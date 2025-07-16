다양한 유형의 현물 주문





MEXC 플랫폼에서 현물 주문은 지정가 주문, 시장가 주문, 스탑-리밋 주문 및 OCO (One-Cancels-the-Other) 등 네 가지 모드로 나뉩니다.













지정가 주문은 사용자가 주문 가격을 설정할 수 있으며 지정한 주문 가격 또는 더 유리한 가격으로 주문이 체결됩니다.





지정가 주문을 할 때 호가창에 사용자가 지정한 주문 가격과 일치하는 기존 주문이 있으면 지정가 주문은 즉시 가장 좋은 가격으로 체결됩니다. 일치하는 주문이 없으면 지정가 주문은 최종적으로 체결될 때까지 또는 사용자가 취소할 때까지 호가창에 남아 있습니다.





MX를 예로 들어 보겠습니다:





현재 계정에 10 MX 토큰이 있다고 가정해 보겠습니다. 현재 1 MX의 시장 가격은 2.94 USDT이며, 10 MX 토큰을 각각 3 USDT의 가격에 판매할 계획입니다.





차트 아래의 "현물거래" 탭에서 [지정가 주문]을 선택합니다. 오른쪽 섹션의 "매도 가격"에 판매 가격(3 USDT)을, "매도량"에 판매 금액(10 MX)을 입력합니다. 이 주문의 최종 거래 금액은 30 USDT가 될 것입니다. [MX 매도]를 클릭하면 MX 토큰을 매도하는 지정가 주문을 완료할 수 있습니다.





MX 토큰을 구매하려는 경우 왼쪽 섹션의 "매수 가격" 및 "매수량"에 구매 가격과 구매 금액을 입력할 수 있습니다. 그런 다음 [MX 구입]을 클릭하고 지정가 주문이 실행될 때까지 기다립니다.









현재 MX 시세가 2.94 USDT이고 시장 유동성이 3 USDT로 부족하기 때문에 지정가 주문이 체결되기까지 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.





대기 기간 동안 더 이상 기다리지 않기로 결정한 경우 [취소]를 클릭하여 거래를 종료할 수 있습니다. 지정가 주문이 체결되기를 기다리는 동안 MX 토큰은 잠기게 되며 다른 거래 활동에 사용할 수 없게 됩니다. 주문에 대해 [취소]를 클릭하면 잠긴 MX 토큰이 해제되어 다른 거래에 사용할 수 있게 됩니다.













시장가 주문을 사용하면 현재 시장가로 빠르게 거래를 체결할 수 있습니다. 시장가 주문을 사용하면 수량만 지정하면 되므로 가격을 설정할 필요가 없습니다.





시장가 변동성이 큰 경우 시장가 주문을 사용하면 최종 체결 가격이 사용자에게 표시된 초기 가격과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 예를 들어 현재 MX 가격이 2.94 USDT이고 MX 토큰 100개를 구매하기 위해 294 USDT에 시장가 주문을 하는 경우, 구매를 클릭한 시점과 주문이 체결되는 시점 사이에 가격이 변동하여 실제 MX 토큰 수량이 100개와 달라질 수 있습니다.





시장가 주문을 하는 방법을 설명하기 위해 MX를 예로 들어보겠습니다:





MX 토큰 10개를 시장가로 판매하고 싶다고 가정해 보겠습니다. [현물거래]를 클릭하고 [시장가 주문]을 선택합니다. 오른쪽 섹션의 "매도 가격"에 매도 금액(10 MX)을 입력하고 [MX 매도]를 클릭하면 시장가 매도 주문이 완료됩니다.





MX 토큰을 시장가로 구매하려면 왼쪽 섹션의 "매수 가격" 필드에 원하는 USDT 금액을 입력하고 [MX 구입]을 클릭하면 시장가 구매 주문이 완료됩니다.









시장가 주문은 시장가로 빠르게 체결할 수 있기 때문에 빠른 진입 또는 청산 전략을 목표로 하는 거래자가 자주 사용합니다.









지정가 주문으로 사용자는 매수/매도 금액 및 수량과 함께 트리거 가격을 설정할 수 있습니다. 시장 가격이 트리거 가격에 도달하면 시스템은 지정된 가격에 지정가 주문을 체결합니다.





평소와 같이 MX를 예로 들어 보겠습니다:





현재 MX의 시장 가격이 2.94 USDT이고 MX 가격이 3 USDT를 넘어선 후 계속 상승할 것으로 예상한다고 가정해 보겠습니다. 따라서 보유하고 있는 MX 토큰 10개를 3.5 USDT의 가격에 판매하려고 합니다.





"현물거래" 탭에서 [스탑-리밋 주문]을 선택합니다. 오른쪽 섹션의 "트리거 가격" 섹션에 트리거 가격(3 USDT)을 입력하고 "매도 가격" 섹션에 매도 가격(3.5 USDT)을, "매도량" 섹션에 매도량(10 MX)을 입력합니다. 그런 다음 [MX 매도]를 클릭하여 주문을 완료합니다.









주문이 체결되기를 기다리는 동안 MX 토큰은 동결되어 다른 거래 활동에 사용할 수 없게 됩니다. 주문이 체결되기 전 언제든지 [취소]를 클릭하여 주문을 취소할 수 있습니다.









마찬가지로 MX 가격이 2.8 USDT 이하로 떨어진 후에도 계속 하락할 것으로 예상되어 더 낮은 가격에 매수할 기회가 있다면 왼쪽의 지정가 주문을 사용하도록 선택할 수 있습니다. 매수 가격 및 금액과 함께 해당 트리거 가격을 설정합니다. 시장가가 트리거 가격에 도달하면 호가창에 주문이 체결됩니다.





지정가 주문에 대해 자세히 알아보려면 여기를 참조하세요: 스탑 리밋 주문이란 무엇인가요?









OCO(One-Cancels-the-Other) 주문은 스탑 리밋 주문과 지정가 주문을 하나의 OCO 주문으로 결합하여 체결하는 주문입니다. 스탑 리밋 주문이 발동되거나 지정가 주문이 실행되거나 부분적으로 실행되면 다른 주문은 자동으로 취소됩니다. 두 주문 중 하나를 수동으로 취소하면 해당 주문도 동시에 취소됩니다.





OCO 주문은 매수/매도가 보장될 때 더 나은 체결 가격을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다. 현물 거래 시 스탑 리밋 주문과 지정가 주문을 동시에 설정하고자 하는 투자자는 이 거래 전략을 사용할 수 있습니다.





현재 OCO 주문은 BTC를 포함한 특정 토큰에 대해서만 지원됩니다. BTC를 예로 들어보겠습니다:





현재 BTC 가격이 43,400달러이고 가격이 41,000달러로 떨어질 때 매수하고자 한다고 가정해 보겠습니다. 그러나 BTC 가격이 계속 상승하고 있고 45,000달러를 넘어선 후에도 계속 상승할 것이라고 생각한다면 45,500달러에 도달했을 때 매수할 수 있기를 원할 것입니다.





BTC 거래 페이지의 "현물거래" 섹션에서 "스탑-리밋" 옆의 [ᐯ]을 클릭하고 [OCO]를 선택합니다. 왼쪽 섹션의 "지정가 주문" 필드에 41,000, "트리거 가격" 필드에 45,000, "매수 가격" 필드에 45,500을 입력합니다. 그런 다음 "매수량" 필드에 매수량을 입력하고 [BTC 구입]를 클릭하여 주문을 설정합니다.









현물 트레이딩 전략에 OCO 주문을 사용하면 투자자는 두 개의 주문을 따로 설정할 필요 없이 TP/SL의 트리거 가격과 지정가 가격을 동시에 설정할 수 있습니다. 이는 시간과 노력을 절약하여 트레이딩 효율을 높일 수 있습니다. OCO 주문에 대해 자세히 알아보려면 여기에서 확인할 수 있습니다: One-Cancels-the-Other (OCO) 주문이란 무엇인가요?









주문 내역을 확인하려면 공식 MEXC 웹사이트 오른쪽 상단의 [주문]을 클릭하고 [현물]을 선택합니다. 여기에서 모든 현물 주문 및 거래 기록에 액세스할 수 있습니다.









고지사항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC Learn은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 리스크를 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.



