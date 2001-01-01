GUNZ (GUN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, GUNZ (GUN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development.

Ресми веб-сайт:
https://gunbygunz.com/
Whitepaper:
http://www.gunbygunz.com/whitepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/3jUf2RTyXp867piSB2dt8uUcNiLDW58asjGtXkRAkBbe

GUNZ (GUN) токеномикасы мен бағасын талдау

GUNZ (GUN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 24.61M
Жалпы қамтуы:
$ 10.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1.12B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 219.50M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.2001
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.020542339559698804
Қазіргі баға:
$ 0.02195
GUNZ (GUN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

GUNZ (GUN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GUN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GUN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GUN токеномикасын түсінген болсаңыз, GUN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.