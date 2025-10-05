Newton Protocol ағымдағы бағасы: 0.2041 USD. Нақты уақыттағы NEWT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NEWT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Newton Protocol ағымдағы бағасы: 0.2041 USD. Нақты уақыттағы NEWT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NEWT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

1 NEWT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

USD
Newton Protocol (NEWT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:22:53 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
Newton Protocol (NEWT) нақты уақыттағы баға $ 0.2041. Соңғы 24 сағат ішінде NEWT мен $ 0.1978 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.2094 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NEWT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.83373560557428, ал ең төменгісі — $ 0.18424447847964207.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NEWT соңғы бір сағатта +0.49% өзгерді, 24 сағат ішінде +2.30%, ал соңғы 7 күнде -0.15% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Newton Protocol (NEWT) Нарықтық ақпарат

No.636

Newton Protocol нарықтық капитализациясы $ 43.88M, тәуліктік сауда көлемі $ 466.01K. NEWT айналымдағы мөлшері 215.00M, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 204.10M.

Newton Protocol (NEWT) Баға тарихы USD

Newton Protocol Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.004587+2.30%
30 күн$ -0.0501-19.71%
60 күн$ -0.1415-40.95%
90 күн$ -0.1183-36.70%
Бүгінгі Newton Protocol бағасының өзгеруі

Бүгін NEWT өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.004587 (+2.30%) өзгерісін тіркеді.

Newton Protocol 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0501 (-19.71%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Newton Protocol 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда NEWT $ -0.1415 (-40.95%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Newton Protocol 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.1183 (-36.70%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Newton Protocol (NEWT) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Newton Protocol Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Newton Protocol (NEWT) деген не

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Newton Protocol инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін NEWT стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Newton Protocol біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Newton Protocol сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Newton Protocol Баға болжамы (USD)

Newton Protocol (NEWT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Newton Protocol (NEWT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Newton Protocol.

Қазір Newton Protocol баға болжамын тексеріңіз!

Newton Protocol (NEWT) токеномикасы

Newton Protocol (NEWT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NEWT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Newton Protocol оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

NEWT - жергілікті валюталарға

Newton Protocol Ресурс

Newton Protocol тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Newton Protocol веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Newton Protocol туралы басқа сұрақтар

Newton Protocol (NEWT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NEWT бағасы — 0.2041 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NEWT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NEWT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.2041. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Newton Protocol үшін нарықтық капитализация қандай?
NEWT үшін нарықтық капитализация: $ 43.88M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NEWT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NEWT айналымдағы ұсынысы: 215.00M USD.
NEWT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NEWT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.83373560557428 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NEWT бағасы қандай болды?
NEWT 0.18424447847964207 USD ATL бағасына жетті.
NEWT үшін сауда көлемі қандай?
NEWT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 466.01K USD.
Биыл NEWT өседі ме?
NEWT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NEWT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:22:53 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-05 21:29:00Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

