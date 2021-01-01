Hedera (HBAR) токеномикасы
Hedera (HBAR) туралы ақпарат
Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.
Hedera (HBAR) токеномикасы мен бағасын талдау
Hedera (HBAR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Hedera (HBAR) токенінің тереңдетілген құрылымы
HBAR токендерінің қалай шығарылатынын, үлестірілетінін және ашылатынын тереңірек біліңіз. Бұл бөлім токеннің экономикалық құрылымының негізгі аспектілерін көрсетеді: пайдалығы, ынталандырулары және құқықпен қамтылуы.
Issuance Mechanism
- Total Supply: HBAR launched with a fixed maximum supply of 50 billion tokens. The supply cannot be increased without unanimous consent from the Hedera Governing Council.
- Distribution Pattern: Tokens are released from the treasury at the end of each quarter, following a controlled, non-linear schedule. The supply increases at discrete intervals, typically quarterly, rather than continuously or linearly.
Allocation Mechanism
|Category
|Allocation (Billions)
|Percentage of Total Supply
|Pre-Minted Treasury
|16.20
|32%
|Ecosystem Development
|11.99
|24%
|Purchase Agreements
|8.70
|17%
|Founders and Early Executives
|6.90
|14%
|Swirlds (Tech Creator)
|3.98
|8%
|Employees & Service Providers
|2.22
|4%
- HBAR Foundation: In September 2021, the HBAR Foundation was allocated 7 billion HBAR (~21.4% of total supply) to fund ecosystem development.
- Other Allocations: Additional allocations include developer community funds and ecosystem reserves.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fees: HBAR is used to pay for network transaction fees, which are split into network, service, and node fees.
- Medium of Exchange: HBAR is the primary medium of exchange within the Hedera ecosystem, used for trading, purchasing NFTs, and (in the future) paying for smart contract hosting.
- Staking: HBAR is staked by consensus nodes (currently permissioned and managed by the Council) to secure the network. Tokenholders can delegate HBAR to nodes and receive a share of staking rewards.
- Staking Rewards: As of March 2024, the maximum annual staking reward rate is 2.5%. Rewards are distributed from a dedicated staking reward account.
Locking Mechanism and Unlocking Time
- Treasury Release: HBAR tokens are released from the treasury at the end of each quarter, following a controlled schedule. The release is not continuous but occurs in discrete, scheduled intervals.
- Vesting and Lockups: Allocations to founders, early executives, Swirlds, and employees are subject to vesting and lockup schedules, as detailed in the HBAR Economics Paper and regulatory filings. For example, Swirlds receives a one-time allocation and ongoing monthly payments, with vesting over 46 months for certain allocations.
- Staking Lock: Delegators must stake HBAR for at least 24 hours to begin earning rewards. Accrued staking rewards must be claimed within 365 days, or they are forfeited.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed supply (50B), quarterly treasury releases, no inflation without Council approval
|Allocation
|See allocation table above; largest to treasury and ecosystem development
|Usage
|Transaction fees, staking, medium of exchange, ecosystem incentives
|Incentives
|Staking rewards (max 2.5%/year), node operation, ecosystem grants
|Locking
|Quarterly unlocks, vesting for team/founders, staking lock (24h min, 365d reward claim)
|Unlocking Time
|Discrete quarterly releases, vesting schedules for specific allocations
Additional Notes
- Governance: The Hedera Governing Council (up to 39 global enterprises) manages network upgrades, treasury releases, and staking parameters.
- Decentralization Roadmap: While currently permissioned, Hedera plans to open node operation to the public over time.
- Transparency: The HBAR Economics Whitepaper and Treasury Management Report provide ongoing updates to tokenomics and release schedules.
This comprehensive structure ensures HBAR’s utility, security, and long-term ecosystem growth, with a strong emphasis on controlled supply, transparent allocation, and robust incentive mechanisms.
Hedera (HBAR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Hedera (HBAR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын HBAR токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша HBAR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз HBAR токеномикасын түсінген болсаңыз, HBAR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Қалай HBAR сатып алуға болады
Портфеліңізге Hedera (HBAR) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы HBAR сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.
Hedera (HBAR) бағасының тарихы
HBAR бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
HBAR бағасының болжамы
HBAR қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің HBAR бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
Hedera (HBAR) сатып алыңыз
Сома
1 HBAR = 0.21946 USD