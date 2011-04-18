XRP (XRP) токеномикасы
XRP (XRP) туралы ақпарат
Риппң Риппл желісінің негіз валютасы болып, оны Риппл желісі бойынша ауыстырыла алады. Оның жалпы ұсыны 100 миллиард, жұмыстар саны артуған кезде азайып жатады. Рипплдің жұмыс компаниясы - Риппл Лабс (бұған дейін ОпенКоин). Риппл валютасы - Риппл жүйесінде тек қауіпсіз валюта. Ол басқа валюталардан айырылған. Мысалы, CNY және USD лаҦындаушылар арасында аударушылар арқылы ақша алып ала алмайды. Айырылып алу, А қағаз бойынша шығарған CNY тек А қағазда шығарылады, Б қағазда емес. Бөлек емес, сіз оны Риппл жүйесінің күтімді бую жүйесі арқылы Б қағаздың CNY қағазына айлантыңыз келе деп білесіз. Бірақ, Рипплде кез жоқ. Ол Риппл жүйесінде универсалды. Риппл (XRP), бірден Bitcoin де, математика және шифрлауға негізделген цифров валюта. Бірақ негізгі пайдаланымсыз Bitcoin және XRP-нің Риппл жүйесінде қосылым рөлін ойыншығады және қауіп төленуін еңгізеді. Қауіп қауіпсыздық және кереметқой алмасу қажет, ол бұлағы бар протоколдегі лаҦындаушының бір уақытты XRP мықты тұруын қажет етеді.
XRP (XRP) токеномикасы мен бағасын талдау
XRP (XRP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
XRP (XRP) токенінің тереңдетілген құрылымы
XRP токендерінің қалай шығарылатынын, үлестірілетінін және ашылатынын тереңірек біліңіз. Бұл бөлім токеннің экономикалық құрылымының негізгі аспектілерін көрсетеді: пайдалығы, ынталандырулары және құқықпен қамтылуы.
Overview
XRP is the native token of the XRP Ledger, a blockchain protocol designed for fast, low-cost cross-border payments and central bank digital currency management. Its token economics are distinct from many other cryptocurrencies, with a fixed supply, unique issuance and allocation mechanisms, and a focus on utility within the payments ecosystem.
Issuance Mechanism
- Fixed Supply: XRP was created with a fixed supply of 100 billion tokens at genesis. There is no ongoing mining or inflationary issuance; all XRP tokens were created at launch.
- No Mining or Staking: The XRP Ledger uses a consensus protocol based on Byzantine Fault Tolerance, not Proof-of-Work or Proof-of-Stake, so there is no block reward or staking yield.
Allocation Mechanism
|Allocation Recipient
|Description
|Allocation Details
|Locking/Unlocking Mechanism
|Ripple (the company)
|79.8% allocated to Ripple at genesis
|In December 2017, 55 billion XRP were placed in escrow
|1 billion XRP released per month from escrow (Dec 2017 – June 2022)
|Public/Other
|Remaining supply
|Distributed via sales, partnerships, and ecosystem incentives
|No formal vesting; subject to market distribution
- Escrow System: To address concerns about large-scale XRP sales, Ripple placed 55 billion XRP in a series of on-ledger escrows in December 2017. Each month, 1 billion XRP was released from escrow, with unused XRP returned to escrow at the end of each month. This mechanism provided predictability and transparency to the market.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fees: Every transaction on the XRP Ledger requires a small amount of XRP as a fee, which is destroyed (burned), reducing the total supply over time.
- Cross-Border Payments: XRP is used as a bridge currency for international payments, enabling fast and cost-effective transfers between different fiat currencies.
- Ecosystem Incentives: Ripple and other ecosystem participants have used XRP to incentivize partners, liquidity providers, and developers to build on the XRP Ledger.
Locking Mechanism
- Escrow Contracts: The primary locking mechanism for XRP was the use of on-chain escrows by Ripple, which locked up a significant portion of the supply and released it on a fixed monthly schedule.
- No Staking or Protocol-Level Locking: There is no protocol-level staking or locking for network security or governance.
Unlocking Time
|Recipient
|Unlock Type
|Granularity
|Start Date
|End Date
|Amount Unlocked per Period
|Ripple
|Cliff
|Monthly
|2017-12-01
|2022-06-01
|1,000,000,000 XRP
- Escrow Unlocks: From December 2017 to June 2022, 1 billion XRP was unlocked each month from Ripple’s escrow. Any unused XRP was returned to escrow, extending the schedule.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|100 billion XRP created at genesis; no further issuance
|Allocation
|Majority to Ripple, remainder to public/partners
|Locking
|55 billion XRP in escrow (2017), released 1B/month (2017–2022)
|Unlocking
|Monthly, 1B XRP from escrow; unused XRP returned to escrow
|Usage
|Transaction fees (burned), bridge currency for payments, ecosystem incentives
|Incentives
|No mining/staking rewards; incentives via ecosystem grants and partnerships
Additional Notes
- Deflationary Pressure: The burning of transaction fees introduces a slight deflationary pressure on the total XRP supply.
- Transparency: The escrow system and on-ledger tracking of unlocks provided transparency and predictability to the market regarding XRP supply dynamics.
- No Ongoing Unlocks: As of June 2022, the original escrow schedule concluded, but any unused XRP returned to escrow continues to be released on a rolling basis.
This structure has made XRP’s token economics relatively transparent and predictable compared to many other digital assets, with a strong focus on utility and liquidity for global payments.
XRP (XRP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
XRP (XRP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын XRP токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша XRP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз XRP токеномикасын түсінген болсаңыз, XRP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Қалай XRP сатып алуға болады
Портфеліңізге XRP (XRP) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы XRP сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.
XRP (XRP) бағасының тарихы
XRP бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
XRP бағасының болжамы
XRP қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің XRP бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
XRP (XRP) сатып алыңыз
Сома
1 XRP = 2.8884 USD