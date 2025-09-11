자주 묻는 질문 - 선물 거래 강제 청산









청산은 강제 청산 또는 마진콜이라고도 하며, 플랫폼이 사용자의 포지션을 자동으로 청산할 때 발생합니다. MEXC에서는 유지 증거금률(MMR)이 사용자의 포지션 위험과 전체 자산 노출을 나타내는 핵심 지표입니다. MMR이 100%에 도달하거나 이를 초과하면 시스템이 포지션을 자동으로 강제 청산합니다. 사용자는 강제 청산을 방지하기 위해 MMR 변동을 주의 깊게 모니터링할 것을 강력히 권장드립니다.









MEXC는 공정 가격을 청산 트리거로 사용합니다. 공정 가격이 청산 가격에 도달하면 청산 메커니즘이 활성화됩니다. 공정 가격을 기준으로 사용하면 시장 안정성을 높이고 비정상적인 시장 변동 기간 동안 불필요한 청산을 줄일 수 있습니다.





사용자는 거래 페이지 상단에서 현재 공정가격과 설명을 확인할 수 있습니다. 또한 캔들 차트 상단에서 공정 가격, 최신가, 인덱스 가격 사이를 전환하여 세 가지 가격의 추세를 쉽게 추적할 수 있습니다.













강제 청산이 트리거되면, 시스템은 사용자의 포지션 위험 한도를 기준으로 티어별 청산을 실행하여 전체 포지션이 청산되는 것을 방지하고 리스크를 더 잘 관리합니다.





주문 취소:

교차 마진 모드 ; 계정에 있는 모든 미체결 주문이 취소됩니다.

격리 증거금 모드(자동 증거금 추가 기능이 활성화된 경우 ): 해당 계약의 모든 미체결 주문이 취소됩니다.

취소 후에도 증거금률이 여전히 100% 이상이면, 시스템은 다음 단계로 진행합니다.





롱-숏 자기 거래(교차 마진 전용):

교차 마진 모드에서 롱 포지션과 숏 포지션이 동시에 존재하는 경우, 시스템은 자동으로 자기 거래를 수행하여 포지션을 축소합니다.

이 단계는 교차 마진 모드에서만 적용됩니다. 자기 거래를 완료한 후에도 증거금률이 여전히 100% 이상이면, 시스템은 다음 단계로 진행합니다.





티어별 강제 청산:

포지션이 가장 낮은 위험 한도 단계에 있을 경우, 강제 청산 과정은 즉시 진행됩니다.

포지션이 더 높은 리스크 한도 단계에 있을 경우, 시스템은 파산 가격으로 일부 포지션을 강제 청산하여 위험 한도 단계를 낮춥니다. 그런 다음, 시스템은 새로운, 낮아진 유지 증거금률에 따라 증거금률을 다시 계산합니다. 증거금률이 100% 이상으로 유지되는 경우, 최저 단계에 도달할 때까지 티어별 강제 청산 과정이 계속됩니다.





완전 청산

포지션이 최저 단계에 도달하고 증거금률이 여전히 100% 이상인 경우, 남은 포지션은 파산 가격으로 시스템에 의해 인수됩니다.

참고: 강제 청산은 매칭 시스템을 거치지 않으므로, 파산 가격은 거래 기록이나 캔들스틱 차트에 나타나지 않습니다.





사용자의 포지션이 파산 가격으로 청산 엔진에 인수된 후 파산 가격보다 좋은 가격으로 체결될 수 있다면 남은 증거금은 보험 기금에 추가됩니다.





파산 가격보다 좋은 가격으로 포지션을 체결할 수 없는 경우, 그로 인한 적자는 보험 기금에서 충당됩니다. 마지막으로 보험 기금이 손실을 충당하기에 충분하지 않으면 포지션은 자동 디레버리징(ADL) 시스템으로 넘어갑니다.









강제 청산 주문은 [포지션 기록] 섹션에서 확인할 수 있습니다.









방법 1:

1）MEXC 앱에 로그인하고 하단의 선물을 클릭하여 선물 거래 페이지로 들어갑니다.

2）주문 섹션에서 주문 아이콘을 클릭합니다.

3）포지션 기록에서 강제 청산 주문을 확인합니다.









방법 2:

1）MEXC 앱에 로그인하고 하단의 자산을 탭하여 자산 페이지로 들어갑니다.

2）선물 탭을 선택하고 오른쪽의 주문 아이콘을 클릭합니다.

3）포지션 기록에서 청산 주문을 확인합니다.













웹사이트에 로그인하고 오른쪽 상단 탐색 표시줄의 주문에서 선물 주문을 클릭합니다.









포지션 내역에서 강제 청산 주문을 확인할 수 있습니다.

















유지 증거금률(MMR)은 현재 포지션을 기준으로 동적으로 계산되는 위험 지표입니다. MMR이 100%에 도달하거나 이를 초과하면, 포지션을 유지하기에 증거금이 부족하다는 의미이며 시스템이 강제 청산을 실행합니다.





계산 공식:

MMR = (유지 증거금 + 강제 청산 수수료) / (포지션 증거금 + 미실현 손익)





위험 평가:

MMR < 100%: 포지션에는 아직 안전 여유가 존재합니다.

MMR = 100%: 포지션 가치가 최소 요건(유지 증거금 + 강제 청산 수수료)을 충족하는 수준입니다. 이 시점에서 강제 청산이 발생합니다.

MMR > 100%: 포지션 가치가 최소 요건보다 낮아졌으며, 시스템이 강제 청산 절차를 시작합니다.









5.2.1 유지 증거금이 존재하는 이유





유지 증거금은 포지션을 유지하기 위해 필요한 최소 증거금입니다. 계정 증거금이 이 기준 이하로 떨어지면 시스템이 강제 청산 또는 부분 강제 청산을 실행합니다. 이는 포지션을 보호하고 강제 청산 위험을 관리하기 위한 필수적인 메커니즘입니다.





계산 공식:

USDT-M 선물: 유지 증거금 = 평균 진입가 × Cont. × 포지션 규모 × 유지 증거금률

Coin-M 선물: 유지 증거금 = (포지션 수량 × Cont. / 평균 진입가) × 유지 증거금률





유지 증거금은 강제 청산 가격에 직접적인 영향을 미치며, 위험 관리를 위해 사용되는 "잠긴" 증거금으로 볼 수 있습니다. 포지션 규모가 클수록 잠겨야 하는 증거금이 많아지며, 이에 따라 유지 증거금률도 증가합니다. 사용자는 강제 청산을 피하기 위해 사용 가능한 증거금 잔액이 유지 증거금 수준에 도달하기 전에 포지션을 종료하는 것을 강력히 권장드립니다.





5.2.2 유지 증거금률(Maintenance Margin Rate, MMR)이란?





선물 개요 → 선물 정보 → 위험 한도에서 확인할 수 있습니다. 유지 증거금률(MMR)은 사용자의 포지션 규모를 기준으로 계산되며, 레버리지 배수에는 영향을 받지 않습니다. 즉, 선택한 레버리지와 관계없이 MMR은 동일하게 적용됩니다. 시스템은 포지션 규모를 선물의 기본 위험 한도와 증분 한도에 따라 여러 단계로 나누며, 각 단계에는 서로 다른 MMR이 적용됩니다. 포지션이 클수록 MMR도 높아집니다. 각 무기한 선물의 MMR 및 위험 한도 단계에 대한 자세한 내용은에서 확인할 수 있습니다.





예시: 사용자 A의 MMR이 1%이고 100 USDT를 증거금으로 사용한 경우, 1 USDT가 잠금됩니다. 미실현 손실이 99 USDT에 도달하면 포지션이 강제 청산되며, 100 USDT가 전부 손실될 때까지 기다리지 않습니다. 이 메커니즘은 플랫폼이 위험을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.





참고: 비정상적인 가격 변동이나 극단적인 시장 상황에서는 시스템이 시장 안정성을 유지하기 위해 추가 조치를 취할 수 있으며, 여기에는 다음과 같은 사항이 포함될 수 있습니다.

선물 최대 레버리지 조정

다양한 단계의 포지션 한도 조정

다양한 단계의 MMR 조정













강제 청산 조건: 포지션 증거금 + 미실현 손익 ≤ 유지 증거금 + 강제 청산 수수료일 때 포지션이 강제 청산됩니다.

즉, 유지 증거금률(MMR)이 100%에 도달하면 강제 청산이 발생하며, 이 조건을 통해 강제 청산 가격을 도출할 수 있습니다. (편의를 위해 아래 예시에서는 강제 청산 수수료를 제외합니다.)





롱 포지션:

강제 청산 가격 = (유지 증거금 – 포지션 증거금 + 평균 진입가 × Cont. × 포지션 규모) / (Cont. × 포지션 규모)

숏 포지션:

강제 청산 가격 = (평균 진입가 × Cont. × 포지션 규모 – 유지 증거금 + 포지션 증거금) / (Cont. × 포지션 규모)





예시: 사용자가 25배 레버리지를 이용해 평균 진입가 8,000 USDT로 BTCUSDT 무기한 선물 10,000 cont.를 매수하여 롱 포지션을 오픈했다고 가정합니다. (가정: 10,000 cont.는 유지 증거금률 0.5%가 적용되는 첫 번째 위험 단계에 속함)





유지 증거금 = 8,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.5% = 40 USDT

포지션 증거금 = (8,000 × 10,000 × 0.0001) / 25 = 320 USDT





롱 포지션 강제 청산 가격:

(40 – 320 + 8,000 × 10,000 × 0.0001) / (10,000 × 0.0001) = 7,720 USDT





격리 마진 모드에서는 사용자가 수동으로 증거금을 추가하여 강제 청산 가격과 진입 가격 간의 여유를 늘릴 수 있으며, 이를 통해 강제 청산 위험을 낮출 수 있습니다. 포지션의 위험 수준이 높을 경우, 추가 증거금을 넣는 것은 노출을 줄이는 효과적인 방법입니다.









강제 청산 조건: 교차 마진 모드에서 계정 자산(격리 마진, 격리 미실현 손익, 모든 주문 증거금을 제외)이 교차 마진 유지 증거금 + 강제 청산 수수료 이하가 되면 포지션이 청산됩니다. 즉, 유지 증거금률(MMR)이 100%에 도달하면 강제 청산이 발생하며, 이 조건을 통해 강제 청산 가격을 도출할 수 있습니다. (편의를 위해 아래 예시에서는 강제 청산 수수료를 제외합니다.)





계산 공식:

강제 청산 가격 = (평균 숏 진입가 × 숏 포지션 Cont. × 포지션 규모 – 평균 롱 진입가 × 롱 포지션 Cont. 수 × 포지션 규모 – 교차 마진 유지 증거금 + (지갑 잔액 – 격리 포지션 증거금 – 주문 증거금 + 기타 교차 마진 포지션의 미실현 손익)) / (숏 포지션 Cont. 수 × 포지션 규모 – 롱 포지션 Cont. 수 × 포지션 규모)





예시: 사용자가 25배 레버리지를 이용해 평균 진입가 8,000 USDT로 BTCUSDT 무기한 선물 10,000 Cont.를 매수하고, 지갑 잔액 500 USDT를 사용하는 교차 마진 롱 포지션을 보유했다고 가정합니다. 사용자는 이 단일 롱 교차 마진 포지션만 보유하고 있으며, 격리 포지션이나 활성 주문은 없습니다. (가정: 10,000 Cont.는 유지 증거금률 0.5%가 적용되는 첫 번째 위험 단계에 속함)





교차 마진 유지 증거금 = 8,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.5% = 40 USDT





강제 청산 가격:

(0 × 0 × 0.0001 – 8,000 × 10,000 × 0.0001 – 40 + (500 – 0 – 0 + 0)) / (0 × 0.0001 – 10,000 × 0.0001) = 7,540 USDT





격리 마진 모드와 달리, 교차 마진 모드에서는 다른 거래 페어의 포지션에 의해 증거금이 지속적으로 영향을 받기 때문에 강제 청산 가격이 언제든 변동할 수 있습니다. 교차 마진 모드에서는 각 포지션이 독립적인 초기 증거금을 가지지만, 증거금 풀은 공유됩니다. 모든 포지션의 미실현 손익이 교차 마진 계정 전체 잔액에 영향을 미칩니다. 또한, 사용자가 동일한 선물에서 롱과 숏 교차 마진 포지션을 모두 보유하고 있는 경우, 강제 청산 가격은 두 방향 모두 동일하게 적용됩니다.









강제 청산 가격은 인수 가격과 동일하지 않습니다. 강제 청산 가격은 단지 강제 청산을 트리거하는 기준점일 뿐입니다. 강제 청산이 발생하면 강제 청산 엔진이 사용자의 포지션을 인수 가격으로 인수합니다. 포지션 내역과 "내 손익 공유" 페이지에서 표시되는 평균 강제 청산 가격은 인수 가격입니다.





인수 가격(파산 가격이라고도 함)은 포지션 내 모든 증거금이 완전히 소진되는 가격을 의미합니다. 이는 계정 잔액이 이론적으로 0이 되는 지점을 나타냅니다. 실제로는 거의 발생하지 않는데, 그 이유는 강제 청산 가격에 도달하면 플랫폼이 시장 유동성을 보호하기 위해 자동으로 포지션을 청산하기 때문입니다.









예시: SOLUSDT 강제 청산 포지션 주문 내역



레버리지 평균 진입가 포지션 증거금 포지션 가치 강제 청산 가격 파산 가격 청산 전 100배 196.09 USDT 1.3726 USDT 137.263 USDT / / 청산 후 100배 / / 137.263 USDT 194.59 USDT 194.14 USDT





시장 공정 가격이 194.59 USDT의 강제 청산 가격에 도달하자, 롱 SOLUSDT 포지션이 강제 청산되었습니다. 이 포지션의 해당 부분은 이후 강제 청산 엔진에 의해 194.14 USDT의 파산 가격으로 인수되었습니다.













마크 가격(mark price)이 강제 청산 가격에 도달하면, 시스템은 포지션을 인수 가격(파산 가격)으로 인수합니다. 강제 청산 과정은 매칭 엔진을 거치지 않기 때문에, 인수 가격이 캔들스틱 차트에 표시되지 않을 수 있습니다. 강제 청산 후 남은 증거금은 보험 기금으로 이체되며, 포지션이 마이너스 자산 상태가 될 경우 보험 기금이 부족분을 보전합니다. 이는 극단적인 시장 변동 시 자동 레버리지 감소(ADL) 메커니즘이 작동하지 않도록 방지하기 위한 MEXC의 위험 관리 조치 중 하나입니다.













BTCUSDT 무기한 선물 계약을 예로 들어 설명하겠습니다(아래 데이터는 예시용이며, 실제 값은 위험 한도 목록을 참조하세요):





사용자가 레버리지를 200배로 설정하면, 이는 위험 한도 목록의 1단계에 해당합니다. 이 단계에서 사용자의 최대 포지션 수량은 525,000 cont.(오픈 포지션 및 미체결 오픈 주문 포함)입니다.





사용자가 레버리지를 50배로 설정하면, 이는 위험 한도 목록의 4단계(47 < 레버리지 ≤ 58)에 해당합니다. 이 단계에서 사용자의 최대 포지션 수량은 2,100,000 cont.(오픈 보유 포지션 및 미체결 오픈 주문 포함)입니다.

단계 최대 레버리지 포지션 규모 범위 (Cont.) 유지 증거금률 1 200배 0~525,000 0.40% 2 111배 525,000~1,050,000 0.80% 3 76배 1,050,000~1,575,000 1.20% 4 58배 1,575,000~2,100,000 1.60% 5 47배 2,100,000~2,625,000 2.00%





위와 같이 BTCUSDT 무기한 선물 계약의 위험 한도 단계가 설정되어 있다고 가정합니다(값은 예시용이며, 실제 수치는 각 선물의 위험 한도 목록을 참조하세요).





교차 마진 모드에서 레버리지는 필요한 증거금 금액에만 영향을 미치며 강제 청산 가격을 직접 결정하지 않습니다. 교차 마진 모드의 강제 청산 가격은 계정 잔액와 오픈 포지션의 가치에 따라 결정됩니다.

격리 마진 모드에서 사용자가 포지션을 오픈한 후 증거금을 조정하지 않으면 레버리지가 높아지면 강제 청산 가격이 진입가에 가까워져 강제 청산 위험이 높아집니다.





교차 마진 모드에서 “유효 레버리지”가 작동하는 방식은 다음과 같습니다:

예를 들어 사용자가 계정에 10 USDT를 보유하고 있다고 가정해 보겠습니다. 교차 마진 모드에서 10배 레버리지를 선택해 10 USDT 상당의 포지션을 오픈하면 해당 포지션의 오픈 증거금은 다음과 같이 계산됩니다:

오픈 증거금 = 포지션 가치 / 레버리지 = 10 USDT / 10 = 1 USDT

즉, 사용자 계정에서 1 USDT는 증거금으로 고정되고 나머지 9 USDT는 다른 포지션에 계속 사용할 수 있습니다.





사용자가 교차 마진 모드로 거래하면 계정 잔액 전체가 사용 가능한 마진으로 사용됩니다. 즉, 선물 계정에 있는 10 USDT를 모두 포지션 리스크 관리에 사용할 수 있습니다. 따라서 10배 레버리지를 선택하더라도 실제 유효 레버리지는 다음과 같이 계산됩니다:

유효 레버리지 = 계정 잔액 / 포지션 가치 = 10 USDT / 10 USDT = 1

이는 교차 마진 모드에서 레버리지가 강제 청산 가격을 직접 결정하지 않는다는 것을 보여줍니다. 대신 강제 청산 가격은 주로 계정의 사용 가능한 증거금과 오픈 포지션의 가치에 따라 달라집니다.









사용자 A가 BTCUSDT 무기한 선물을 50배 레버리지로 가격 10,000 USDT에 80,000 cont. 매수했다고 가정합니다. 이 시점에서 포지션 규모는 80,000 cont.로, 위험 한도 목록의 1단계(포지션 규모 범위: 0~100,000 cont.)에 속합니다. 따라서 이 포지션의 유지 증거금률은 1단계 기준 0.5%입니다.





이후 BTCUSDT 가격이 상승하면서 사용자 A가 포지션을 40,000 cont. 추가 매수하여 총 포지션 규모가 120,000 cont가 되면, 이는 2단계 (포지션 규모 범위: 100,000~200,000 cont.)에 속하게 됩니다. 결과적으로 유지 증거금률은 2단계 기준 1%로 상승합니다.





이 단계에서 포지션이 강제 청산 임계치에 도달하면 강제 청산이 실행됩니다. 포지션이 상위 단계에 속해 있으므로 단계별 청산이 적용됩니다. 시스템은 먼저 현재 단계에 속한 20,000 cont.를 강제 청산합니다(부분 강제 청산). 이 부분 청산 후 포지션 규모는 100,000 cont.로 감소하며, 1단계로 돌아가 유지 증거금률은 1%에서 0.5%로 낮아집니다. 그 후 시스템은 남은 포지션을 재평가합니다. 만약 여전히 강제 청산 대상이면, 남은 포지션도 강제 청산되며, 그렇지 않으면 남은 포지션은 유지됩니다.









USDT 마진 선물 거래에서 계약 단위를 수량 또는 cont.로 설정하는 대신 USDT로 설정하면 포지션 내역에 표시되는 강제 청산 수량이 오픈 수량과 다를 수 있습니다.





이는 전체적으로 동일한 수의 토큰을 보유하고 있지만 가격 변동에 따라 토큰의 가치가 변하기 때문에 발생합니다. 강제 청산 금액(포지션 가치)은 토큰 수량에 평균 체결 가격을 곱하여 계산되므로 최종 강제 청산 금액은 일반적으로 초기 포지션 사이즈와 다를 수 있습니다.













선물 거래에 참여하기 전에, 선물 시장의 높은 변동성을 고려하여 현실적인 투자 기대치를 설정하고 적절한 위험 관리를 실행하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 시장이 급격히 변동하더라도 손실을 통제 가능한 범위 내로 유지할 수 있습니다. 청산 방지에 대한 자세한 내용은 선물 거래에서 강제 청산을 방지하는 방법 을 참고하세요.









추가 증거금을 넣거나 포지션 오픈 시 레버리지를 낮추면 강제 청산 위험을 줄일 수 있습니다. 이렇게 하면 강제 청산 가격과 시장 가격 간 거리가 늘어나 강제 청산 가능성이 낮아집니다.









스탑로스 가격을 설정하는 것은 강제 청산을 방지하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. 손실을 제한하고 포지션 강제 청산 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다.





단, 극단적인 시장 변동성이나 강제 청산에 필요한 포지션 규모 부족으로 인해 스탑로스/수익실현 주문이 실행되지 않을 수 있습니다. 주문이 성공적으로 발동되면 시장가 주문으로 체결됩니다. 다만, 시장가 주문은 변동성의 영향을 받기 때문에 실제 체결 가격이 설정한 스탑로스 가격과 다를 수 있습니다.









선물 거래 페이지의 설정에서 강제 청산 알림을 활성화하고 증거금률 임계값을 설정할 수 있습니다. 포지션의 유지 증거금률이 설정한 임계값에 도달하거나 이를 초과하면 MEXC가 알림을 발송합니다. 각 포지션은 30분마다 최대 1회 알림을 받을 수 있습니다.











