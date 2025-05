HBAR

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

АтыHBAR

ДәрежеNo.20

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі0.0022%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0,44%

Айналымдағы мөлшер42 239 760 469,1656

Макс. мөлшер50 000 000 000

Жалпы мөлшер50 000 000 000

Айналым жылдамдығы0.8447%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.57014605196947,2021-09-16

Ең төменгі баға0.0100124401134,2020-01-02

Ашық блокчейнHBAR

Сектор

Әлеуметтік медиа

