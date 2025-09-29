예측 선물이란 무엇인가? 간단하고 접근하기 쉬운 선물 거래 방법





암호화폐 선물 거래는 높은 레버리지와 상승 및 하락 시장 모두에서 수익을 낼 수 있는 능력으로 수많은 투자자를 끌어모읍니다. 그러나 마진, 레버리지, 청산 가격과 같은 복잡한 메커니즘은 종종 많은 초보자를 주저하게 만듭니다. 진입 장벽을 낮추기 위해 MEXC는 예측 선물 을 도입했습니다. 이 기능은 전통적인 선물의 복잡성을 제거하고 거래를 핵심 원칙으로 되돌립니다: 시장이 상승할지 하락할지 결정하는 것입니다.

















예측 선물 은 트레이더가 특정 기간 내에 암호화폐 가격이 상승할지 하락할지 예측할 수 있게 합니다. 각 선물 포지션은 트레이더의 가격 방향 예측을 나타냅니다. 예측이 맞으면 트레이더는 수익을 얻습니다. 예측이 틀리면 트레이더의 손실은 해당 선물 포지션에 걸린 USDT 금액으로 제한됩니다.









수익: 예측 선물 포지션에서 발생할 수 있는 잠재적 수익.

투자 금액: 투자하는 USDT 금액으로, 최대 손실 가능 금액을 의미함

상승: 상승을 선택하면 정산 시 인덱스 가격이 더 높을 것이라고 예상하는 경우 선택

하락: 하락을 선택하면 정산 시 인덱스 가격이 더 낮을 것이라고 예상하는 경우 선택

정산 금액 = 원금 + 수익

수익 = 투자 원금 × 지급금









확인을 클릭하여 거래를 제출합니다. MEXC 계정에 로그인한 후 예측 선물 거래 페이지로 이동합니다. 원하는 거래 페어(예: BTCUSDT )를 선택하세요. 만기 시간 단위(5분, 10분, 30분, 1시간, 1일 중 선택)를 선택합니다. 주문 수량을 입력한 후, 만기 시 가격이 상승할 것(↑)인지 하락할 것(↓)인지 선택하세요. 마지막으로을 클릭하여 거래를 제출합니다.









예측이 맞을 경우, 선물 만기 시 정산금을 받게 됩니다.

정산금 = 원금 + 수익

수익 = 투자 원금 × 지급률





예측이 틀릴 경우, 해당 선물은 만기되며 어떠한 정산 금액도 받지 못합니다. 해당 선물에 지불한 원금은 손실로 간주되며, 일일 손실 한도에 포함됩니다.





결과가 진입가보다 높지도 낮지도 않을 경우(즉, 만기 시 인덱스 가격이 행사 가격과 동일할 경우), 투자한 원금과 동일한 정산 금액을 받게 됩니다. 이 경우 수익이나 손실이 발생하지 않습니다.





각 선물에 대한 정산 금액은 지급된 원금과 제출 시점에 적용되는 지급률에 기반합니다.





예시: 현재 지급률이 87%이고, BTC의 미래 가격을 예측하기 위해 10 USDT를 투자했다고 가정합니다:

예측이 맞을 경우, 총 18.7 USDT를 받게 되며, 이 중 8.7 USDT가 수익입니다.

예측이 틀렸을 경우, 10 USDT 원금을 잃게 됩니다.

결과가 무승부일 경우, 투자한 10 USDT 원금을 그대로 돌려받으며 수익이나 손실이 발생하지 않습니다.





참고: 수익 = 투자 원금 × 지급률









지급금은 특정 시점의 자산 변동성과 시장 위험을 기준으로 내부적으로 계산되며 변동될 수 있습니다. 지급금은 거래 시점에 결정되며 해당 거래에 대해 고정됩니다. 현재 상승 및 하락 지급금 값은 거래 영역에서 직접 확인할 수 있습니다.





아래 그림에서 보듯이 현재 지급률은 82%입니다. 예측에 5 USDT를 투자하고 예측이 맞을 경우, 9.1 USDT의 정산 금액을 받게 되며 이 중 4.1 USDT가 수익입니다.













일일 손실 한도: 각 트레이더는 미체결 주문으로 인한 잠재적 손실을 포함해 최대 3,000 USDT의 일일 손실 한도가 적용됩니다. 이 한도는 플랫폼에서 자동으로 적용되며, 일일 한도를 초과하는 손실을 초래할 수 있는 주문을 제출할 수 없습니다. 일일 손실 한도 계산 시 미정산 예측 선물에 지불된 원금은 잠재적 손실로 간주됩니다.

미정산 예측 선물 한도: 동시에 최대 4개의 미정산 예측 선물을 보유할 수 있습니다.

일일 거래 한도: 하루 최대 50회의 예측 선물 거래를 체결할 수 있습니다.

가격 제한: 개별 예측 선물에는 잠재적 금융 위험을 줄이기 위한 가격 제한이 적용됩니다. 해당 가격 제한은 플랫폼에 표시됩니다.





MEXC는 일일 손실 한도, 미만료 예측 선물 한도 및/또는 가격 한도를 언제든지 조정할 권리를 보유합니다. 변경 사항은 기존 미정산 예측 선물에 영향을 미치지 않으며 별도로 공지되지 않습니다.









아니요. 예측 선물은 만기 전에 청산할 수 없습니다. 주문이 제출되면 거래는 만기까지 미정산 상태로 유지됩니다.









정산 가치는 예측 선물이 만료되는 시점의 기초자산 가격 인덱스를 기준으로 자동 결정됩니다.









모든 예측 선물은 USDT로 정산됩니다. 예측이 맞을 경우, USDT 지급금은 선물 계정으로 직접 입금됩니다. 예측이 틀릴 경우, 만기 시 손실은 예측 선물에 지불한 증거금이며, 이는 일일 손실 한도(상기 설명 참조)에도 포함됩니다.









현재 예측 선물은 API 거래를 지원하지 않습니다.









MEXC 예측 선물의 역할을 더 잘 이해하기 위해, MEXC의 기존 USDT-M 선물 과의 전체 비교를 제공합니다.

항목 MEXC 예측 선물 MEXC 기존 무기한 선물 거래 복합성 매우 낮음, 방향 예측만 필요 높음, 레버리지, 마진, 포지션 관리 필요 핵심 리스크 고정, 최대 손실은 투자 금액으로 제한 변동성 있음, 강제 청산 가능성 있음 (마진 콜 위험) 레버리지/마진 레버리지나 마진 설정 불필요 트레이더가 레버리지 및 마진 모드 선택 필수 보유 기간 고정 및 매우 짧음 (예: 60초) 유연함, 무기한 보유 가능 (무기한) 수익 계산 고정 수익, 사전에 알려짐 변동 손익, 가격 변동 및 레버리지에 따라 달라짐 대상 사용자 초보자 및 간편함을 추구하는 트레이더 경험이 풍부한 전문 트레이더









초보자 친화적 진입점: 선물 거래에 관심이 있지만 복잡성이 부담스럽다면 예측 선물이 이상적인 첫걸음이 됩니다. 명확히 정의되고 통제 가능한 위험 프레임워크 내에서 거래의 핵심 요소인 시장 방향 예측을 경험할 수 있습니다.

신속한 시장 대응: 주요 경제 지표 발표 시기와 같이 단기적 시장 모멘텀이 뚜렷할 때, 예측 선물은 복잡한 무기한 포지션을 설정하고 관리할 필요 없이 신속한 투기적 거래를 가능하게 합니다.

초단기 거래: 극히 짧은 보유 기간으로 인해, 거래는 분할된 자유 시간 내에 완료될 수 있어 시장을 지속적으로 모니터링할 수 없는 사용자에게 높은 유연성을 제공합니다.





MEXC 예측 선물 상품을 이용함으로써 귀하는 예측 선물 위험 고지 및 면책 조항 을 읽고 이해했으며 이에 동의함을 인정합니다.





디지털 자산 및 예측 선물과 같은 관련 상품 거래는 상당한 위험을 수반하며 포지션에 중대한 손실을 초래할 수 있습니다. 귀하는 거래 결정에 대한 전적인 책임을 지며 필요한 경우 독립적인 자문가의 의견을 구해야 합니다. 디지털 자산 및 관련 상품의 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 투자 가능한 금액만 투자하십시오.







