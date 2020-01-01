Newton Protocol (NEWT) токеномикасы

Newton Protocol (NEWT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Newton Protocol (NEWT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Newton Protocol (NEWT) туралы ақпарат

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Ресми веб-сайт:
https://newt.foundation
Whitepaper:
https://blog.newt.foundation/the-litepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D

Newton Protocol (NEWT) токеномикасы мен бағасын талдау

Newton Protocol (NEWT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 57.21M
$ 57.21M$ 57.21M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 215.00M
$ 215.00M$ 215.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 266.10M
$ 266.10M$ 266.10M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.845
$ 0.845$ 0.845
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.24683047911912695
$ 0.24683047911912695$ 0.24683047911912695
Қазіргі баға:
$ 0.2661
$ 0.2661$ 0.2661

Newton Protocol (NEWT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Newton Protocol (NEWT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын NEWT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша NEWT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз NEWT токеномикасын түсінген болсаңыз, NEWT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай NEWT сатып алуға болады

Портфеліңізге Newton Protocol (NEWT) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы NEWT сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Newton Protocol (NEWT) бағасының тарихы

NEWT бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

NEWT бағасының болжамы

NEWT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NEWT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.