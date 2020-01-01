Wisdomise AI (WSDM) токеномикасы

Wisdomise AI (WSDM) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Wisdomise AI (WSDM) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Wisdomise AI (WSDM) туралы ақпарат

Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets.

Ресми веб-сайт:
https://wisdomise.com/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/k79imdvkjbgum7f3
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x5F2F8818002dc64753daeDF4A6CB2CcB757CD220

Wisdomise AI (WSDM) токеномикасы мен бағасын талдау

Wisdomise AI (WSDM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 614.96K
$ 614.96K$ 614.96K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 541.82M
$ 541.82M$ 541.82M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.159
$ 0.159$ 0.159
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000979572805997166
$ 0.000979572805997166$ 0.000979572805997166
Қазіргі баға:
$ 0.001135
$ 0.001135$ 0.001135

Wisdomise AI (WSDM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Wisdomise AI (WSDM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын WSDM токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша WSDM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз WSDM токеномикасын түсінген болсаңыз, WSDM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

