 무기한 선물 청산 시스템에 의해 인수됩니다. 청산된 포지션이 시장에서 청산될 수 없고 시장 가격이 파산 가격에 도달하면 자동 디레버리징 시스템은 반대 방향으로 포지션을 보유한 트레이더의 포지션을 감소시킵니다. 디레버리징 순서는 레버리지와 수익률에 따라 결정됩니다.





미실현 손익: 포지션을 청산하기 전에 표시되는 매수/매도 포지션의 손익입니다.

롱: 수량(cont) * 선물 액면가(cont) * (공정가 - 평균 진입가)

숏: 수량 (cont) * 선물 액면가(cont) * (평균 진입가 - 공정가)





손익분기점: 포지션 청산 후 표시되는 롱/숏 포지션의 손익분기점입니다.

롱: 수량(cont) * 선물 크기(cont) * (평균 종가 - 평균 진입가)

숏: 수량(cont) * 선물 크기(cont) * (평균 진입가 - 평균 종가)





유동성 메이커: 기존 주문과 즉시 체결되지 않지만 호가창에 남아 시장에 유동성을 공급하는 주문을 하는 거래자를 말합니다.





유동성 메이커 거래 수수료: 유동성 메이커에게 부과되는 수수료율입니다. MEXC 플랫폼의 메이커 수수료율은 0%입니다.





유동성 테이커: 기존 주문과 즉시 매칭되는 주문을 제출하여 시장의 유동성을 소비하는 트레이더를 말합니다.





유동성 테이커 거래 수수료: 유동성 테이커에게 부과되는 수수료율입니다. MEXC 무기한 선물 시장에서 테이커 수수료율은 0.02%입니다.





강제청산 거래 수수료: 사용자의 포지션이 강제청산될 때 MEXC는 일정 비율을 강제청산 수수료로 부과합니다. 예를 들어, BTC 무기한 선물의 청산 수수료율은 0.02%입니다.









선물 거래와 관련된 용어를 이해하는 것은 선물 도구 사용법을 배우는 첫 단계에 불과합니다. 다음으로 거래를 통해 실전 경험을 쌓아야 합니다. 선물을 거래하기 전에 MEXC에서 제공하는 선물 모의 거래 플랫폼을 사용하여 연습할 수 있습니다. 익숙해지면 실거래 선물 거래로 넘어갈 수 있습니다.

