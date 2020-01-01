BLEND (BLEND) токеномикасы

BLEND (BLEND) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, BLEND (BLEND) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

BLEND (BLEND) туралы ақпарат

Blend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners.

Ресми веб-сайт:
https://www.blend.fan/
Whitepaper:
https://blend3.gitbook.io/blend-lending-protocol-for-bitcoin
Block Explorer:
https://educhain.blockscout.com/token/0x526E8a66E357FFeaEeEc6d7Be1E5eA44a788dd1d

BLEND (BLEND) токеномикасы мен бағасын талдау

BLEND (BLEND) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
--
----
Жалпы қамтуы:
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
Айналымдағы қамту:
--
----
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 717.78K
$ 717.78K$ 717.78K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.095
$ 0.095$ 0.095
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
--
----
Қазіргі баға:
$ 0.0003418
$ 0.0003418$ 0.0003418

BLEND (BLEND) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

BLEND (BLEND) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BLEND токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BLEND токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BLEND токеномикасын түсінген болсаңыз, BLEND токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай BLEND сатып алуға болады

Портфеліңізге BLEND (BLEND) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы BLEND сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

BLEND (BLEND) бағасының тарихы

BLEND бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

BLEND бағасының болжамы

BLEND қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BLEND бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.