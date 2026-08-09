WeSenditとは何ですか？

WeSenditは、ファイル共有およびクラウドストレージネットワーク向けの分散型ソリューションであり、ユーザーのプライバシーとデータセキュリティを最優先にしています。WeSenditは、Web 3.0ネットワークとの提携を通じて、ストレージ容量の制限を解消し、他のクラウドプロバイダーと比べて最大80％ものコスト削減を実現します。WeSenditでは、ユーザーが自らのデータを送信するネットワークを選択でき、さらに最高レベルのセキュリティを確保するため、データは世界中の数千の可用性ゾーンに冗長的に保存されます。

WeSenditの独自性は何ですか？

WeSenditは、ユーザーのプライバシーとデータセキュリティに重点を置いている点で、他のクラウドプロバイダーとは一線を画しています。WeSenditは分散型のWeb 3.0技術を活用し、信頼性が高く安全なデータ処理を実現するツールを提供しています。また、WeSenditのトークン（WSI）は決済手段として利用されるほか、ユーザーがサブスクリプションやオプションの「従量課金」サービスパッケージに基づいてデータを提出すると、トークンによる報酬が付与されます。

WeSendit（WSI）は何に利用できますか？

WeSenditのトークン（WSI）は、定期的なサービスの支払い、資金の送金、取引、または他の暗号資産への交換など、さまざまな用途に利用できます。トークン保有者は、紹介報酬、ステーキング報酬、提供されるアプリケーションの利用、ストレージネットワークサービス、さらにはActivityプログラムを通じて、wesendit.com経由でデータを送信するとトークンが報酬として付与される仕組みです。

WSIの現在の市場価格はいくらですか？

現在、¥で評価されており、過去24時間の価格変動率は1.57%です。価格の更新はリアルタイムの集計された市場データを反映しています。

WeSenditの取引所全体での流動性はどのくらいですか？

流動性スコアが--/100であるため、WSIは高取引量の取引所において安定した市場深度を示しています。

WSIの1日あたりの取引量はいくらですか？

過去24時間に、トレーダーたちは¥--相当のWSIを取引しました。高い取引量はスプレッドの縮小とスムーズな取引につながります。

今日のWeSenditの価格レンジはいくらですか？

¥から¥の間で取引され、一日のボラティリティの幅を捉えています。

WSIのグローバル市場におけるアクセス性と人気を左右する要因は何ですか？

その要因には、取引所への上場、取引ペアの可用性、流動性の深さ、およびWSIが--エコシステム内にどれほど統合されているかなどが含まれます。