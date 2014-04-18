Monero (XMR) токеномикасы
Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.
Monero (XMR) токеномикасы мен бағасын талдау
Monero (XMR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Monero (XMR) токенінің тереңдетілген құрылымы
XMR токендерінің қалай шығарылатынын, үлестірілетінін және ашылатынын тереңірек біліңіз. Бұл бөлім токеннің экономикалық құрылымының негізгі аспектілерін көрсетеді: пайдалығы, ынталандырулары және құқықпен қамтылуы.
Monero (XMR) is a privacy-focused cryptocurrency designed to provide secure, untraceable, and decentralized value transfer. Its token economics are shaped by its unique issuance, allocation, usage, and incentive mechanisms, as well as its approach to locking and unlocking. Below is a comprehensive breakdown:
Issuance Mechanism
|Mechanism
|Details
|Consensus
|Proof-of-Work (PoW) using the RandomX algorithm (ASIC-resistant, CPU-friendly)
|Block Rewards
|Miners receive block rewards and transaction fees for producing blocks
|Emission Schedule
|- Initial emission: Decreasing block rewards over time
- Tail emission: After June 2022, a perpetual block reward of 0.6 XMR per block (every ~2 minutes) ensures ongoing miner incentives and network security. This results in a low, predictable inflation rate (annual expansion <0.87%).
|Supply Cap
|No hard cap; perpetual tail emission ensures continuous supply but at a diminishing rate
Allocation Mechanism
|Mechanism
|Details
|Initial Allocation
|No pre-mine, no ICO, no founder or team allocation. All XMR is distributed via mining.
|Ongoing Allocation
|All new XMR is distributed to miners as block rewards and transaction fees.
|Community Funding
|Monero is 100% community-sponsored. Donations are accepted for development and operations. No central treasury or foundation controls token allocation.
Usage and Incentive Mechanism
|Mechanism
|Details
|Medium of Exchange
|XMR is used for peer-to-peer payments, goods, and services, with privacy by default.
|Transaction Fees
|XMR is used to pay network transaction fees (gas), which are dynamic based on network congestion and transaction size.
|Miner Incentives
|Miners are incentivized through block rewards and transaction fees.
|No Staking
|Monero does not support staking or liquidity provision mechanisms.
|No Governance
|XMR holders do not have voting rights, profit-sharing, or claims on project capital.
Locking Mechanism
|Mechanism
|Details
|Transaction Lock
|Monero supports optional transaction-level locking. Senders can specify a lock time, preventing recipients from spending received XMR until the lock expires.
|Network-wide Lock
|No protocol-level staking, vesting, or network-enforced token locks.
Unlocking Time
|Mechanism
|Details
|Transaction Unlock
|If a transaction is locked, the recipient must wait until the specified block height or time before spending the XMR. The unlock time is visible in the wallet and can be checked using wallet commands.
|No Vesting
|There are no scheduled unlocks, vesting periods, or token release schedules for XMR.
Summary Table
|Aspect
|Mechanism/Details
|Issuance
|PoW mining, perpetual tail emission (0.6 XMR/block), no hard cap
|Allocation
|100% mined, no pre-mine/ICO, community donations for development
|Usage/Incentives
|Payments, transaction fees, miner rewards, no staking/governance
|Locking
|Optional transaction-level lock, no protocol-level staking/vesting
|Unlocking
|Transaction-based unlock time, no vesting or scheduled unlocks
Additional Notes
- Privacy Features: Monero uses ring signatures, stealth addresses, and confidential transactions to ensure privacy and fungibility.
- Decentralization: The project frequently updates its PoW algorithm to resist ASIC centralization.
- Transparency: Due to privacy features, on-chain data about address balances and token concentration is intentionally unavailable.
Monero’s token economics are designed to maximize privacy, decentralization, and ongoing network security, with a simple and transparent incentive structure focused on mining and usage as a digital currency. There are no complex vesting, staking, or governance mechanisms, and all XMR in circulation is the result of mining and community-driven development.
Monero (XMR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Monero (XMR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын XMR токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша XMR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз XMR токеномикасын түсінген болсаңыз, XMR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
