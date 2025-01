Marutaro ( $MARU ) とは何か

$MARU pays tribute to the legacy of MARUTARO, the famous Shiba Inu with millions of followers worldwide. Born in 2007, MARU became a global social media sensation and even a tourism ambassador in Japan. Though MARUTARO passed away in 2024, his legacy of joy and positivity continues through $MARU, a token created to honor his influence and iconic status as a beloved figure. After the original developer left the project, power shifted into the hands of the people! The $MARU community took control, turning this project into a real CTO.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!