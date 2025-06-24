NEWT

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

АтыNEWT

ДәрежеNo.636

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)4,81%

Айналымдағы мөлшер215.000.000

Макс. мөлшер1.000.000.000

Жалпы мөлшер1.000.000.000

Айналым жылдамдығы0.215%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.83373560557428,2025-06-24

Ең төменгі баға0.18424447847964207,2025-09-30

Ашық блокчейнETH

КіріспеNewton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.

MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.
Іздеу
Таңдаулылар
NEWT/USDC
Newton Protocol
----
--
24с жоғары
--
24с төмен
--
24с көлем (NEWT)
--
24 сағат сомасы (USDC)
--
Диаграмма
Ақпарат
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Нарықтық мәмілелер
Спот
Ордерлерді ашу（0）
Ордерлер тарихы
Сауда тарихы
Ашық позициялар (0)
MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.
NEWT/USDC
--
--
‎--
24с жоғары
--
24с төмен
--
24с көлем (NEWT)
--
24 сағат сомасы (USDC)
--
Диаграмма
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Ақпарат
Ордерлерді ашу（0）
Ордерлер тарихы
Сауда тарихы
Ашық позициялар (0)
Loading...